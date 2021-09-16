Алиса в Стране чудес

Фото: Павел Соболев / Вечерняя Москва

Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная остановка обычно располагает к откровенному разговору.

Сегодня гостем нашей рубрики «Начистоту» стала руководитель Клиники памяти на Мосфильмовской улице Алиса Буракова.

1 Самое яркое воспоминание из детства — когда в детсаду на утреннике впервые увидела Деда Мороза. До этого я только получала от него подарки под елкой. Помню, была в таком восторге!

2 Мне нравится современный мир с его свободой, возможностями, равноправием. Оглядываясь в прошлое, понимаю, что мы живем в лучшие времена.

3 В мужчине главные качества — надежность, честность, трудолюбие.

4 В приметы не верю, но есть привычки родом из детства. Например, постучать по столу три раза, чтобы избежать неприятной ситуации, о которой говоришь.

5 Мечтаю научиться играть на фортепиано.

6 Если бы такое было возможно, я хотела бы встретиться с Зигмундом Фрейдом. Разговор наверняка зашел бы в профессиональное русло.

7 Любимый литературный герой — Остап Бендер. Этот персонаж покорил меня своей смелостью, неординарным мышлением и целеустремленностью.

8 Идеальный вечер после работы — это книга и чашка ароматного чая.

9 Если бы нужно было охарактеризовать себя одним словом, то это «энергия». Я очень живая, быстрая, люблю высокий темп жизни.

10 На меня произвела неизгладимое впечатление книга Юлии Юзик «Бесланский словарь». События, описанные в ней, не оставят никого равнодушным.

11 В нашем мире сложно обойтись без смартфона. Сейчас там хранится вся жизнь. Однажды я забыла свой телефон дома и чувствовала себя беспомощной в течение дня.

12 Люблю активные выходные. Часто с мужем гуляем или катаемся в парке на скейтбордах. Вечером посещаем выставки, шоу. Иногда куда-нибудь улетаем из Москвы.

13 Не бойтесь мечтать. А затем превращайте мечты в цели! 14 Никогда ни о чем не жалею. Жалеть о прошлом — бесполезная трата времени, стоит потратить его на улучшение настоящего и будущего.

15 В полной мере счастье, наверное, можно почувствовать только в определенном моменте. В широком смысле для меня это ощущение полного благополучия у себя и близких.

16 Если ассоциировать себя со сказочным героем, то я Алиса в Стране чудес. Стараюсь замечать все то удивительное, что происходит вокруг нас, насыщать свою жизнь чудесами.

17 Я опаздываю везде, кроме работы. Борюсь с этой привычкой.

18 Считаю, что любой страх должен быть побежден. Иначе он диктует свои условия. Я боялась высоты, поэтому прыгнула с парашютом.

ДОСЬЕ

Алиса Буракова родилась 10 августа 1991 года в Воронеже. С 2008 по 2014 год проходила обучение на педиатрическом факультете Воронежской государственной медицинской академии имени Н. Н. Бурденко. В 2016 году окончила ординатуру по психиатрии. Карьеру начала в стационаре Больницы имени Алексеева в должности врача-психиатра. В 2019 году назначена руководителем Клиники памяти на Мосфильмовской.