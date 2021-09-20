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Фонд социально-культурных инициатив ищет героев

Александр Кудрявцев

Общество
Фонд социально-культурных инициатив ищет героев
Фото: Рexels / bongkarn thanyakij

До 1 декабря открыт прием заявок на представление к награде Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Инициативу организовали сотрудники Фонда социально-культурных инициатив.

Нагрудный знак «Горячее сердце» вручается молодым людям в возрасте до 23 лет, которые проявили храбрость и упорство в чрезвычайных ситуациях: помогли утопающему, участвовали в тушении пожара... Еще награду могут получить те, кто преуспел в социальной деятельности или справился со сложной жизненной ситуацией.

— Один из претендентов на премию — юноша, который во время пандемии из сломанных компьютеров собирал новые и бесплатно раздавал их нуждающимся для дистанционного обучения, — рассказала руководитель дирекции по делам молодежи и работе с общественными организациями фонда Валерия Тороп.

За восемь лет проведения инициативы награды удостоились 1186 лауреатов.

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