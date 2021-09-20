Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Древние украшения особого статуса

Юлия Панова

Общество
Древние украшения особого статуса
Фото: Институт Археологии РАН

20 сентября, в понедельник, в Доме Российского исторического общества открылась выставка «В пространстве археологии: клады древних славян». Посетителям представили предметы, датируемые VII веком.

Экспонируемые клады нашли на территории Курской области на Днепровском Левобережье, в нижнем течение реки Суджи.

По большой концентрации кладов и их разнообразному составу можно предположить, что люди, которые проживали на Нижней Судже в VII веке, обладали особым имущественным и социальным статусом.

— Может быть, на этом месте раньше находился один из центров власти днепровского союза племен. Выявление этих мест позволяет ученым-историкам говорить о зарождении традиций государственности у одной из ветвей восточных славян за целых 200 лет до образования Руси, — рассказали в пресс-службе Института археологии Российской академии наук.

На выставке москвичи могут познакомиться с составом семи разных кладов. Внутри — много древних интересных вещей.

— Это мужские и женские украшения, такие как височные кольца, подвески, металлические фибулы (застежки, также служившие украшением. — «ВМ»), стеклянные и янтарные ожерелья и посуда.

Еще на выставке есть реконструкции некоторых предметов и графические рисунки того, как эти предметы гардероба принято было носить, — добавили в пресс-службе Института археологии РАН.

Среди экспонатов есть и необычные украшения. Например, зооморфная застежка — фибула, — разломанная на три части. По оформлению ее можно отнести к так называемому пермскому звериному стилю. Предположительно на ней изображены медведь и два хищника из семейства кошачьих. По словам ученых, такая находка не имеет аналогов в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Власта Родинкова, научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья института археологии и российской академии наук:

— Эти сокровища — яркий феномен материальной культуры Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов. Клады и богатые погребения этого времени считаются признаком существования так называемых малых варварских королевств. Экспонаты, представленные на выставке, обнаружены в разное время. Самый ранний — в 1947 году во время пахоты, остальные — с 2007 по 2020 год с помощью металлодетекторов жителей.

Читайте также:
ВыставкиИсторияАрхеология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте