Древние украшения особого статуса

Фото: Институт Археологии РАН

20 сентября, в понедельник, в Доме Российского исторического общества открылась выставка «В пространстве археологии: клады древних славян». Посетителям представили предметы, датируемые VII веком.

Экспонируемые клады нашли на территории Курской области на Днепровском Левобережье, в нижнем течение реки Суджи.

По большой концентрации кладов и их разнообразному составу можно предположить, что люди, которые проживали на Нижней Судже в VII веке, обладали особым имущественным и социальным статусом.

— Может быть, на этом месте раньше находился один из центров власти днепровского союза племен. Выявление этих мест позволяет ученым-историкам говорить о зарождении традиций государственности у одной из ветвей восточных славян за целых 200 лет до образования Руси, — рассказали в пресс-службе Института археологии Российской академии наук.

На выставке москвичи могут познакомиться с составом семи разных кладов. Внутри — много древних интересных вещей.

— Это мужские и женские украшения, такие как височные кольца, подвески, металлические фибулы (застежки, также служившие украшением. — «ВМ»), стеклянные и янтарные ожерелья и посуда.

Еще на выставке есть реконструкции некоторых предметов и графические рисунки того, как эти предметы гардероба принято было носить, — добавили в пресс-службе Института археологии РАН.

Среди экспонатов есть и необычные украшения. Например, зооморфная застежка — фибула, — разломанная на три части. По оформлению ее можно отнести к так называемому пермскому звериному стилю. Предположительно на ней изображены медведь и два хищника из семейства кошачьих. По словам ученых, такая находка не имеет аналогов в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Власта Родинкова, научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья института археологии и российской академии наук:

— Эти сокровища — яркий феномен материальной культуры Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов. Клады и богатые погребения этого времени считаются признаком существования так называемых малых варварских королевств. Экспонаты, представленные на выставке, обнаружены в разное время. Самый ранний — в 1947 году во время пахоты, остальные — с 2007 по 2020 год с помощью металлодетекторов жителей.