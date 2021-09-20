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Хозяйка нелегального хостела понесет наказание

Андрей Объедков

Общество
Хозяйка нелегального хостела понесет наказание
Старший помощник Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина и заместитель прокурора Николай Чекашкин проверяют нелегальный хостел в одной из квартир дома на 1-й Тверской-Ямской улице / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сотрудники Тверской межрайонной прокуратуры проверили нелегальный хостел, работающий в одной из квартир дома № 4 по 1-й Тверской-Ямской улице. Наводку им дали местные жители.

На незаконный гостиничный бизнес, организованный прямо в квартире, в прокуратуру пожаловались жители дома. Стражи порядка направились проверять хостел вместе с сотрудниками отдела полиции Тверского района.

Участники рейда подъехали к мини-отелю. С помощью кода домофона они открыли дверь в подъезд и поднялись на второй этаж. Полицейских встретил житель дома Николай Тимофеев.

— Здесь проживает несколько десятков человек, — говорит мужчина, указывая на дверь соседней квартиры. — Представляете, сколько здесь людей каждый день ходит? Естественно, в подъезде всегда шумно. К тому же они тут мусорят. Мне очень надоело это.

По словам Николая Тимофеева, хостел в этой квартире работает примерно шесть лет. Это доставляет массу неудобств всем соседям.

На двери в хостел нет никаких специальных вывесок. На первый взгляд, это обычная квартира. Полицейские пробуют открыть дверь. Она, как ни странно, не заперта. В коридоре женщина моет полы.

— Здравствуйте. Я старший помощник Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина. Вы здесь работаете? Представьтесь, пожалуйста, — говорит Дарья, входя в квартиру.

— Меня зовут Ольга Плевякина. Я администратор, — отвечает удивленная женщина.

— Официально трудоустроены? — спрашивает Дарья.

— Нет, — говорит Ольга и добавляет, — у нас не хостел, квартира сдается по договору аренды.

Однако поверить в это сложно. Из коридора через открытые двери видно, что в комнатах стоят двухъярусные кровати: в одной комнате живут десять человек, во второй — восемь, в третьей — шестеро и еще в двух — по четыре. Всего 32 койко-места. На стене в коридоре висят объявления. Первое гласит: «В уличной обуви по хостелу не ходить! Просьба ставить обувь на полки!». Та же информация дублируется на английском языке. На другом объявлении написаны расценки: проживание в 4-местном номере стоит 650 рублей в сутки, в шестиместном и восьмиместном — 600 рублей, а в 10-местном — 550 рублей.

Рядом висит листок бумаги, который гласит, что распитие алкоголя и появление в хостеле в нетрезвом виде запрещено, штраф — одна тысяча рублей.

Ольга Плевякина, поняв, что отпираться невозможно, начинает оправдываться.

— Наши жильцы ведут себя спокойно. Мы даже не разрешаем курить в подъезде. Видите, даже объявление об этом есть. Если нарушают, штрафуем на три тысячи рублей. А если инцидент повторяется, сразу выселяем, — говорит Ольга.

Но полицейские непреклонны, ведь использование жилого помещения в многоквартирном доме для оказания гостиничных услуг запрещено законом.

В ходе проверки выясняется, что Ольга Плевякина проживает здесь же. Хозяйка квартиры платит ей за то, что та присматривает за хостелом.

— Моя зарплата зависит от того, сколько человек заселилось, — рассказывает администратор.

— А сколько здесь сейчас постояльцев? — уточняет Дарья Жабина.

— 28 человек, — отвечает Ольга, опустив глаза.

По словам постояльцев, многие из них нашли объявлении о хостеле в интернете.

— По данному факту проводится прокурорская проверка. По ее результатам в суд будет направлено исковое заявление о закрытии незаконно функционирующего в жилом доме хостела, — рассказал заместитель Тверского межрайонного прокурора младший советник юстиции Николай Чекашкин. — Также материалы дела направят в управляющую компанию и в полицию.

ЭТО ЗАКОН

Согласно Федеральному закону № 59 «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации» с 1 октября 2019 года запрещено использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. Владельцу хостела грозит штраф до 1500 рублей.

Отдельно могут оштрафовать за нарушение миграционного законодательства, но правоохранительным органам еще нужно будет доказать этот факт.

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