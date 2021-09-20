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Младший лейтенант получит госнаграду

Вероника Ушакова

Маргарита Мартовская

Общество
Младший лейтенант получит госнаграду
Младший лейтенант полиции Константин Калинин задержал стрелка / Фото: МВД РФ

20 сентября, 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. По данным Следственного комитета России, пострадали 28 человек, еще шестеро погибли.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые работали неподалеку от университета. Они услышали выстрелы и направились к зданию вуза. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его напарник, старший лейтенант Владимир Макаров, организовал эвакуацию студентов и преподавателей из здания.

— Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь, — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что сотрудников ДПС представят к государственным наградам.

— Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв, — добавила Ирина Волк.

На момент подписания номера преступник находился в больнице в тяжелом состоянии. Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело. Его будут вести сотрудники центрального аппарата ведомства.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия. После трагедии в Пермь вылетели главы Минздрава и Минобрнауки Михаил Мурашко и Валерий Фальков. С министром здравоохранения на место стрельбы были направлены врачи федеральных медучреждений.

Накануне стрельбы Тимур Бекмансуров оставил прощальное сообщение в своей социальной сети. В послании он подробно изложил хронологию и причины своих действий. По словам самого преступника, это сделано и «для упрощения работы СК». В записке сказано, что еще в 10-м классе он начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия. Преступник описал, как он получал справку в психиатрической клинике для того, чтобы приобрести оружие. Разрешение ему выдали 27 мая. Патроны Бекмансуров приобрел 27 августа. Сначала он задумывал открыть стрельбу в своей родной школе, но потом местом преступления выбрал университет. Во время учебы там Тимур Бекмансуров хорошо изучил помещения университета и знал расписание пар.

По словам врача-психиатра, судебно-психиатрического эксперта Артема Гилева, у преступника могло быть расстройство личности. За одно обследование это установить невозможно, нужен более глубокий анализ. Именно поэтому преступник без проблем получил справку.

— Формально он подходил под все критерии для получения разрешения на оружие. Ведь для того чтобы выявить такое расстройство личности, скорее всего, потребовалось бы месячное обследование. Хоть он и написал в своей записке, что обманет любого психотерапевта. Но за месяц в специализированном судебном отделении его бы точно «раскусили», — рассказал Артем Гилев.

Заслуженный сотрудник органов ФСБ Владимир Тумин считает, что подобные преступления можно предотвратить, просто наблюдая за детьми.

— Преподаватели, которые много времени проводят со своими учениками, должны знать, кто из детей проявляет агрессию. Следует внимательно смотреть за ребятами из неблагополучных семей. Если учителя увидят признаки асоциального поведения, нужно сообщать в правоохранительные органы, — говорит Владимир Тумин.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после происшествия в госуниверситете родным пострадавших будет оказана материальная помощь. Деньги выделит вуз.

— Семьям погибших направят по одному миллиону рублей, раненым в результате стрельбы — по 500 тысяч рублей. Также по 100 тысяч рублей будет выплачено тем, кто получил травмы, — сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

— Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны.

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