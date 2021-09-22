Зачем вам свинья в помидорах

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Верховный суд РФ подтвердил запрет разводить мелкую сельхозживность на садовых участках. По мнению суда, можно завести птицу или других сельхозживотных только в том случае, если речь идет о личном подсобном хозяйстве (ЛПХ). «Вечерка» попросила прокомментировать это утверждение председателя Союза дачников Подмосковья.

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин не скрывает удивления, что ВС подтвердил запрет на разведение мелких сельскохозяйственных животных на садовых и дачных участках.

История началась с конфликта жительницы Волгограда с облинспекцией по использованию и охране земель: инспекторы обнаружили на ее дачном участке курятник и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Она с этим не согласилась и дошла до Верховного суда, но и там «не нашла правды». Так кто же прав?

Многие москвичи, переселяясь из города на подмосковные участки, заводят кур или кроликов. Означает ли этот судебный прецедент, что им нужно срочно избавляться от животных?

— Верховный суд признал правомерным наложение штрафа на дачницу, которая разводила кур на своем участке. В каком количестве она их разводила, в каких условиях содержалась птица, мы не знаем, что повлекло за собой штраф в 10 тысяч рублей, неизвестно. Скорее всего, причиной стали жалобы от соседей, — убежден Никита Чаплин. — Никаких запретов на разведение мелких сельскохозяйственных животных на подмосковных садовых или дачных участках не поступало...

Добавим от себя, что никаких запретов сверху ждать не нужно. Просто откройте устав своего СНТ и прочитайте пункт «Предмет и цели деятельности товарищества». Там, среди прочего, черным по белому написано, что оно создано «для садоводства и огородничества». Смело сажайте редиску, кабачки и все, что вам вздумается. И лишь если вам повезло купить дачу, которая имеет статус личного подсобного хозяйства, разводите кур. Или уточек. Или даже свиней...

Еще раз оговоримся: прямого запрета на разведение сельхозживотных нет. Можете попробовать, если у вас хорошие отношения с соседями, которые будут терпеть ваше хозяйство и не против просыпаться под крик петухов. И не забудьте, что на сараи, где вы будете держать скотину, распространяются специальные требования, а на каждого животного нужно завести ветеринарный паспорт.