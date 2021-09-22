Опасная невнимательность

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Сотрудники Управления МЧС Северного административного округа Москвы провели рейд по профилактике пожаров в Молжаниновском районе. Они напомнили жителям о правилах безопасности.

Инспекторы 2-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС Северного округа Москвы Илья Базюк и Роман Богатых приехали в поселок Новоподрезково Молжаниновского района. Там на сегодняшний день находятся около 200 частных домов.

— И все они — на печном отоплении, — рассказывает лейтенант внутренней службы Илья Базюк. — Периодически здесь случаются пожары. Часто — из-за невнимательности людей. Поэтому мы поводим профилактические беседы с жителями.

Представители МЧС идут по 1-й Сестрорецкой улице. Навстречу им — житель одного из частных домов Александр Рассказов. Мужчина вышел погулять со своей собакой.

— Добрый день! — здоровается лейтенант Роман Богатых. — Вы уже топите печь дома? — Сейчас еще редко. Пока пользуюсь обогревателем, — отвечает Александр.

— Надеюсь, вы не оставляете его включенным без присмотра? — интересуется инспектор МЧС.

— Нет, конечно! — говорит мужчина.

— Еще напомню, что ни в коем случае нельзя пользоваться неисправными приборами и перегружать электросеть, — рекомендует лейтенант Богатых. — Не храните дома легковоспламеняющиеся и горючие вещества.

Напоследок он вручил Александру памятку. В ней написано, что делать, чтобы не допустить возгорания в доме.

Инспекторы направляются к следующему дому. Роман Богатых стучит в дверь. На крыльцо выходит женщина. Представители МЧС интересуются, сколько человек проживает в этом доме.

— Трое: я с дочерью и грудной внучкой, — отвечает Светлана Рудянская.

— Раз есть маленький ребенок, значит, вы часто стираете вещи. Рекомендую не сушить их над обогревателями или печкой. Это опасно. Возьмите брошюры. Всего хорошего! — попрощался Богатых.

Навстречу пожарным идет жительница многоквартирного дома Юлия Олейник. Выясняется, что у девушки есть кошка.

— У вас наверняка в квартире стоит электроплита. Закрывайте дверь в кухню, когда уходите. Кошка может запрыгнуть на плиту и включить ее, — советует Базюк.

— Спасибо за предупреждение. Никогда не задумывалась об этом, — благодарит девушка.

ЭТО ЗАКОН

Запрещено поджигать мусор на территории у частных домов. За это грозит наказание по статье 20.4 КоАП РФ. Такое нарушение карается штрафом в размере от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 6 до 15 тысяч рублей — для должностных лиц. А компаниям придется заплатить за нарушение от 150 до 200 тысяч рублей.