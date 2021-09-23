«Затишье перед бурей»: почему водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

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Водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости, которое фиксировалось при помощи парных камер. Официальная причина такого решения неизвестна. «Вечерняя Москва» пообщалась с автоюристом Львом Воропаевым и узнала о возможных поводах для отмены штрафа.

По словам собеседника «ВМ», в законодательстве РФ не предусмотрено наказание за превышение средней скорости движения на автомобиле. Для точной фиксации такого нарушения требуется установить все обстоятельства, при которых оно было совершено: дату, время и место. Это условие невозможно соблюсти, используя парные камеры.

— Верховный суд разъяснил, что при выяснении деталей этого нарушения необходимо установить его точную дату, время и место. Две камеры, установленные на определенном расстоянии друг от друга, не могут указать конкретного места превышения скорости. Требования о необходимости этих данных прямо прописаны в законе. Существует только наказание за превышение моментальной скорости, — пояснил автоюрист.

Кроме того, сумма штрафа за данное нарушение варьируется в зависимости от степени превышения допустимой скорости, сообщил Воропаев. Он отметил, что эта деталь, прописанная в законе, также противоречит методу контроля парными камерами.

— На конкретном участке автомобиль может двигаться с различными превышениями. Часть пути — в рамках допустимой скорости, другую часть — с минимальным превышением, третью — с максимальным. Таким образом, за каждый промежуток времени водителя должны наказывать по части статьи, предусматривающей нарушение на определенную дельту скорости. Штраф по одной статье — это тоже нарушение требования закона, — прокомментировал эксперт.

Собеседник «ВМ» предположил, что российское законодательство по части штрафов за превышение средней скорости будет пересмотрено. Причина, по его мнению, заключается в следующем:

— Во многих городах России уже установлено огромное количество камер. На это потрачены миллиарды рублей. Применение такого числа камер для моментальной фиксации не обосновано экономически. Уже несколько лет идут обсуждения о введении наказания за превышение средней скорости. Однако пока этого нет в действующем законодательстве, штраф юридически неправомерен. Нужно либо остановиться на фиксации моментальной скорости, либо внести изменения в законодательство.

Депутат Госдумы седьмого созыва, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков назвал отмену штрафа «затишьем перед бурей». Этим мнением он поделился с ФАН. Правительство готовится скорректировать законодательство и легализовать штрафы за превышение средней скорости, уверен парламентарий. Также он считает, что водителям необходимо вернуть деньги, взимавшиеся «незаконно».

В МВД, Минтранс и Минюст уже были направлены соответствующие поручения: в апреле ведомствам предложили разработать порядок наказаний за нарушение средней скорости на дорогах, пишет «Коммерсант». Пока что нет информации о содержании и результатах озвученных предложений.

По данным издания, московских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости с августа. В Подмосковье данное изменение вступило в силу с мая–июня. Российские автолюбители получали штрафы за превышение средней скорости с 2013 года. Две камеры, удаленные друг от друга, контролировали время проезда автомобиля в обеих точках. В случае нарушения скоростного режима водитель мог получить штраф от 500 до 5000 рублей.