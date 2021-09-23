Столичные школьники принимают самое активное участие в движении «ЮНАРМИЯ» и стараются показать лучший результат

Ученики 9-го «К» юнармейского класса школы № 1636 «Ника» Арсений Евдокимов, Карина Бессарабова и Анастасия Ратникова. Ребята состоят в отряде «Тайфун», флаг которого и держит в руках Анастасия / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

25 сентября в Москве состоится слет Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», которое отмечает пятилетие.

Движение «ЮНАРМИЯ» отмечает свой первый юбилей. Пять лет назад в столице на базе школы № 1636 «Ника» был создан первый отряд. А теперь о юнармейцах наслышана вся страна. Их легко отличить в толпе по ярким красным беретам и фирменной парадной бежевой форме.

— Сейчас в городе действуют свыше 457 отрядов. Интеграция юнармейских программ воспитания в образовательную среду помогает формировать у школьников правильные ценности и жизненные установки, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев. — Отряд «Тайфун» школы № 1636 «Ника» — как раз один из первых в столице. За пять лет его ученики приняли участие более чем в 400 мероприятиях. Это мемориальные акции, соревнования, парады, слеты, олимпиады, конкурсы.

Кроме того, «Тайфун» и его руководитель Елена Савичева стоят у истоков «Юнармейского театра», участники которого уже создали более 20 постановок. Кстати, такое название — «Тайфун» — выбрано неслучайно.

— Мы с ребятами смотрели фильм про одноименную разведывательную группу и решили, что это название нам очень подходит, отражает наш боевой настрой, — рассказала классный руководитель Елена Савичева.

Вступить в ряды юнармейского движения мечтают многие школьники.

Одна из учениц «Тайфуна», 15-летняя Карина Бессарабова, решила поступить в этот специализированный класс по примеру своего отца-военного. Девушка пока еще не знает, кем станет в будущем, но сейчас ей очень интересна армейская тематика.

— Наш класс отличается от других, у нас много дополнительных занятий: танцуем, ставим спектакли, а еще ездим на разные мероприятия, занимаемся рукопашным боем, — поделилась она.

Кроме того, ребят знакомят с разными профессиями. Например, они уже успели побывать в авиацентре, понырять с аквалангом.

— В авиацентре мы учились на симуляторе управлять самолетом, — рассказал 15-летний Арсений Евдокимов. — Я даже думал раньше, что стану военным летчиком, но после поездки в авиацентр понял, что мне это не так интересно. Теперь Арсений хочет быть полицейским. Перед его глазами пример мамы, которая работает в МВД.

А 14-летняя Алена Усынина мечтает стать военным журналистом.

— Мне нравится общаться с людьми, бывать в интересных местах, — отметила она.

В движении «ЮНАРМИЯ» девушке очень нравится из-за насыщенной жизни.

— Да, нагрузка у нас выше, чем у остальных сверстников, но зато наш кругозор заметно шире, и мы сами это замечаем, — рассказала Алена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Молев, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

—Сегодня в рядах «ЮНАРМИИ» Москвы более 29 тысяч ребят. Они проходят военную подготовку, изучают историю Отечества и участвуют в мероприятиях, главное из которых — парад Победы на Красной площади. «ЮНАРМИЯ» сотрудничает не только со школами и колледжами Москвы, но и с вузами, военным комиссариатом, воинскими частями, ветеранскими организациями, героями Отечества.