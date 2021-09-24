Сотрудники столичных бизнес-центров массово возвращаются с удаленки

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Около 70 процентов сотрудников столичных бизнес-центров вернулись с удаленки.

При этом люди стали работать дольше. К таким выводам пришли специалисты мобильного оператора «МегаФон», изучив мобильный трафик персонала крупнейших бизнес-центров Москвы с помощью анализа больших данных.

В 2019 году сотрудники столичных деловых центров задерживались в офисе после окончания рабочего дня в среднем на 10 минут, а в 2021 году этот показатель вырос до 40 минут. Несмотря на то что еще около 30 процентов сотрудников столичных компаний продолжают работать в удаленном формате, потребление мобильного трафика в бизнес-центрах активно растет. Это обусловлено тем, что за время пандемии компании перевели ключевые бизнес-процессы в онлайн-формат. В 2021 году мобильный интернет-трафик в крупнейших деловых-центрах вырос в четыре раза по сравнению с 2019 годом — это вдвое больше, чем в среднем по Москве.

Люди стали больше общаться онлайн, сейчас более 60 процентов общего мобильного интернет-трафика в бизнес-центрах приходится на соцсети и мессенджеры. В 2019 году на них приходилось около 40 процентов. Тем не менее офисные сотрудники продолжают активно пользоваться не только сервисами для обмена сообщениями, но и привычной голосовой связью: количество телефонных вызовов на одного абонента выросло в среднем на 11 процентов.

— Этого следовало ожидать. Бизнес-активность сейчас растет во всем мире, несмотря на то что до победы над коронавирусом далеко, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Тут сказывается и высокий уровень вакцинированности граждан, и снижение страха перед вирусом — он стал привычным, боятся его все меньше, и, что еще важнее, насущная экономическая необходимость. Наша экономика просто не может позволить себе новый локдаун.

Что касается роста мобильного трафика, то, по мнению эксперта, причина в общей цифровизации всех бизнес-процессов.

— Сейчас все вопросы решаются не по городскому телефону, а по мобильному, а также в мессенджерах, по зуму и скайпу, — пояснил эксперт. — Мобильные операторы, надо отдать должное, оказались к росту интернет-трафика готовы. Во всяком случае, в Москве.

По мнению Кудрявцева, легко объясним и энтузиазм сотрудников, которые стали дольше задерживаться на работе.

— Во-первых, экономическая нестабильность сохраняется, и люди просто не хотят потерять свое место, поэтому дольше и интенсивнее работают, — пояснил эксперт.

— Второй момент — чисто психологический. Люди давно не виделись, соскучились по живому общению, поэтому больше времени тратят на разговоры с коллегами. За полтора года накопилось много новостей и тем для обсуждения. Вот рабочий день и удлиняется. Это нормально, и, думаю, скоро пройдет. А вот рост цифровизации всех бизнес-процессов, без сомнения, продолжится — это объективное требование жизни.