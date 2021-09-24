Диетолог назвала пять неочевидных продуктов, мешающих похудеть

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Многие люди, стремящиеся сбросить вес, отказываются от сладостей, жареного и мучного. Не всегда такие ограничения приносят положительный результат. Часто в рационе худеющего остаются продукты, которые не позволяют добиться желанной формы.

Молочка

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, худеющему человеку в список запрещенных продуктов стоит включить молочку, поскольку некоторые производные содержат в себе большое количество жира:

— Например, в сыре очень много молочного жира и гистамина, который является аллергеном. Он может накапливать жидкость в организме и повышать уровень холестерина, увеличивая риск развития атеросклероза.

Высокая калорийность сыра приводит к набору веса. Диетолог рекомендует заменить его на нежирные сорта:

— Не забываем и о том, что сыр — продукт соленый. Соль задерживает жидкость в организме. Особенно это касается людей с больными почками. Им стоит ограничить потребление соленых сортов, а лучше — заменить творогом.

Овощи

Употребление в пищу овощей — правильный шаг на пути к нормализации веса. Однако не всегда здоровые, на первый взгляд, продукты могут приносить только пользу, замечает врач:

— Овощи, безусловно, полезны и необходимы для употребления, поскольку в них содержится клетчатка, которая дает ощущение сытости. Но есть эти продукты нужно в разумных количествах и желательно в сыром виде. При термической обработке гликемический индекс (ГИ) в них повышается.

Так, высокий ГИ у свеклы, картофеля, моркови, тыквы и других овощей с большим содержанием крахмала и сахаров, предупредила Соломатина:

— Благодаря повышению уровня глюкозы в крови после потребления этих продуктов у нас появляется много энергии. Но если мы ее не тратим, то жир начинает откладываться на разных участках.

Чтобы этого не происходило, диетолог советует есть овощи с невысоким ГИ. К ним относятся: брокколи, баклажаны, помидоры, перцы, редис, лук, белокочанная капуста, огурцы, спаржа и морская капуста.

Каши

Каши быстрого приготовления и мюсли лишь на некоторое время дают ощущение сытости. Они, по словам Соломатиной, содержат пустые углеводы, а, следовательно, пользы от них никакой нет:

— Производители при приготовлении каши очищают зерна от оболочки и шлифуют, дробят и подвергают их термической обработке. После этого продукт теряет все полезные свойства. А некоторые фирмы в такие каши добавляют сахар и различные растительные жиры.

Чтобы такие каши, отметила эксперт, наполнить полезными свойствами, нужно добавлять фрукты:

— Например, нашинкованные яблоки, киви или клубнику. Это украсит блюдо и сделает его более аппетитным.

Сок

Так называемые натуральные соки из магазина содержат много углеводов, поэтому очень калорийны. На один стакан напитка приходится примерно пять ложек сахара, замечает врач:

— Кроме того, некоторые химические соединения, содержащиеся в напитке, выводят кальций из организма, который так нужен нашим костям.

Соломатина советует заменить магазинный продукт на свежевыжатый в домашних условиях: он полезнее и приятнее на вкус.

Соевый соус

Различные вкусовые добавки и пряности могут быть очень калорийными. Например, в 100 граммах соевого соуса содержится 275 калорий. В продукте также много соли, предостерегла диетолог:

— Поедая различные, на первый взгляд, диетические блюда азиатской кухни, мы в огромном количестве потребляем эти соусы. В результате это приводит к набору веса и не позволяет сжечь калории. Следовательно, нужно сокращать в рационе такие блюда.