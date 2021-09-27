Сергей Иванов: Мы ставим высокую планку

Сергей Иванов, председатель Государственного комитета республики Татарстан / Фото: MARSEL BADYKSHIN

В сентябре Ростуризм совместно с крупным российским туроператором и правительством республики Татарстан запустили первый чартер из Москвы в Казань. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у председателя Государственного комитета республики Татарстан по туризму Сергеем Ивановым, чем этот регион привлекателен для столичных туристов.

— Какие преимущества дает туристам новый чартер Москва-Казань?

— Во-первых, впервые появились пакетные туры. Теперь не нужно отдельно покупать билеты, а затем искать экскурсии на месте. В стоимость пакетных туров входит перелет, организованный трансфер, проживание, экскурсионная программа. Это важно, потому что такое предложение возникает там, где уже есть достаточно высокое развитие туристической инфраструктуры. Можно сказать, что с этим чартером мы вышли на новый уровень в развитии туризма между Татарстаном и Москвой. Такого никогда не было. Еще один плюс — стоимость туров снизилась. Чартер делает путешествие выгоднее, цена снижается примерно на 40 процентов.

— По какому принципу выбирали экскурсионные места в Татарстане для туристов чартера?

— Мы работали вместе с туроператором. Посмотрели, что было бы интересно москвичам, и отобрали эти достопримечательности. Мы ориентировались, чтобы все места, которые посещает турист, полностью раскрывали наш регион. Чтобы Татарстан он не спутал ни с чем другим. Чтобы каждый увидел нашу идентичность, попробовал национальную кухню, увидел объекты мирового наследия, познакомился с архитектурой, людьми.

Наша задача — сделать так, чтобы турист влюбился в Татарстан во время этой поездки. В списке, естественно, город Казань и все центральные объекты: Кремль, мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, музей Ислама. Старо-татарская слобода — уникальный атмосферный район, в котором сохранен и воспроизведен стиль Казани XVIII-XIX века. Там же расположена самая древняя мечеть. Также известный загс в форме чаши, набережные и парки.

Следующий объект — Великий Болгар. Это объект ЮНЕСКО. Столица древней цивилизации, где сохранились остатки и руины соборной мечети, Малый минарет, усыпальница, где похоронены ханы. Там же есть музей болгарской цивилизации. Вообще это место было самой развитой точкой на территории современной России в XIII-XIV веке. Сегодня там находится и самый большой печатный коран в мире, а также Белая мечеть. Интересно будет посетить и музей хлеба и, конечно, Остров-град Свияжск.

— А куда москвичу стоит сходить в Татарстане, чтобы прочувствовать атмосферу? Есть ли такие места, незаезженные туристами, которые нравятся местным?

— Могу порекомендовать город Тетюши. Это рыбная столица Татарстана. Раньше там была стрелецкая застава. Это очень красивое место на берегу Волги. Там сохранился музей-усадьба Долгая поляна, с красивой аллей в лесу. Это такое незаезженное туристами место. Также Арский район. Там находится резиденция нашего Деда Мороза, которого мы называем Кыш Бабай. Еще Собинский район, где есть красивый дендрарий и музей леса. Также город Чистополь, Мамадыш. Эти места не заезжены туристами, но их бы было интересно посетить при повторном визите в Татарстан.

— Где в Казани лучше всего остановиться? В каких местах попробовать национальную кухню?

— Таких очень много в разном ценовом сегменте. От эконом-класса до дорогих ресторанов. Начиная от сети кафе «Тюбетей». Это наш ресторан быстрого питания: там можно попробовать и лапшу, и эчпочмак, и кыстыбый, и губадию. Есть сеть ресторанов «Алан Аш». Там можно набрать на поднос все, что понравится. «Чирэм», «Туган авылым», «Татарская усадьба», ресторан «Милли». А так, в целом, в большинстве ресторанов есть в меню национальные блюда. Это и такмач, и тушеная конина, и казылык, и вяленый гусь. Все это можно попробовать практически в любом заведении.

— А что обычно представляет Татарстан на гастрономических ярмарках и фестивалях в Москве?

— Обязательно выпечка: эчпочмак, губадия, Зур Бэлиш, пермячи. Блюда и закуски: колбаса из вяленой конины — кызылык, вяленый гусь, а также блюда из утки. Ее в Татарстане сейчас производят очень много. И большой ассортимент татарских сладостей: чак-чак, талкыш-калеве, татлы, щербет, баурсак.

— В некоторых национальных республиках, например, в Дагестане, существуют свои особенности менталитета. И местные жители зачастую стараются привить свои взгляды, идеи людям из других регионов. Есть ли особенности национального менталитета жителей Татарстана, о которых стоит знать туристу?

— Я думаю, что в Татарстане все туристы будут чувствовать себя комфортно. Даже при том, что мы наполовину мусульманская республика. У нас светский ислам. За многие века мы научились с пониманием относиться к обычаям и к привычкам всех народов. Начиная с тех, которые живут в Татарстане, заканчивая теми, кто приезжает сюда. Специфических ограничений в Татарстане точно нет. Наоборот традиции восточного гостеприимства будут видны человеку больше, чем какие-либо ограничения. Желание помочь, угостить едой, сделать человека своим другом. Здесь можно чувствовать себя свободно.

Естественно, нужно соблюдать общепринятые нормы и уважать людей. Также на многих экскурсиях, в интерактивных программах учат татарские слова: «здравствуйте», «спасибо», «добро пожаловать». А также можно выучить местные танцы и песни. В общем, мы наоборот стараемся как можно больше и плотнее погрузить человека в нашу культуру.

— В чем выражается «татарское гостеприимство»?

— Все кто приезжает к нам, говорят, что мы стараемся закормить так, что человек не может потом пройти в двери. У нас так всегда: если ты пришел куда-то и не поел и не попил чаю, для хозяина дома это очень большая обида. Везде, куда бы вы не пришли, вам будут предлагать угощения. Также мы понимаем, что гость — главный человек в доме. И вокруг него разворачивается целый спектакль. Его сажают на самое лучшее место, ему дают еду первому и всегда самый лучший кусок. И есть уважительное отношение к любым взглядам, культурам, религиям людей, которые приезжают к нам. Мы не то что не лезем к ним, а наоборот хотим познакомиться и понять, подружиться с человеком.

Фото: Рixabay / 6649312

— А как вы считаете, татары, которые родились в Москве, отличаются ли от тех, кто родился в Казани?

— Я думаю, они отличаются друг от друга точно так же, как и все люди, которые живут в разных местах. Но в целом, я считаю, что они очень похожи. Татары, живущие в Москве, удивительно преданно хранят традиции, они гордятся своей национальностью и стараются не терять контакты с родственниками, которые однозначно есть в Татарстане. Все живут всегда очень дружно, хранят свою культуру, праздники. И конечно, стараются всегда готовить татарскую кухню. Важно, московские татары уделяют внимание национальному языку: говорят на нем друг с другом иучат своих детей.

— А что, по вашему мнению, в Москве стоит посетить татарам, которые живут в столице, чтобы проникнуться атмосферой Татарстана?

— В Москве есть полномочное представительство нашей республики. Но есть много мест, где собираются татары неофициально. Например, наши певцы, артисты и даже президент республики Рустам Минниханов приезжают на Дни Татарстана в Москве. И там собирается столичная татарская диаспора. Я сам был на таких мероприятиях. Каждый год в Москве проходит Сабантуй — весенний народный татарский праздник. Это яркое, красочное мероприятие. Туда приходят и москвичи, которые интересуются нашей культурой или те, кто просто хочет попробовать что-то вкусное.

— Что интересного вы взяли в свою практику из Московской туристической сферы?

— У нас подписано соглашение между Татарстаном и Москвой. Мы постоянно обмениваемся информацией, участвуем в совместных мероприятиях, выстраиваем маршруты. В Москве, например, интересно построена работа с организацией школьных туров. Мы позаимствовали себе некоторые элементы. Также по туристической навигации и технологиям, по сфере обслуживания туристов мы равняемся на Москву.

— А что, по вашему мнению, может позаимствовать у вас Москва?

— Если только отсутствие пробок. Наши туристы часто отмечают, что трафик в Москве сильный. И я знаю, что в столице в этом направлении идет большая работа. Еще в Казани есть Ассамблея туристических волонтеров. Студенты вузов с факультетов туризма каждое лето все три месяца работают информационными помощниками в центре города. В Москве тоже есть Туристско-информационный центр. Но мы привлекаем еще и студентов. Думаю, столице было бы это тоже интересно.

— Какие перспективы вы видите в отношениях между Москвой и Татарстаном?

— Недавно на выставке подписали соглашение по развитию туризма вдоль трассы М12.Через 3 года между Москвой и Казанью будет проходить скоростная автомобильная дорога. Это означает, что и жителям Татарстана будет удобнее быстрее добираться в Москву: за 6 часов. То же самое, и для жителей столицы. Эта транспортная ось кратно увеличит поток туристов из Москвы в Казань, и из Казани в Москву. Также для нас Москва в туристической сфере — основной рынок. Именно туда из Татарстана едет больше всего туристов. Потому что это столица России, там очень много интересных объектов открывается каждый год. Турпоток между нашими регионами будет только увеличивать

— Почему для Казани было важно доказать, что город старше, чем Москва? И почему по этому вопросу так много разногласий среди историков?

— У нас никогда не было задачи доказать, что Казань старше, чем Москва. Мы просто хотели установить исторический факт, выяснить, сколько на самом деле Казани лет. Нет никакого соперничества. Просто ученые, археологи, историки очень долго проводили исследования, обсуждали и пришли к выводу, что Казани действительно тысяча лет.У нас не было желания стать старше Москвы. Международное научное сообщество установило этот исторический факт. И Казань сейчас действительно имеет более чем тысячелетнюю историю. Это круто. И новые находки только подтверждают возраст. Археологи ведут раскопки регулярно.

— Какие преимущества дает Казани запатентованный статус «третьей столицы России»?

— Для нас этот статус важен. Так мы ставим для себя высокую планку, когда начинаем новые проекты. Раз мы третья столица, значит, у нас и проекты должны быть столичного уровня, масштаба и качества. Это наш внутренний стимул. Конечно, мы хотим конкурировать с Москвой и Петербургом не просто как первая-вторая-третья столица. Мы понимаем, что в туристическом плане мы очень сильно отличаемся друг от друга. И в этом — наша сила. Москва — это один туристический продукт. Санкт-Петербург — совершенно другой.

А Татарстан не похож на эти города. Для иностранных туристов интересно как раз посетить сначала Москву и посмотреть столичный размах, Кремль, красивейшие музеи и Красную площадь. Затем увидеть в Санкт-Петербурге Дворцовую площадь, архитектуру. А у нас в Татарстане туристы уже смотрят восточный колорит нашей страны. Ведь здесь разные национальности, есть ислам, мечетии интересная архитектура, национальные блюда.

— Почему в архитектурный памятник — Кремль решили достроить новый объект: мечеть. Не нарушает ли новое здание целостность архитектурного памятника?

— Там мечеть всегда была, до завоевания Казани Иваном Грозным. Поэтому она органично там вписалась и стала культовым, знаковым объектом не только Казанского кремля, но и всего Татарстана. И архитектурное решение очень красивое. И все туристы отмечают это и с удовольствием ее посещают, делают фото. Это видно, что люди ее любят, она всем нравится.

— В Казани есть Храм всех религий. А как вы считаете, есть ли в Москве такое место, которое объединяет все религии и культуры?

— Москва сама по себе — мультикультурный город. В котором действительно есть все религии и все национальности, много разных народов. Да, там нет такого одного такого места как в Татарстане, и этим мы отличаемся.