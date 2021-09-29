В России возрождают специальность «детский подростковый психиатр»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В России работают над возрождением специальности «детский подростковый психиатр», которая исчезла из вузов 25 лет назад. Она поможет исследовать и защищать личности детей, а также бороться с отклонениями в поведении школьников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал президент Ассоциации детских психиатров и психологов, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, кандидат медицинских наук Анатолий Северный.

Согласно масштабным исследованиям, к окончанию школы 80 процентов учеников не могут считаться полностью психически здоровыми. Поэтому тестированием, например, нереально выявить среди подростков тех, кто готов пойти на преступление против личности.

— По некоторым признакам можно заподозрить опасность каких-то отклонений в поведении при обследовании, чтобы отправить на более детальное обследование. Для этого нужен специально обученный персонал. А где его взять, если 25 лет назад была ликвидирована специальность детского подросткового психиатра. Системы специальной подготовки такого рода врачей нет. Мы боремся за то, чтобы восстановить эту специальность. Были даже решения коллегии Минздрава, — сказал Северный.

Он отметил, что психологи, которые работают сегодня в школах, только сопровождают учебный процесс.

— При этом они не имеют понятия, что значит исследовать и защищать личность ребенка и предотвращать отклонения в поведении ребенка, — считает собеседник «ВМ».

Кроме того, по его словам, работа с проблемным ребенком должна быть системной, иначе результата она не даст.

— Плюс надо работать с семьей. Бессмысленно работать с ребенком и не работать с семьей — трата сил и времени. А работать с семьей не учат вообще. Специальности «семейный психолог» не существует. Учат некоторые частные заведения, но это не массово, — добавил ученый.

Он подчеркнул, что депутаты Госдумы, ученые и другие эксперты уже обсуждали вопрос возвращения специальности детского подросткового психолога в высшие образовательные учреждения и работа над ним продолжается.

— Мы предложили развернутую программу совершенствования детской психиатрической помощи с указанием, что можно сделать на законодательном уровне, на уровне Минздрава, Минобразования, на региональном уровне, — заключил Северный.