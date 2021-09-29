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Ухо, горло, нос: кто такой оториноларинголог и какие заболевания он лечит

Марьяна Шевцова

Общество
Ухо, горло, нос: кто такой оториноларинголог и какие заболевания он лечит
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сегодня отмечается День оториноларинголога. Чем занимается этот врач и как правильно заботиться о своем здоровье, «Вечерней Москве» рассказала врач-оториноларинголог, профессор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского Департамента здравоохранения Москвы Вера Кунельская.

Ухо, горло, нос — именно так в обществе прозвали врачей-оториноларингологов. Из этого, по словам Веры Кунельской, и следует направление деятельности этих специалистов.

— Самые распространенные заболевания, которыми мы занимаемся, — острый и хронический тонзиллит, вазомоторный ринит, гайморит, охриплость, патология гортани, отит, заболевание слухового нерва, — рассказала врач.

Вера Кунельская отметила, что оториноларинголог — одна из самых востребованных профессий.

— Ведь уши, горло и нос так или иначе в течение жизни беспокоят всех людей, да и не один раз, — сказала она.

Чтобы сохранить здоровье ЛОР-органов, нет каких-то специальных упражнений или профилактических мероприятий. Вера Кунельская рекомендовала вести здоровый образ жизни и укреплять иммунитет.

— Нужно регулярно делать гимнастику, ходить в бассейн, проводить холодные обливания и беречь себя от простудных заболеваний, — поделилась она.

Кроме того, следует при первых же симптомах насморка обращаться к врачу, поскольку это может быть не простуда, а аллергия. Чем быстрее ее обнаружат, отметила Кунельская, тем скорее человек сможет избавиться от хронического насморка, исключив аллерген из своей жизни.

— Чаще всего насморки бывают именно аллергического происхождения, — подчеркнула врач.

А вот промывать нос в профилактически целях Кунельская строго не рекомендует. При неправильном выполнении этого действия можно наоборот навредить своему здоровью.

— Аккуратнее нужно быть и во время плавания. Нередко после купания в бассейне или в море у людей попадает вода в уши, что вызывает воспаление, — сказала оториноларинголог.

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