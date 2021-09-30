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Актер Дмитрий Журавлев: Когда хочется замедлить динамичный темп жизни, отправляюсь в «Царицыно»

Дженни Самойлова

Общество
Актер Дмитрий Журавлев: Когда хочется замедлить динамичный темп жизни, отправляюсь в «Царицыно»
С «Хлебзаводом» Дмитрия связывают личное и работа / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В сентябре стартовал новый сезон сериала «Патриот-2», где актер Дмитрий Журавлев сыграл одну из главных ролей. Для встречи с «Вечерней Москвой» он выбрал общественное пространство «Хлебзавод».

Наша прогулка от станции метро «Дмитровская» началась с признания Дмитрия о том, что становиться актером он сначала не планировал, хотя с детства рос в творческой атмосфере.

— Моя мама — директор Дома культуры, режиссер, и я, конечно, с удовольствием занимался в театральных кружках, принимал участие в постановках, концертах, и мне это все нравилось. Но после школы я поступил на юридический факультет.

По словам актера, в душе он всегда был творческим человеком, поэтому, обучаясь праву, параллельно играл за команду института в КВН.

— А еще десять лет служил в русском народном хоре песни и пляски «Весенние зори» на позиции драматического тенора, — говорит Дмитрий. — Так что с творчеством я не расстался, и, более того, желание развиваться в этом направлении через несколько лет полностью изменило мою жизнь.

Актер Дмитрий Журавлев: Когда хочется замедлить динамичный темп жизни, отправляюсь в «Царицыно»С «Хлебзаводом» Дмитрия связывают личное и работа / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Тем временем мы подходим к «Хлебзаводу», и Дмитрий вспоминает, как впервые увидел это место.

— В 2018 году, уже проработав несколько лет по специальности, я оставил работу и переехал в Москву, — говорит Дмитрий Журавлев. — И одним из первых мест в столице, где я побывал, оказались два общественных пространства, находящиеся рядом друг с другом, — «Хлебзавод» и «Флакон». И для меня, парня из глубинки, привыкшего к более спокойным, в основном естественным природным оттенкам, это был какой-то цветовой взрыв и эмоциональный шок, яркие, разноцветные здания, граффити. А люди? Какие они здесь необычные и интересные, за них просто цепляется взгляд, хочется узнать, что это за человек, чем занимается.

В столице Дмитрий уже несколько лет, нетрудно догадаться, какой район он выбрал для жизни, и это место ему по-прежнему дорого, он часто здесь бывает.

— Утром тут пролегает мой маршрут пробежки, а вечерами гуляем здесь с девушкой, в выходные встречаемся с друзьями, — говорит актер.

Наша прогулка продолжается, и Дмитрий рассказывает, что с этим местом его связывают не только личные воспоминания, но и рабочие моменты.

— Однажды «Хлебзавод» стал съемочной площадкой для одной из сцен сериала «Патриот-2», — вспоминает актер. — Как-то в перерыве между съемками отвел ребят из съемочной группы на обед в любимое кафе на «Хлебзаводе», а потом захотелось познакомить их с этим местом детальнее, и я провел импровизированную авторскую экскурсию, и это было здорово! Как признается актер, когда хочется чуть замедлить динамичный темп своей жизни, он всегда отправляется в «Царицыно».

— Беру плед, бутерброды, обязательно книгу, что-нибудь историческое, и организовываю себе небольшой пикник на траве.

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