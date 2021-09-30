Власти поддерживают диалог с благотворителями

Директор Агентства стратегических инициатив Елена Тополева-Солдунова, вице- президент государственного инвестиционного банка Дмитрий Аксаков и начальник управления внешних социальных программ горно-металлургической компании Анастасия Савельева (слева направо) на конференции / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

30 сентября стартовала Ежегодная конференция Форума доноров. На встрече участники обсудили взаимодействие властей и некоммерческих организаций в этой отрасли.

О текущих направлениях работы с благотворительным сектором рассказали представители Министерства экономического развития России и Фонда президентских грантов.

— Сейчас мы активно распространяем систему грантовых конкурсов для НКО, которая отлично показала себя на федеральном уровне. Уже 74 региона страны, в том числе и Москва, реализовали ее, — поделился заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев.

После председатель Комитета общественных связей и молодежной политики правительства Москвы Екатерина Драгунова поделилась опытом реализации проектов в столице.

— В Москве нам удалось создать систему коворкинг-центров для некоммерческих организаций. Они есть в каждом административном округе столицы. Совокупная площадь рабочих пространств составляет 6328 квадратных метров. Этими пространствами НКО могут пользоваться абсолютно бесплатно для организации работы, обучения или проведения акций. Реализована система онлайн-бронирования коворкингов для удобства пользователей, — рассказала Драгунова.

Она добавила, что правительство Москвы помогает с продвижением проектов НКО. С начала 2021 года уже 32 фонда воспользовались возможностью разместить свою социальную рекламу на улицах города, в общественном транспорте и метрополитене. Также для НКО работает бесплатная типография.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Иваницкая, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономобразования России:

—Безусловно, Москва находится на лидирующих позициях в части взаимодействия властей и НКО. Вместе со столичными экспертами мы разрабатывали концепцию содействия развитию благотворительной деятельности в России, которая сейчас реализуется на территории страны.