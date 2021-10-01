Что изменится в жизни россиян с 1 октября

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В октябре вступят в силу сразу несколько новых законов и поправок. «Вечерняя Москва» узнала, как нововведения от разятся на жизни москвичей.

Бесплатные прививки рядом с домом

С 1 октября москвичи, как и другие граждане России, получат право записаться на профилактическую вакцинацию не только в государственную клинику, но и в частную организацию. Речь не идет о прививках от коронавирусной инфекции. Частным клиникам разрешат бесплатно проводить вакцинацию от кори, гепатита B, столбняка, дифтерии, гриппа и других заболеваний, перечисленных в Национальном календаре профилактических прививок.

— Конечно же, сделать это можно будет не в любой частной клинике. Такую профилактику смогут открыть у себя только те, кто участвует в территориальной программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Это нововведение, пожалуй, может несколько улучшить отношение населения к вакцинам и позволит тем, кто привык обращаться по всем вопросам в соседнюю клинику, привиться там, без дороги до ближайшей государственной больницы. Порядок обеспечения клиник вакцинами определит, согласно документу, правительство, — рассказал адвокат Андрей Князев.

Новый оклад

С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Министерства обороны России. Их оклады повысят на 3,7 процента. Кроме того, повышение зарплат ждет и сотрудников учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других бюджетных организаций. Медработников и педагогов это не коснется. Их оклады индексируют с 1 января 2022 года.

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Общедоступные каналы

В октябре все жители страны смогут начать смотреть 20 крупнейших телевизионных каналов, таких как Первый, «Россия-1», НТВ, «Карусель» и ОТР через интернет. Роскомнадзор должен до 1 октября объявить, какая из онлайн-платформ в ближайшие пять лет будет организовывать их вещание. Просмотр сделают полностью бесплатным. Впоследствии, через пять лет, Роскомнадзор сможет сменить платформу.

Выплаты на «Мир»

Родители, которым положено пособие на первого и второго ребенка до трех лет, с октября будут получать его только на карту «Мир». Такие выплаты положены семьям, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, а также семьям, где доход одного члена семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума.

Тест по дивидендам

Государство защитит неквалифицированных инвесторов от больших потерь денежных средств. С октября, чтобы воспользоваться сложными финансовыми инструментами, гражданину для начала придется пройти соответствующий квалификационный тест. Пройти его можно будет бесплатно и в случае провала пересдать.

— После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растет и число пострадавших от непродуманных вложений. Тестирование повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства, — рассказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.