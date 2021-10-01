Куда отправиться из Москвы за пять тысяч рублей в ноябре

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Бюджетные туристы нередко переносят отпуска на осень. В это время можно существенно сэкономить на транспортных расходах. Рассказываем, куда можно отправиться по России в ноябре и потратить на перелет или проезд не более пяти тысяч рублей.

Высокая конкуренция

Именно осенью падают цены на поездки в самые популярные туристические точки России. По словам руководителя комитета по внутреннему туризму АТОР Ильи Уманского, это объясняется высокой конкуренцией среди туроператоров и авиакомпаний.

Стоимость перевозок, как напомнил собеседник «ВМ», формируется по рыночным правилам. Это означает, что минимальная цена может быть только у массовых направлений, отметил Уманский:

— В самые популярные города больше всего оформляется бортов авиакомпаний, поездов и иных видов транспорта. Это позволяет создать конкуренцию между перевозчиками. Соответственно, у туриста появляется большой выбор цен, и он может недорого посетить, например, Сочи или Калининград.

В перечень экономичных направлений на ноябрь эксперт включил Москву и Санкт-Петербург. Обе столицы, по словам представителя АТОР, максимально доступны для туристов за счет высокого транспортного сообщения:

— Цена проезда в эти города может составлять до трех–четырех тысяч рублей в оба конца. Конечно, нужно учитывать, какой у туриста отправной пункт. Если, к примеру, вы летите из Москвы в Петербург или наоборот, то цены будут соответствовать этому прейскуранту. Другой вопрос, если ваш рейс в Петербург направляется из Владивостока. Тогда придется раскошелиться на сумму, которая превышает 20 тысяч рублей.

До четырех тысяч рублей турист заплатит за перелет из Москвы в такие популярные города России, как Калининград, Сочи, Мурманск и Казань. Аналогичные суммы можно потратить на авиабилеты по крымскому направлению.

Калининград

Стоимость авиабилета из Москвы в самую западную точку страны в ноябре обойдется в 3370 рублей (здесь и далее все цены указаны в обе стороны). Полет длится не более трех часов, без пересадок. За железнодорожное путешествие туристу придется заплатить чуть больше: 3903 рубля за плацкарт и 4843 за купе.

Сочи

Путешествие в туристическую столицу России тоже обойдется в небольшую сумму, которая начинается от 2870 рублей. Максимальная цена билетов на самолет не превысит 3570 рублей. Любители ездить на поездах заплатят 3379 рублей, если выберут плацкарт.

Санкт-Петербург

Минимальная стоимость перелета в Северную столицу рядовому туристу обойдется в 2940 рублей. Такую сумму предлагают сразу две авиакомпании — Utair и «Победа». Максимальная цена составит 4185 рублей. Зато на поезд билет можно приобрести всего за 1694 рубля (плацкарт).

Крым

Посетить популярный среди туристов полуостров в последний месяц осени можно за 4780 рублей «туда-обратно». В эту цену не входит багаж. Зато можно с собой взять ручную кладь весом до 10 килограммов. За плацкартный вагон из Москвы в Симферополь путешественнику придется отдать 3309 рублей.

Казань

Стоимость авиаперелета в столицу Татарстана из Москвы также порадует любого отдыхающего. В среднем перелет одного пассажира будет стоить около 3998 рублей. Тем, кто решит отправиться Казань с багажом, придется доплатить 1900 рублей. Время в пути займет чуть больше часа. Стоит также уточнить, что билет на поезд в купе можно приобрести еще дешевле — за 1666 рублей плацкарт. А вот на купейный вагон придется раскошелиться на 2268 рублей.