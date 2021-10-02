Идеальный месяц: что посадить на даче в октябре

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Второй осенний месяц идеален для посадок на даче. Почва еще не промерзла, а температура воздуха такова, что не позволит вновь посеянному взойти раньше весны. О том, какие культуры можно посадить в октябре, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

В огороде

Традиционно в Московской области прекрасно себя чувствуют посаженные под зиму лук и чеснок. Точнее, сажать их следует в другом порядке: сначала чеснок — в первых числах октября, а затем, когда температура воздуха опустится до стабильных плюс пяти градусов, — лук, говорит агроном, биолог Михаил Воробьев.

Чеснок холод не жалует, поэтому посадить его надо, не дожидаясь морозов. В идеале — при плюс десяти градусах в просушенную почву. Эти два условия, с одной стороны, не позволят ему прорасти, а с другой — не допустят гниения.

— Выбирая место для грядки, важно предусмотреть соседство чеснока с будущими посадками. Чеснок — культура, обладающая сильными противомикробными свойствами. А потому, соседство с ним будет благоприятно для многих. Например, моркови, свеклы, огурцов и помидоров, — отметил эксперт. — Что касается предпочтений самого чеснока, то грядка должна располагаться на солнечном месте с рыхлой, но без излишнего увлажнения, почвой.

Подготовка места под посадку довольно проста: грядка перекапывается, удобряется золой, компостом, калием и суперфосфатом, выравнивается граблями. Далее на расстоянии 10–12 сантиметров друг от друга формируются лунки. Идеальная глубина ямки — около 10 сантиметров.

Головку чеснока разделяют на зубчики, которые желательно обработать в слабом растворе марганцовки: она призвана защитить будущий урожай от грибковых заболеваний. По завершении обработки зубчиков их надо высадить в подготовленные лунки, присыпать землей и полить. На зиму грядку нужно укрыть перегноем, опавшей листвой или соломой, подчеркнул эксперт.

В осенней посадке лука есть ряд преимуществ, уверяет Воробьев. Так, осенью практически сведена на нет деятельность вредителей, мелкий севок гораздо лучше себя чувствует именно при посадке под зиму, а огородники избавлены от необходимости повышенного внимания к поливу, да и урожай летом созревает раньше.

При выращивании культуры из луковицы используют принцип: чем мельче, тем лучше. Эти «семена» не уйдут в зелень и не выпустят стрел. При посадке крупных луковиц весной огородник получит много зеленого лука.

Оптимальными условиями для посадки являются сухая погода и устоявшаяся температура не выше пяти градусов, отмечает эксперт.

Как и в случае с чесноком, необходимо подготовить грядку: перекопать, внести удобрения (кoмпocт, золу и cупepфocфaт), сделать бороздки на расстоянии двадцати сантиметров друг от друга. Севок заделывают на глубину пять–семь сантиметров и засыпают землей. Перед наступлением холодов лук, как и чеснок, укрывают.

В саду

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Горячая пора наступает и в саду, где приходит время посадить плодовые деревья и ягодные кустарники. По целому ряду причин многие садоводы отдают предпочтение именно осенней посадке саженцев. Во-первых, вредители, которые с радостью бы атаковали свежие посадки, ушли в спячку, во-вторых, укоренившееся с осени дерево, гораздо лучше будет чувствовать себя весной, наконец, сам собой решается вопрос полива, добавляет эксперт.

Однако, далеко не все плодовые культуры подходят для осенней посадки. Агроном из подходящих выделил следующие: зимостойкие сорта яблонь и груш, смородину, крыжовник и малину.

— Саженцы сажают в мягкую, непромерзшую землю. Благоприятный период — за две–три недели до наступления холодов. Растение должно успеть укорениться, — отметил эксперт.

Посадочную яму наполняют смесью земли, перегноя, золы. В центр ставится опора для саженца и, собственно, само растение. Приствольный круг «утепляется» специальным материалом, соломой, листвой, перегноем. При засушливой осени растение следует полить.

На клумбе

Фото: Pixabay

Осенние посадки показаны и цветочным клумбам. Зима закалит семена и избавит от вредителей — и в этом несомненное преимущество. При этом, как отмечает агроном Ольга Иванова, под зиму сажать можно как однолетние, так и многолетние растения. Впрочем, для посадки подходят далеко не все цветочные культуры.

Среди однолетних растений, которые способны пережить зиму, эксперт выделила неприхотливые календулу и лаватеру, астры, дельфиниумы, легко переносящую холод космею. Многолетние цветы, которые рекомендовала к высадке эксперт, — маргаритки, мальва, гвоздика турецкая, лаванда, камнеломка.

Клумбы под цветы перекапывают и, в зависимости от величины семян (чем мельче —тем выше), заделывают посадочный материал, сверху засыпая смесью земли с перегноем (или покупной землей). Посадки укрывают соломой или специальным материалом.