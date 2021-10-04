Прижатые уши и ушедший хвост: как подготовить собаку к новогоднему стрессу

Фото: Emica Elvedji/PIXSELL

До Нового года — самого народного праздника россиян — осталось три месяца. Но большинство владельцев животных вздрагивают от одной только мысли о том, что «праздник к нам приходит». Да, у всех будут красиво украшенный дом и елка, ломящийся от яств стол, веселая музыка и салют. Этот последний неотъемлемый атрибут и не дает владельцам братьев наших меньших спать спокойно. Не секрет, что, согласно статистике, именно в новогодние праздники случаи побегов домашних любимцев увеличиваются в разы. Собаки, независимо от размера и породы, банально боятся взрывов петард, хлопушек, фейерверков и упавшего в виде салюта неба. Как помочь своему другу пережить это непростое время, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалистов.

Подготовку животного к стрессовой ситуации в новогодние праздники нужно начинать с щенячьего возраста, рекомендует зоопсихолог Анна Головина. Впрочем, и у взрослой собаки есть достаточно шансов относительно безболезненно пройти этот период. Однако следует понимать, что путь, по которому владельцу и животному придется пройти, очень непростой. Понадобится не только много времени и сил. Главное, что потребуется, — это терпение.

— Октябрь — самое подходящее время для приведения психики животного в нужное состояние. Если ранее собака не проходила никакие зоотренинги, стоит начать заниматься, — отмечает эксперт.

Лучшее место для занятий — загородная территория: дача, пустырь, поле — любая открытая местность, где возможно натренировать собаку на спокойное восприятие неожиданных вспышек и звуков. Начинать, разумеется, следует с «малого». Например, с настольного фонтана — фейерверк практически не издает звуков, зато у него есть эффект яркого свечения и вспышек.

— Поиграйте с животным, позанимайтесь. Пусть ваш любимец привыкнет к территории и темноте и почувствует себя в безопасности. И только после этого попросите помощника на почтительном расстоянии поставить и зажечь «фонтан». После того как собака привыкнет (возможно, далеко не с первого раза), можно будет подвести ее к источнику света на расстояние двух-трех метров. Ближе не надо, — добавила зоопсихолог.

Следующим шагом должна стать тренировка собаки на резкие звуки. Этот этап гораздо труднее предыдущего, предупредила эксперт. Начать его можно даже в квартире. Например, уронив на кухне вилку или ложку, включив неожиданно громкий звук у телевизора, компьютера, магнитофона и быстро его выключив. Животное должно привыкнуть к тому, что резкие звуки кратковременны. Только после того как собака перестанет реагировать на ваши «шалости» дома, можно переходить к тренировкам в «полевых условиях». «Принцип тот же — поиграли — дернули кольцо хлопушки», — добавила она.

Только после того как собака натренирована в отдельных дисциплинах, можно попробовать их совместить. При этом всегда важно следить за поведением животного — прижатые уши и ушедший между лап хвост говорят о том, что собака испытывает стресс, снять который можно ласковыми поглаживаниями, спокойным разговором, отвлечением на другие команды и, наконец, «вкусняшками».

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

К сожалению, далеко не всегда многомесячные тренировки приносят желаемый результат. В ситуации, когда фейерверки, салюты и петарды взрываются непрерывно, психика животного может не выдержать, констатирует ветеринарный врач Анастасия Тарасова. Сильный стресс, в свою очередь, может привести к нервному срыву, чреватому серьезными не только психическими, но и физиологическими последствиями.

На помощь придут успокоительные препараты. Правда, следует учитывать, что, как правило, все они имеют «накопительный эффект». А это значит, что давать их следует начинать не в новогоднюю ночь, а недели за две-три до нее, говорит специалист.

Существует несколько групп препаратов: травяные, натуральные растительные средства, являющиеся биологически активными добавками, лекарственные, а также средства на основе феромонов.

— Лекарственные препараты может назначить только специалист. В большинстве своем они имеют успокаивающий и снотворный эффект. При выраженной панике и страхе животного их применять не следует, — подчеркнула эксперт. —Консультация специалиста требуется в любом случае. По крайней мере, у вас будет возможность узнать реальную глубину проблемы.

Из трав, которые обладают успокаивающим эффектом, можно выделить хорошо известные валериану и пустырник, а также страстоцвет.

Биологически активные добавки лекарственными средствами не являются. Именно их и рекомендует большинство врачей для снижения уровня тревожности у животных. Достоинств у препаратов на основе натуральных компонентов достаточно — они не вызывают привыкания и оказывают довольно щадящее действие на организм. Обратной стороной медали могут стать аллергическая реакция и недостаточная, по мнению владельца животного, эффективность.

— Из хорошо зарекомендовавших себя средств можно выделить «Стоп стресс», порошок «Анотен», «Стрессовит», растительный препарат «Кот Баюн» (для небольших собачек), — отметила Тарасова.

Кроме того, в сочетании с успокоительными каплями, порошками и таблетками можно применять средства на основе феромонов. Например, фумигаторы, спреи и пропитанные ошейники. В качестве успокаивающего средства можно попробовать использовать препараты марки Adaptil. Они представляют собой смесь феромонов, присущих кормящим щенков собакам. Имитация материнского тепла и создает нужный эффект безопасности, добавила эксперт.