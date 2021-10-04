Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прижатые уши и ушедший хвост: как подготовить собаку к новогоднему стрессу

Ольга Маркова

Общество
Прижатые уши и ушедший хвост: как подготовить собаку к новогоднему стрессу
Фото: Emica Elvedji/PIXSELL

До Нового года — самого народного праздника россиян — осталось три месяца. Но большинство владельцев животных вздрагивают от одной только мысли о том, что «праздник к нам приходит». Да, у всех будут красиво украшенный дом и елка, ломящийся от яств стол, веселая музыка и салют. Этот последний неотъемлемый атрибут и не дает владельцам братьев наших меньших спать спокойно. Не секрет, что, согласно статистике, именно в новогодние праздники случаи побегов домашних любимцев увеличиваются в разы. Собаки, независимо от размера и породы, банально боятся взрывов петард, хлопушек, фейерверков и упавшего в виде салюта неба. Как помочь своему другу пережить это непростое время, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалистов.

Подготовку животного к стрессовой ситуации в новогодние праздники нужно начинать с щенячьего возраста, рекомендует зоопсихолог Анна Головина. Впрочем, и у взрослой собаки есть достаточно шансов относительно безболезненно пройти этот период. Однако следует понимать, что путь, по которому владельцу и животному придется пройти, очень непростой. Понадобится не только много времени и сил. Главное, что потребуется, — это терпение.

— Октябрь — самое подходящее время для приведения психики животного в нужное состояние. Если ранее собака не проходила никакие зоотренинги, стоит начать заниматься, — отмечает эксперт.

Лучшее место для занятий — загородная территория: дача, пустырь, поле — любая открытая местность, где возможно натренировать собаку на спокойное восприятие неожиданных вспышек и звуков. Начинать, разумеется, следует с «малого». Например, с настольного фонтана — фейерверк практически не издает звуков, зато у него есть эффект яркого свечения и вспышек.

— Поиграйте с животным, позанимайтесь. Пусть ваш любимец привыкнет к территории и темноте и почувствует себя в безопасности. И только после этого попросите помощника на почтительном расстоянии поставить и зажечь «фонтан». После того как собака привыкнет (возможно, далеко не с первого раза), можно будет подвести ее к источнику света на расстояние двух-трех метров. Ближе не надо, — добавила зоопсихолог.

Следующим шагом должна стать тренировка собаки на резкие звуки. Этот этап гораздо труднее предыдущего, предупредила эксперт. Начать его можно даже в квартире. Например, уронив на кухне вилку или ложку, включив неожиданно громкий звук у телевизора, компьютера, магнитофона и быстро его выключив. Животное должно привыкнуть к тому, что резкие звуки кратковременны. Только после того как собака перестанет реагировать на ваши «шалости» дома, можно переходить к тренировкам в «полевых условиях». «Принцип тот же — поиграли — дернули кольцо хлопушки», — добавила она.

Только после того как собака натренирована в отдельных дисциплинах, можно попробовать их совместить. При этом всегда важно следить за поведением животного — прижатые уши и ушедший между лап хвост говорят о том, что собака испытывает стресс, снять который можно ласковыми поглаживаниями, спокойным разговором, отвлечением на другие команды и, наконец, «вкусняшками».

Прижатые уши и ушедший хвост: как подготовить собаку к новогоднему стрессуФото: Александр Авилов / АГН Москва

К сожалению, далеко не всегда многомесячные тренировки приносят желаемый результат. В ситуации, когда фейерверки, салюты и петарды взрываются непрерывно, психика животного может не выдержать, констатирует ветеринарный врач Анастасия Тарасова. Сильный стресс, в свою очередь, может привести к нервному срыву, чреватому серьезными не только психическими, но и физиологическими последствиями.

На помощь придут успокоительные препараты. Правда, следует учитывать, что, как правило, все они имеют «накопительный эффект». А это значит, что давать их следует начинать не в новогоднюю ночь, а недели за две-три до нее, говорит специалист.

Существует несколько групп препаратов: травяные, натуральные растительные средства, являющиеся биологически активными добавками, лекарственные, а также средства на основе феромонов.

— Лекарственные препараты может назначить только специалист. В большинстве своем они имеют успокаивающий и снотворный эффект. При выраженной панике и страхе животного их применять не следует, — подчеркнула эксперт. —Консультация специалиста требуется в любом случае. По крайней мере, у вас будет возможность узнать реальную глубину проблемы.

Из трав, которые обладают успокаивающим эффектом, можно выделить хорошо известные валериану и пустырник, а также страстоцвет.

Биологически активные добавки лекарственными средствами не являются. Именно их и рекомендует большинство врачей для снижения уровня тревожности у животных. Достоинств у препаратов на основе натуральных компонентов достаточно — они не вызывают привыкания и оказывают довольно щадящее действие на организм. Обратной стороной медали могут стать аллергическая реакция и недостаточная, по мнению владельца животного, эффективность.

— Из хорошо зарекомендовавших себя средств можно выделить «Стоп стресс», порошок «Анотен», «Стрессовит», растительный препарат «Кот Баюн» (для небольших собачек), — отметила Тарасова.

Кроме того, в сочетании с успокоительными каплями, порошками и таблетками можно применять средства на основе феромонов. Например, фумигаторы, спреи и пропитанные ошейники. В качестве успокаивающего средства можно попробовать использовать препараты марки Adaptil. Они представляют собой смесь феромонов, присущих кормящим щенков собакам. Имитация материнского тепла и создает нужный эффект безопасности, добавила эксперт.

Читайте также:
ФейерверкиСобакиНовый год
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Все мнения
О проекте