Медицинский персонал обзавелся своим фирменным стилем одежды

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова показывает халат, который предназначен для врачей детских поликлиник / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

До конца года все работники медицинских учреждений Москвы получат новую форму единого образца. Об этом 4 октября сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения столицы Елена Ефремова.

Разработкой собственного стиля одежды для медицинских работников в Москве занялись в прошлом году. Прежде чем появилась форма в том виде, в котором она есть сейчас, десятки экспертов, дизайнеров и врачей поработали над ее созданием. Как отметила Елена Ефремова, задача стояла непростая.

— Нужно было сделать одежду удобной для работы и привлекательной для пациентов, — пояснила она.

Тщательно прорабатывалась каждая деталь: ткань, карманы, длина, размерная сетка, цветовая гамма, воротники и многое другое. В итоге было принято решение сделать все халаты белыми, а разные цветные вставки и логотипы позволяют различать принадлежность к категории медицинского учреждения и должности работников.

— Синий цвет используется в форменной одежде врачей стационаров, бирюзовый — врачей центров амбулаторной онкологической помощи. Для работников взрослых поликлиник выбран голубой цвет, для работников детских — салатовый, для медсестер — бордовый цвет, — рассказала замглавы департамента.

Важно, что одному медработнику выдается сразу несколько комплектов одежды. Например, врачам и медсестрам поликлиник выдают три халата, медикам стационаров — три халата, два топа, два поло и три пары брюк. Елена Ефремова пояснила, что количество одежды рассчитывалось с учетом специфики работы конкретных специалистов и их потребности менять и стирать вещи.

Выдавать форму работникам медучреждений решили централизованно. Для этого в центре Москвы открыли специальный экипировочный центр. В нем есть все необходимое для комфортного получения одежды.

— В день его посещают порядка 800 человек, а до конца года мы планируем переодеть более 120 тысяч работников, — подчеркнула Елена Ефремова.

Одной из первых за одеждой приехала старшая медицинская сестра городской клинической больницы имени Юдина Севин Мамедова. Она трудится в ковидном госпитале.

— В экипировочном центре все организовано на высшем уровне. Есть примерочные, сотрудники помогают подобрать нужный размер, консультируют, — сказала она.

Качеством новой формы Мамедова довольна — ткань приятная на ощупь, мягкая, удобный крой.

— Раньше я покупала одежду себе сама, с учетом того, что она быстро изнашивается, тратить приходилось немалую сумму. Особенно порадовало, что в комплекте несколько сменных вещей, — добавила медсестра.

КСТАТИ

Делать жизнь проще врачам помогают технологии. Система поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта помогла медикам выписать уже более 470 тысяч направлений на исследования. Использование этой технологии позволяет в десять раз сократить среднее время назначения диагностических исследований. Развитие цифровых сервисов позволяет врачам концентрироваться на общении с пациентом.