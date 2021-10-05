«Помним вашу любовь»: главы столичных ведомств рассказали о своих педагогах

Фото: Н. Максимов / Главархив Москвы

Во вторник, 5 октября, отмечается День учителя. Профессиональный праздник объединяет десятки тысяч педагогов в столичных школах и образовательных центрах. Самые яркие воспоминания о своих наставниках в школе корреспондентам «Вечерней Москвы» рассказали руководители столичных структур и ведомств. В каждом из этих рассказов — особые чувства, которые испытывает человек к своему первому учителю.

Ярослав Онопенко, начальник главного архивного управления города Москвы:

— Очень хорошо помню, как накануне 1 сентября выбирал вместе с мамой ранец и с какой гордостью потом нес его за плечами, а в руках были розовые гладиолусы. Тогда я подарил их своей первой учительнице, Маргарите Павловне. Потом сменилось очень много преподавателей, но лучше всего я запомнил именно ее. Вместе с Маргаритой Павловной я полюбил уроки литературы, особенно нравились проверки на скорочтение. У нас у всех заплетался язык, так хотелось обогнать одноклассников, а она только смеялась и никогда нас не ругала. Столько времени прошло, а я до сих пор вспоминаю, сколько доброты она нам подарила, и эта теплота до сих пор внутри.

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы:

— Я всегда с удовольствием вспоминаю свои школьные годы, которые я провел в школе № 489 города Москвы. Я был самым маленьким в своем классе, так как пошел учиться с шести лет. Кажется, что это было вчера. После детского сада впечатления стали еще ярче, больше врезались в память. Помню, как наш 1 «А» класс повели фотографироваться. Помню чувство гордости: я — ученик! От этого ощущения стал активнее на перемене, и учительнице все никак не удавалось меня успокоить. А когда начал спрашивать, куда нас ведут и что мы будем делать, учительница строго ответила: «Ну все, Емельянов! Ты доигрался!

Вас сфотографируют и повесят на доску с надписью «Они позорят школу», а после — станут исключать из нашего учебного заведения». Именно поэтому, наверное, у меня на черно-белом снимке запечатлено такое трогательное выражение лица. Несмотря на тот эпизод, с учителем в дальнейшем у нас сложились теплые отношения, я благополучно доучился до своего последнего звонка. Убежден, что школа — это не только знания, но и своеобразный жизненный опыт.

Фото: Из личного архива Алексея Емельянова

Александр Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы:

— В День учителя я хочу сказать слова глубокой благодарности своему классному руководителю, заслуженному учителю России Григорию Матвеевичу Плоткину, который и по сей день преподает в 888-й школе Москвы. Это удивительный человек, потомственный педагог. И его родители, и его бабушка, и прабабушка — все они были учителя. Общий педагогический стаж семьи Григория Матвеевича более ста лет.

Сам Григорий Матвеевич уже полвека учит детей истории, воспитывает любовь к прошлому нашей Родины. Через его классы прошло огромное количество ребят. Когда я пришел в 888-ю школу в конце 80-х годов, время было очень непростое. Многое менялось в нашем историческом сознании, в восприятии советского прошлого — открывались архивы, рассекречивались документы, появлялись новые версии и теории, радикально менялись оценки. Этот огромный массив информации, который вдруг обрушился на людей, приводил в растерянность даже взрослых и опытных, а что уж говорить о школьниках.

И тогда Григорий Матвеевич, набравший углубленный исторический класс, очень помог нам сориентироваться, не запутаться в деталях, разглядеть и понять главное. Хотя в те годы сам он был довольно молодым человеком, обучение у Плоткина было очень живым и интересным, замечательным опытом для меня, который повлиял в том числе на мой профессиональный выбор. Ведь после школы я совершенно осознанно пошел дальше учиться в Историко-архивный институт. Сегодня Григорий Матвеевич по-прежнему преподает в той же самой школе. Это человек большого мастерства и большого сердца, безгранично преданный своей профессии.

Я от всей души желаю ему здоровья, успехов, благополучия. В следующем году Григорий Матвеевич будет отмечать 70-летие. Не сомневаюсь, что огромное количество людей скажет ему добрые слова, направит поздравительные телеграммы, придет его поздравить. И я буду обязательно среди них. С праздником, дорогие учителя! С праздником, дорогой Григорий Матвеевич!

Фото: Из личного архива Эмиля Петросяна

Эмиль Петросян, заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— В связи с частыми переездами я сменил пять школ, но самые теплые, они же и самые свежие воспоминания у меня из школы, которую я окончил. Это была физико-математическая школа № 363, сейчас она называется школа № 1797 «Богородская». У нас были самые лучше учителя на свете. Но если говорить о любимом, то это мой классный руководитель Мельникова Марина Валентиновна. Она знала про нас все — черты нашего характера, манеры поведения, наши сильные и слабые стороны. Она помогала нам во всем, и, если даже мы где-то оступились по другим предметам, Марина Валентиновна ходила, ратовала за нас, чтобы нам дали второй шанс.

Сама учила она нас математике, я так хорошо знал этот предмет, что на первом курсе уже в Финансовом университете, не прикладывая особых усилий, был одним из лучших на потоке по этому предмету. Много ярких впечатлений вспоминается из школьной поры, конечно, одно из самых приятных — это выпускной. До самого утра мы не хотели расставаться друг с другом, зная, что все реже и реже будем видеться. Также я хорошо помню наши экскурсии, которые для нас организовывала Марина Валентиновна. На фото как раз экскурсия на кондитерское производство. Было еще посещение Мосгордумы. Эти экскурсии, возможно, еще тогда предопределили то, чем я сейчас занимаюсь.

Владислав Овчинский, начальник госинспекции по недвижимости города Москвы:

— Мне повезло с первой учительницей — Еленой Александровной. Я до сих пор бережно храню воспоминания о том времени. Убежден, что эта добрая женщина была прирожденным педагогом. Самое главное, что ей удалось вложить в нас, — это любовь к знаниям. Я и сейчас уверен, что это самое главное условие в процессе любого обучения, неважно, первоклассник ты или выпускник.

СПРАВКА

День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования. Свою историю он ведет с 1965 года. Тогда он отмечался повсеместно во всех республиках Советского Союза согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Изначально праздник был назначен на каждое первое воскресенье октября, но с 1994 года утверждена постоянная дата — 5 октября.

В этот день принято поздравлять педагогов. С теплыми словами к учителям идут их нынешние воспитанники, выпускники, родители школьников. Они дарят цветы, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты. А еще во многих образовательных учреждениях 5 октября проводится День самоуправления.

Сегодня в школах и детских садах столицы работают 56 тысяч учителей и почти 31 тысяча воспитателей. Средняя зарплата учителя в московских школах достигла 117 тысяч рублей в месяц.

ЦИТАТА

Василий Ключевский, историк (1841–1911):

— Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В жизни каждого человека учитель играет большую роль. О тех, кто помогает выбрать профессиональный путь, «ВМ» рассказал глава столичного Департамента образования и науки Александр Молотков.

Александр Молотков, министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Москвы:

Фото: Из личного архива Александра Молоткова

— «Я учился в замечательной школе», — уверен, что с этой фразы свои воспоминания начали бы многие. То ли потому, что со школой связано детство, то ли с годами приходит осознание ценности всего происходившего тогда, но высокую оценку своей alma mater дают большинство выпускников.

Я не исключение. Я учился в действительно замечательной московской школе № 875. Там жизнь кипела до самой ночи, там с ребятами в постоянном созидательном взаимодействии находились учителя, актовый зал был расписан по минутам от обилия всевозможных культурных мероприятий. Туда ежегодно на вечер встречи выпускников съезжались и съезжаются выпускники со всего мира. Нам было безумно интересно с теми взрослыми людьми, которые нас тогда окружали. А вместе с интересом появлялось желание подражать им, вести себя соответствующим образом, даже в мелочах походить на своего кумира (это правда было так, без лишнего пафоса). И очень многое из школьного детства прижилось и помогло в дальнейшем.

Марина Иосифовна Ерманок

Мы пришли с ней в школу одновременно, и оба в первый класс: я — учеником, она — учителем. Правда, мы были в параллельных классах, но поскольку наш классный руководитель — Зинаида Васильевна Тихонова — была у Марины Иосифовны наставником, мы часто общались. А через 25 лет к Марине Иосифовне пришел в первый класс мой старший сын. И если коротко, то Марина Иосифовна, без преувеличения, лучшее, что может быть у детей в начальной школе. И под этим подпишутся сотни ее выпускников, их родителей, дедушек, бабушек и прочих родственников. А передаваемые из уст в уста рассказы о том, что зачастую прибавление в тропаревских семьях планируется с расчетом, чтобы ребенок пошел школу, когда первый класс набирает Марина Иосифовна, — не местная байка, а реальность жизни.

Татьяна Николаевна Новгородская (Бондаренко)

В старших классах она преподавала русский язык и литературу. Хотя это сложно назвать преподаванием — она литературные произведения с нами проживала. Ее рассказы об обстоятельствах их создания по обилию интереснейших, но малоизвестных фактов были сродни легендарным телевыступлениям Ираклия Андронникова. Мы не сходили со школьной сцены, перевоплощаясь в различных персонажей (для чего знаний только фабулы произведения было явно недостаточно, приходилось читать полностью). Молодая, высокая, красивая, с всегда прямой, как струна, спиной, — не влюбиться в нее, а вместе с ней в русскую литературу невозможно. Она и сейчас такая. Ее вкрадчивый голос так же завораживает и уносит в мир великой литературы и нынешнее поколение школьников.

Наталья Викторовна Богданова

Она была нашим классным руководителем в старших классах. С тех пор я точно знаю, каким должен быть классный руководитель. Она была в курсе проблем и успехов каждого из нас. У нее искали поддержки и совета абсолютно все, к какой бы категории они не относились — «гордость района» или «гроза района», и для всех у нее находились нужные слова. Профессиональный архитектор, она пришла в школу рядом с домом на время, а осталась в ней на 40 с лишним лет. По ее эскизам и под ее руководством детские бригады украшали школьные стены мозаикой.

А поездки в Ильинский детский дом доходчивее сотен тематических классных часов доносили до нас, что в жизни является истинными ценностями, умеем ли мы ценить то, что у нас есть, и настолько ли катастрофичны наши мелкие проблемы, как нам кажется. А самый главный для нас результат труда Натальи Викторовны состоит в том, что мы, ее выпуски 1987 года, не растеряли школьную дружбу за все эти годы.

Борис Иванович Ковалев

Он не был учителем, он был школьным электриком и вообще мастером на все руки. Но вокруг себя Борис Иванович собирал всю тропарево-никулинскую шпану, предложив супердеятельность — его самопровозглашенный «клуб» изготавливал скейты, которые тогда только входили в моду. Благодаря энтузиазму Бориса Ивановича у ребят просто не было времени на глупости, они были заняты делом, и кто знает, как сложилась бы судьба завсегдатаев детской комнаты милиции, если бы не встреча с этим человеком.

Марклена Александровна Морозова

Первый директор школы № 875. Она была гениальным руководителем, сформировавшим уникальный педколлектив. Она не побоялась собрать под одной школьной крышей крепких классических учителей и молодых бунтарей, руководствуясь одним подходом: и те и другие должны быть интересны и полезны детям.

Алексей Алексеевич Венедиктов, Сергей Александрович Бунтман, Вениамин Анатольевич Гинодман — сегодня их имена известны всей стране, а тогда Марклена Александровна брала ответственность на себя за инициативы начинающих учителей, давая возможность им совершенствовать свой профессионализм, а нам — быть на седьмом небе от счастья, общаясь с неординарными личностями. Разнообразный по возрасту, опыту, характеру, увлечениям костяк коллектива объединяло одно — все были единомышленниками, понимающими ценность каждого ученика.

Марклена Александровна ушла на пенсию в конце 1980-х и четверть века — до самой кончины — она была окружена вниманием и заботой выпускников.