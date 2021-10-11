Рояль великой княгини обрел вторую жизнь

Сотрудница дома-музея Анастасия Буковская ставит старинные ноты на отреставрированный рояль прошлого столетия / Фото: Екатерина Алексеева

В Доме-музее Елизаветы Федоровны Романовой в Марфо-Мариинской обители отреставрировали столетний рояль, принадлежавший основательнице монастыря.

На пюпитре стоят пожелтевшие листы бумаги с напечатанными на них нотами. Они — ровесники отреставрированного рояля, который, поблескивая лакированными боками, стоит в музыкальной гостиной. Посетители могут до мельчайших деталей разглядеть резные ножки и «внутренности» инструмента.

— Предположительно, инструмент создали в 1910 году. Елизавета Федоровна заказала его для сестер монастыря. Возможно, она и сама музицировала на нем, — говорит сотрудник по научной и административной работе Домамузея Елизаветы Романовой Анастасия Буковская.

Инструмент никогда не покидал стен Марфо-Мариинской обители и пережил все виражи истории. В 1926 году обитель была закрыта, в советские годы здесь находилась поликлиника. В 2009 году началось масштабное восстановление зданий, тогда и был обнаружен рояль.

— Из-за неправильных условий содержания краска на инструменте потрескалась, было множество сколов, а крышка не закрывалась полностью. Но, несмотря на это, он всегда был частью экспозиции дома-музея. Год назад началась реставрация рояля, — рассказала Буковская.

Специалисты восстановили слой краски, декоративные детали инструмента, отремонтировали крышку.

— При этом мы старались почти не использовать современные детали. Например, в инструменте отсутствовала петля. Нам пришлось искать деталь, которую делали на фабриках сто лет назад, — вспоминает Буковская. — Клавиши рояля тоже особенные, из слоновой кости. Со временем рояль потерял нужный уровень высоты, и мастеру пришлось его настраивать.

Оказалось, что внутри каждой клавиши есть мягкая шайбочка, сделанная из дореволюционной бумаги. Их сотрудники музея тоже решили не менять.

— А когда реставраторы проводили чистку механизмов инструмента, там было найдено множество кусочков бумаги, листики деревьев, веточка от черешни. Возможно, им тоже больше ста лет, — отметила Анастасия.

По ее словам, реставрация инструмента происходила поэтапно. Еще остались детали, над которыми специалистам предстоит поработать. Но, несмотря на это, на инструменте уже можно играть. Теперь сотрудники музея устраивают в гостиной музыкальные представления и играют на рояле для посетителей.

ИСТОРИЯ

Марфо-Мариинская обитель начала свою деятельность в 1909 году. Монастырь был основан княгиней Елизаветой Федоровной. После смерти мужа, московского генерал-губернатора, она отреклась от светской жизни, продала свои драгоценности, а вырученные средства пошли на создание обители. По замыслу Елизаветы, сестры монастыря, в отличие от монахинь, могли создавать семью и быть свободными от принятых обязательств.