Садовод рассказала, какие экзотические культуры можно вырастить в квартире

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Большинство людей уверены в том, что вырастить теплолюбивое экзотическое растение или фрукт из косточек способны исключительно опытные садоводы. Однако это далеко не так. Выращивать экзотов в собственной квартире стало вполне популярным хобби. И теперь у многих городских жителей в квартирах растут кофейные деревья, манго и даже гранат. Но больше всего любителей флоры интересует, как с помощью обычной косточки получить плоды авокадо.

Как рассказала «Вечерней Москве» садовод и специалист клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова, авокадо является тропическим и субтропическим деревом и относится к растениям средней сложности выращивания, поэтому оно не переносит холод и вряд ли приживется на дачном участке. Но есть иные способы, которые помогут заполучить это растение. Для этого достаточно приобрести в магазине свежие и спелые плоды.

— С косточек, которые у вас останутся, следует убрать кожуру и срезать нижнюю часть. Затем в каждой косточке нужно проделать четыре отверстия и вставить заточенные спички или зубочистки. После этого заготовку необходимо погрузить в небольшой сосуд с фильтрованной водой. Расположить в стакане косточку нужно так, чтобы тупой конец находился в воде, а верхняя часть придерживалась зубочистками за емкость, — отметила эксперт.

О том, что будущее тропическое дерево начинает расти, можно понять по помутневшей в стакане воде и корневищу.

— Когда это произойдет, замените воду и дождитесь, когда косточка лопнет с верхней части, пустив небольшой стебелек. Это явный признак того, что будущее растение можно погружать в землю.

Для посадки, по словам собеседницы «ВМ», необходимо выбрать горшок среднего размера, на дно которого следует выложить дренаж и подготовленный питательный грунт.

— Выбирайте экземпляры с толстым корнем и маленькими листочками на стебельке. В один горшок можно посадить до четырех косточек. Полностью засыпать грунтом их не нужно. Растение будет хорошо расти при комнатной температуре примерно 20–22 градуса и постоянном увлажнении.

Эксперт отметила, что на начальном этапе тропическое дерево вырастает до 30 сантиметров, а потом процесс замедляется. Однако пересадить растение в дальнейшем на садовый участок или клумбу не удастся, в противном случае оно погибнет. Собеседница «ВМ» отметила, что дерево начинает приносить плоды спустя 5–6 лет. Нужно также учитывать, что готовое к плодоношению дерево достигает двух метров.

В заключение Жашкова отметила, что подобным способом в жилом помещении можно вырастить и другие экзотические растения: мандариновое дерево, манго, лимон и даже гранат.