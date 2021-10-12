Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Садовод рассказала, какие экзотические культуры можно вырастить в квартире

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Садовод рассказала, какие экзотические культуры можно вырастить в квартире
Фото: pixabay.com

Большинство людей уверены в том, что вырастить теплолюбивое экзотическое растение или фрукт из косточек способны исключительно опытные садоводы. Однако это далеко не так. Выращивать экзотов в собственной квартире стало вполне популярным хобби. И теперь у многих городских жителей в квартирах растут кофейные деревья, манго и даже гранат. Но больше всего любителей флоры интересует, как с помощью обычной косточки получить плоды авокадо.

Как рассказала «Вечерней Москве» садовод и специалист клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова, авокадо является тропическим и субтропическим деревом и относится к растениям средней сложности выращивания, поэтому оно не переносит холод и вряд ли приживется на дачном участке. Но есть иные способы, которые помогут заполучить это растение. Для этого достаточно приобрести в магазине свежие и спелые плоды.

— С косточек, которые у вас останутся, следует убрать кожуру и срезать нижнюю часть. Затем в каждой косточке нужно проделать четыре отверстия и вставить заточенные спички или зубочистки. После этого заготовку необходимо погрузить в небольшой сосуд с фильтрованной водой. Расположить в стакане косточку нужно так, чтобы тупой конец находился в воде, а верхняя часть придерживалась зубочистками за емкость, — отметила эксперт.

О том, что будущее тропическое дерево начинает расти, можно понять по помутневшей в стакане воде и корневищу.

— Когда это произойдет, замените воду и дождитесь, когда косточка лопнет с верхней части, пустив небольшой стебелек. Это явный признак того, что будущее растение можно погружать в землю.

Для посадки, по словам собеседницы «ВМ», необходимо выбрать горшок среднего размера, на дно которого следует выложить дренаж и подготовленный питательный грунт.

— Выбирайте экземпляры с толстым корнем и маленькими листочками на стебельке. В один горшок можно посадить до четырех косточек. Полностью засыпать грунтом их не нужно. Растение будет хорошо расти при комнатной температуре примерно 20–22 градуса и постоянном увлажнении.

Эксперт отметила, что на начальном этапе тропическое дерево вырастает до 30 сантиметров, а потом процесс замедляется. Однако пересадить растение в дальнейшем на садовый участок или клумбу не удастся, в противном случае оно погибнет. Собеседница «ВМ» отметила, что дерево начинает приносить плоды спустя 5–6 лет. Нужно также учитывать, что готовое к плодоношению дерево достигает двух метров.

В заключение Жашкова отметила, что подобным способом в жилом помещении можно вырастить и другие экзотические растения: мандариновое дерево, манго, лимон и даже гранат.

Читайте также:
садэкспертыЕда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте