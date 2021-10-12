Красная икра оказалась поддельной, а часть ее содержит кишечную палочку

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Цены на красную икру этой осенью и накануне Нового года будут не выше прошлогодних. Об этом заявил председатель Рыбного союза России Александр Панин.

По его словам, оптовая цена продукта составит 3,5–4 тысячи рублей за килограмм. Розничная — 4,2–5,6 тысячи. По словам эксперта, покупать икру лучше сейчас, потому что перед новогодними праздниками она может вырасти до 6 тысяч рублей за кило, как в декабре 2020-го. Между тем Росконтроль решил выяснить, насколько красная икра, продающаяся сейчас в столице, качественна. Эксперты исследовали образцы икры нерки и кеты семи брендов: «Меридиан», Salmonica, ARO, «Камчатское море», «Тунгутун», «Русское море» и «Русский рыбный мир». Сюрпризы начались сразу. Так, в «Камчатском море» специалисты... вообще не нашли икры нерки.

В составе морепродукта эксперты обнаружили ДНК радужной форели, к тому же выращенной в искусственных условиях. А еще в «Камчатском море» и икре от Salmonica была обнаружена кишечная палочка. Незначительный отстой (жидкость из молочной массы икринок) был обнаружен в образцах марок «Русское море», «Русский рыбный мир», «Тунгутун» и ARO.

— Это значит, что икру указанных брендов нельзя причислить к заявленному на упаковке первому сорту, — заявила главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова.

В общем, по итогам проверки красная икра от брендов Salmonica и «Камчатское море» попали в «черный список» ведомства. В перечне товаров с замечаниями оказался бренд «Тунгутун». Остальные образцы Росконтроль рекомендовал к покупке.

— Красная икра почти на треть состоит из легкоусвояемого белка. Плюс она содержит витамины А, D, Е, С, витамины группы В и различные минералы: натрий, кальций, цинк, железо, сера, фосфор, — рассказывает диетолог Елена Соломатина. — В икре также есть весьма полезные жирные кислоты, в частности Омега-3. То есть продукт можно считать очень полезным.

При этом, как пояснила эксперт, употреблять его нужно очень умеренно. Во-первых, красная икра — очень соленая. При заболеваниях почек и мочекаменной болезни она может быть даже вредна.

— Соль ведь задерживает жидкость в организме и повышает давление, — пояснила Елена Соломатина. — К тому же сейчас в икру все чаще добавляют антибиотики, чтобы продукт не портился. В итоге организм приобретает устойчивость к ним, что не лучшим образом сказывается на здоровье.

По мнению эксперта, максимальная доза красной икры, которую можно съедать в сутки, — пять чайных ложек. И дело не только в соли, но и в том, что весь объем полезных веществ, которые продукт содержит, при больших объемах съедаемого просто не успевает усвоиться. Так что удовольствие от икры лучше растянуть на несколько дней и не съедать весь купленный деликатес разом.