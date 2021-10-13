Солистка группы «Мельница» Хелависа: Чувствую себя арфой

Солистка группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа) во время выступления на всероссийском музыкальном фестивале под открытым небом «Нашествие – 2018» / Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это певица, солистка группы «Мельница» Хелависа.

Известная фолк-рокгруппа «Мельница» отправляется в тур, посвященный выходу альбома «Манускрипт». «Вечерка» пообщалась с солисткой группы Хелависой.

— Хелависа, у вас начинается тур, посвященный выходу нового альбома. Чем на этот раз удивите слушателей?

— Мы постараемся показать по максимуму новый материал на сцене. Также мы работали с художницей Натальей Ильяшенко, которая нарисовала комиксы ко всем песням. А аниматор Дмитрий Дзюбанов оживил картинки и создал видео. Они будут сопровождать выступление. Также поклонников ждут майки с апельсинами и флешки в форме апельсинов — это символ нашего альбома.

— Вы играете на фортепиано, кастаньетах, гитаре, арфе. А какой инструмент вам ближе всего?

— Я ассоциирую себя со своей концертной фиолетовой электрической арфой. Она уникальная, сделана на заказ специально для меня.

— Как музыкантам в современном мире удается выделяться среди других и при этом оставаться собой? Какой у вас есть секрет?

— Нужно просто работать. Мы не думаем о том, как выделиться. Мы думаем о том, чтобы писать новые тексты. Мы ответственно подходим ко всем выступлениям. Например, к концерту в «Крокусе» придумали интерактив со зрителями и флешмобы.

Солистка группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа) во время выступления на всероссийском музыкальном фестивале под открытым небом «Нашествие – 2018» / Фото: Александр Рюмин / ТАСС

— Голос для певца — главный инструмент? Можно ли стать профессиональным исполнителем без хороших вокальных данных?

— В принципе, если не совсем медведь ухо оттоптал, петь может любой человек. Допустим, Марк Нопфлер из группы Dire Straits (британский рок-коллектив. — «МВ»). У него нет голоса, но он прекрасный исполнитель, у него узнаваемые треки. Потому что у него есть исполнительское мастерство и широкий голосовой диапазон.

— Вы увлекаетесь альпинизмом. Покорять вершины — это про вас? Вы всегда хотите во всем достигать лучшего результата?

— Я вообще человек жизнелюбивый. Я способна получать удовольствие от каждого момента. Но и результат — это прекрасно. Я всегда испытываю эйфорию, когда выходит новая песня.

— Поддерживаете связь со своими фанатами?

— У нас активный фан-клуб. Мы поддерживаем контакт с ними, они знают трек-листы, которые будут на концертах, и заранее готовят флешмобы.

— Какой самый необычный подарок вам делали поклонники?

— Один человек подарил огромную деревянную конструкцию в виде арфы. Но она была не транспортабельна, и нам пришлось ее оставить в отеле. Бывают и хорошие подарки. Например, ребята из фан-клуба подарили нам светильник ручной работы в виде планеты Люциферазы, он стоит в нашей студии.

— Какая у вас любимая станция метро? Многие звезды называют «Маяковскую».

— Мне очень нравится «Маяковская». Сам перрон красивый, светлый. Неудивительно, что многим она нравится. Она про нас, про поэзию, артистизм.

ДОСЬЕ

Наталья О’Шей (Хелависа) родилась 3 сентября 1976 года в Москве в семье химиков. Основательница и лидер фолк-рок-группы «Мельница» вокалом занималась с детства. Наталья имеет ученую степень — кандидат филологических наук. Также она выпустила несколько книг — фантастику. Хелависа живет в Израиле, а по работе ездит на родину — в Москву.