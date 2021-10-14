Пять вопросов об экспресс-тестировании детей

Медсестра Анна Курицына готовится взять экспресс-тест на коронавирус / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сегодня в десяти школах стартовал проект по экспресс-тестированию учащихся на коронавирус. «Вечерняя Москва» узнала в столичном Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с ковид, как этот процесс будет организован и зачем нужны экспресс-тесты.

Вопрос 1. Что это за тест и насколько он безопасен?

Это обычный экспресс-тест, который можно купить в аптеке. Мазок берется из носа, результат — через 15 минут. Процедура безболезненна и безопасна.

Вопрос 2. Когда будет проводиться тестирование?

Раз в две недели по графику: в дошкольных группах — в удобное время в течение дня, в классах — во второй половине урока или во время классного часа. Максимум на это потребуется 25 минут.

Вопрос 3. Кто будет делать тесты?

Школа самостоятельно принимает решение. Для тестирования не требуются специальные навыки. Им могут заниматься и медики, и учителя. Даже родители могут приехать и провести тест в присутствии учителя.

Вопрос 4. Может ли ребенок не сдавать экспресс-тест?

Да, в таком случае школа попросит раз в две недели приносить актуальное подтверждение отрицательного ПЦР-теста для его допуска на занятия.

Вопрос 5. Что будет при положительном экспресс-тесте?

Это не основание ни для признания ребенка заболевшим, ни для введения карантина. Только по результатам допобследования будет приниматься решение о дальнейших шагах. Прежде всего учитель сразу должен сообщить об этом родителям. Ребенка отправят домой вместе с ними. Старшеклассники могут уйти самостоятельно, если родители не против. Также школа уведомит поликлинику, которая обязана отправить врача к ребенку в этот же или на следующий день. Врач осмотрит его, расспросит о самочувствии и сделает повторный экспресс-тест и ПЦР-тест.

Если результат второго экспресс-теста окажется отрицательным, нужно будет день-два посидеть дома, дождаться результата ПЦР-теста. Если у ребенка выявят симптомы ОРВИ, ему назначат лечение сразу. Его класс в это время продолжит учиться в школе. Если все тесты покажут отрицательный результат и признаков ОРВИ не будет, школьник вернется на учебу. Если второй экспресс-тест будет положительным, ПЦР-тест покажет то же, а сам врач обнаружит симптомы болезни, он назначит лечение, выпишет рецепт на лекарства, бесплатно протестирует всех членов семьи и оформит больничный. Класс ребенка отправят на 14-дневный карантин. Ребята в это время будут продолжать учебу в дистанционном формате, а затем вернутся в школу.