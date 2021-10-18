Консультацию можно получить дистанционно

Москвичка Вера Костюкова по программе реновации переехала из старой пятиэтажной хрущевки в просторную и светлую квартиру в новостройке в Булатниковском проезде / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В понедельник, 18 октября, председатель Общественного штаба по реновации Валерий Теличенко рассказал, как продвигается работа с жителями в пандемию.

— Валерий Иванович, уже можно подвести итоги работы штаба за девять месяцев этого года?

— Мы продолжаем работать, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. С января по сентябрь на горячую линию и электронную почту поступило более 19 тысяч обращений жителей. На приемы обратилось более 900 человек. Люди спрашивают, сохранят ли они район проживания, какую квартиру получат вместо старой, можно ли будет улучшить свои жилищные условия. Специалисты разъясняют особенности реализации программы реновации.

— Как проходят приемы жителей во время пандемии?

— Мы освоили формат онлайн-приемов, который сейчас пользуется большой популярностью. Людям не нужно тратить время на дорогу, отпрашиваться с работы. Это действительно удобно. Приемы проходят по предварительной записи. Для этого нужно позвонить нам по телефону горячей линии. После записи на прием мы высылаем на электронную почту ссылку для подключения онлайн.

— Много ли обращений поступает от участников программы из Новой Москвы? Отличаются ли темы обращений?

— В Общественный штаб поступают обращения от жителей со всей Москвы. В ТиНАО тоже есть дома, вошедшие в программу реновации, и это не только многоэтажки, но и частные одноэтажные здания. С начала 2021 года к нам обратилось более 400 жителей Новой Москвы. Их волнуют те же вопросы, что и горожан из других округов. Однако существует важный момент при переселении по реновации в Новой Москве: там это происходит в границах округа, в котором расположен дом, подлежащий реновации.

— Изначально в программу вошли 5172 дома, сейчас их 5176. Откуда появляются новые здания?

— Действительно, возможность включения новых домов в программу исключена, как бы жители этого ни хотели. Однако есть дома, по которым были спорные ситуации по итогам проведенных общих собраний, и жители решали их в судах. Итогами судебных заседаний стало включение еще четырех домов в программу. Один из них — дом по адресу: улица Антонова-Овсеенко, дом 2, строение 1. Недавно он стал 5176-м, включенным в реновацию.

— Сегодня в разных регионах страны все чаще употребляют термин «реновация». Ваше мнение как главы штаба и эксперта в строительной отрасли — могут ли другие субъекты РФ реализовать подобную программу в масштабах своего региона?

— Когда в Москве началась эта программа, во многих регионах тоже жители захотели сделать аналогичные. Например, к нам были обращения от жителей Подмосковья с вопросами о том, когда у них начнется реновация. Благодаря поправкам в Градостроительный кодекс РФ, касающимся комплексного развития территорий, у регионов появилась возможность решить многолетние проблемы со старым жилищным фондом.

Хочу отметить, что в принятом законе термина «реновация» нет, хотя столичный опыт изучался при его принятии. В Москве реновация реализуется за счет столичного бюджета, это немалые расходы, которые другие регионы полностью за свой счет осуществить не смогут. Поэтому важным моментом является возможность привлекать средства регионального и федерального бюджетов, а также частных инвесторов.

СПРАВКА

По любым вопросам, связанным с программой реновации, жители могут обращаться на горячую линию Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации по телефону 8 (495) 548-20-80. По этому же телефону можно записаться на прием, который проходит по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1, еженедельно по вторникам и четвергам с 9:00 до 20:00.