ФССП России опровергла информацию об ограничении прав водителей-должников

Информация в прессе о массовом ограничении действия водительских прав миллионов водителей с долгами по штрафам свыше десяти тысяч рублей, а также нарушителей каршеринга не соответствует действительности. Ограничить гражданина в таких правах можно только в рамках отдельных категорий исполнительных производств, среди которых, например, неуплата алиментов или не возмещение вреда здоровью. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ФССП России в ответ на соответствующий запрос.

В среду, 13 октября, сообщалось, что приставы договорилась с ГИБДД о системном использовании возможности приостановки водительских прав для должников разных категорий. По сообщению проекта, ограничивать в правах будут при условии суммарного долга свыше десяти тысяч рублей.

В первую очередь речь идет о злостных неплательщиках по штрафам. Вторая категория, которая попадет под приостановку прав, — должники по алиментам. Третья категория водителей, которые не смогут управлять автомобилем до погашения долгов — это нарушители каршеринга, включая тех, кому выставили счета за повреждение машины.

— Опубликованная на интернет-ресурсе Autonews.ru информация о массовом ограничении действия водительских прав у миллионов должников не соответствует действительности. ФССП России сообщает, что временное ограничение правом управления транспортным средством существует с 2016 года, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такая мера применяется в рамках исполнения отдельных категорий исполнительных производств. Например, среди них взыскание алиментов; возмещение вреда, причиненного здоровью; возмещение вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, а также требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей; взыскание административных штрафов за нарушение порядка пользования специальным правом.

— Указанное ограничение может быть вынесено в случае, если сумма долга превышает десять тысяч рублей. Кроме того, данное ограничение не может быть вынесено если управление транспортным средством является основным законным источником получения средств к существованию, если должник является инвалидом либо на иждивении у него находится инвалид I или II группы или ребенок-инвалид, если транспортное средство является для должника и членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания, — добавили в ведомстве.

Кроме того, в ответе на запрос «ВМ» отмечается, что на 1 сентября этого года ограничения в пользовании специальным правом действовали в рамках 285 тысяч исполнительных производств.

— ФССП России напоминает, что на портале «Госуслуги» граждане могут получить информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, — заключили в пресс-службе.

В начале сентября «ВМ» писала о том, что почти половина лишенных прав водителей не смогли сдать экзамены на повторное получение соответствующего удостоверения в Москве. С первого раза теоретическую часть удалось сдать лишь 1744 экзаменуемым, а практическую — 680.