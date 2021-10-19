Уникальный витраж украсил корпус больницы

Слева направо: российский хирург Леонид Рошаль, главный врач Елена Васильева и художник Максим Кантор позируют на фоне витража / Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

В понедельник,19 октября, в Городской клинической больнице имени И. В. Давыдовского состоялось торжественное открытие уникального витража.

Работа выполнена художником, писателем, историком искусства, философом Максимом Кантором. В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы отметили, что это первый случай в России, когда произведение искусства такого уровня и масштаба размещено в лечебном отделении стационара. Витраж появился в больнице в ходе реставрации исторического корпуса, который является объектом культурного наследия.

— Наша больница расположена в здании исторической усадьбы XVIII века и является одной из старейших клиник Москвы. По этой причине капитальный ремонт мы проводим в тесной связке с реставраторами. В результате мы не просто создаем в больнице современное медицинское пространство со всем необходимым оборудованием и диагностической техникой, но и сохраняем исторический облик старинной усадьбы. Мы уделяем большое внимание созданию среды, которая дополняет наши лечебные возможности и способствует выздоровлению пациентов, — рассказала главный врач больницы имени И. В. Давыдовского, главный кардиолог Департамента здравоохранения Москвы Елена Васильева.

По ее словам, это достигается в том числе за счет представленных в больнице различных предметов искусства.

— Новый витраж станет не только эстетическим элементом интерьера, но и инструментом для арт-терапии. Я очень благодарна автору работы Максиму Кантору за такой замечательный подарок, а городским властям за возможность реализовывать сейчас в Москве проекты такого уровня, — отметила главврач.

Сюжет витража — «Святой Иероним вынимает занозу из лапы льва». По словам Максима Кантора, святой Иероним Стридонский был и философом, и отшельником, и переводчиком.

— А еще он знаменит тем, что он был такой доктор Айболит. Он приручил льва, привел его в монастырь, льва все пугались, а святой Иероним, буквально как Айболит, вытащил из лапки занозу. В итоге лев поправился, — поделился он.

Участие в проекте принимает и Пушкинский музей. При его поддержке для пациентов больницы в аудиоформате будет записана история героев витража и его создания. Кроме того, в других корпусах больницы тоже располагаются произведения различных художников, фотографов и скульпторов.

СПРАВКА

Работы по капремонту и реставрации корпусов проводятся в Больнице имени И. В. Давыдовского с 2017 года. На сегодняшний день учреждение располагает уникальным оборудованием, здесь оказывают бесплатную высокотехнологичную помощь, а врачи делают операции самой высокой сложности. Витраж размещен на территории лечебного хирургического корпуса № 1.