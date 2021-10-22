Семь ошибок, которые допускают при самостоятельной замене шин

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Установка шины не той стороной или шины неправильного размера, замена комплекта частично, монтаж грязных или спущенных колес и неверная затяжка болтов — такие ошибки чаще всего совершают автомобилисты во время самостоятельной установки колес. Кроме того, для равномерного износа стоит переставлять колеса особым образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, одна из самых распространенных ошибок — установка резины неправильной стороной. Это может привести к ухудшению управляемости, предупредил эксперт.

— Первая ошибка, которую могут совершить автовладельцы при самостоятельной замене резины, — установка зимней резины, что актуально сейчас, не той стороной. На шинах с направленным рисунком протектора есть надпись Rotation и соответствующая стрелочка. Если автовладелец ее не заметит и неправильно установит, ничего хорошего ждать не стоит, потому что протектор не будет работать должным образом. Будет хуже отводить влагу, хуже грести по снегу, — отметил Баканов.

Он подчеркнул, что при замене колес нужно менять их местами для более равномерного износа. Так, левую переднюю шину стоит поставить на место правой задней, а правую переднюю — на место левой задней. В крайнем случае можно просто поменять колеса местами на одной оси, отметил специалист.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что менять комплект обязательно нужно целиком. В противном случае ухудшится управляемость, предупредил эксперт.

— Идея ставить сзади летнюю резину, а спереди зимнюю — от лукавого, как и идея ставить разные покрышки. Так делать нельзя: это приведет к сильному ухудшению управляемости. У разных шин разные характеристики, их одновременная установка ведет к дисбалансу, что при прохождении поворота или экстренном торможении может сыграть во вред, — заметил Баканов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что человек устанавливает колеса и не следит за давлением в шинах, отметил эксперт. Он подчеркнул, что за сезон колеса могут спуститься, поэтому перед установкой нужно обязательно проверить давление.

Собеседник «ВМ» заметил, что не стоит пренебрегать чистотой колес: это поможет продлить их срок службы.

— Колеса перед установкой лучше почистить щеткой. Не все это делают, однако на внутренней стороне обода может скопиться много грязи. Желательно его почистить: это будет улучшать балансировку. Кроме того, после этого меньше грязи будет прилипать к самому диску, будет меньше окислений и последующей коррозии, — посоветовал Баканов.

При замене шин нужно обязательно руководствоваться рекомендациями производителя, отметил он. Так, не стоит ставить резину слишком большого размера: это будет искажать данные спидометра. Кроме того, колесо в таком случае может задевать колесную арку, заметил собеседник «ВМ».

Еще один важный момент — правильная затяжка болтов, подчеркнул эксперт. Он уточнил, что ошибки на этом этапе можно допустить как при снятии колеса, так и при его установке.

— Колесные болты часто либо перетягивают, либо недотягивают. При их установке нужно сначала чуть-чуть сбить гайки, когда машина опирается всем весом, потом поднять колесо при помощи домкрата и только тогда откручивать. Соответственно, при установке нового колеса многие еще на весу закручивают шину, а потом, когда опускают машину, забывают проверить. Тоже не будет ничего хорошего, — рассказал Баканов.

Колесные болты лучше затягивать динамометрическим ключом, посоветовал эксперт. При приложении слишком больших усилий он будет отщелкивать, не давая перетянуть болты: это позволит избежать повышенного износа. Также для достижения равномерности нужно устанавливать болты не подряд, а крест-накрест, отметил собеседник «ВМ».

Неверно закрученные болты могут стать как причиной проблем при следующей переустановке шин, так и привести к аварии, предупредил Баканов.

— Перетянутые болты могут «закиснуть» — их потом будет очень трудно открутить. Если мы, наоборот, недотянем большинство болтов, они могут отлететь, и колесо начнет болтаться. Это уже исключительная ситуация, но о ней тоже нужно помнить, — отметил специалист.

Эксперт обратил внимание, что самостоятельная замена шин или колес позволяет автовладельцам сэкономить деньги и избежать очередей в сервисе. Однако при длительной езде на одних и тех же шинах их все-таки стоит периодически показывать специалистам: на старой резине могут появиться микротрещины и другие дефекты, заключил Баканов.