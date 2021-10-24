«Барьер против вируса»: какие маски защищают от COVID-19 лучше всего

Фото: pixabay.com

Медицинские, ватно-марлевые, респираторные или тканевые — к приобретению доступны маски различных типов. Однако не все варианты, предложенные на рынке, эффективны в борьбе против вируса. Какую маску лучше выбрать, чтобы обезопасить себя в период пандемии, — читайте в тексте «Вечерней Москвы».

Маски типов FFP1, FFP2 и FFP3: лидеры по эффективности

Самую эффективную защиту от вируса обеспечивают маски респираторного типа, считает эпидемиолог Эдуард Шунков. В беседе с «ВМ» он разъяснил, что производители предлагают подобные средства индивидуальной защиты в трех вариантах: FFP1, FFP2 и FFP3.

— Чем выше уровень такой маски, тем меньше веществ из окружающей среды она пропускает. Самой высокой эффективностью обладают маски типа FFP3: они работают как хорошие фильтры. Такие маски лучше всего осуществляют профилактику вирусных инфекций, задерживают их и не пропускают, — объяснил Шунков.

Еще одно преимущество масок-респираторов заключается в следующем: их можно менять в два раза реже, чем классические медицинские варианты. По словам специалиста, защитное средство классов FFP2 и FFP3 служит примерно четыре часа.

Медицинские маски: нестареющая классика

Медицинские маски подразделяются на два типа: трехслойные и хирургические. Последние имеют четыре слоя и чаще всего используются в профессиональной среде. Эпидемиолог Шунков напомнил, что медицинские маски проверены временем: они находятся в обиходе уже много лет и широко применяются в практике медицинских манипуляций. По мнению эпидемиолога, такой тип СИЗ работает хуже респираторного, но является допустимым вариантом защиты.

В то же время хирургическая четырехслойная маска затрудняет дыхательный процесс, добавил иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в диалоге с «ВМ». В связи с этим несколько большее количество воздуха при ношении такой маски проникает сбоку, уточнил он.

Гигиенические маски

Гигиенические маски из нетканого материала не сертифицируются как защитные средства, подчеркнул врач-иммунолог Жемчугов. Эксперты Роскачества считают такой тип СИЗ малоэффективным. И все же практически любая маска способна хотя бы незначительно снизить вероятность заражения вирусом, отметил эпидемиолог Шунков.

— Любая маска из любого материала может стать дополнительным барьером на пути вируса в организм. Для человека в маске снижается вероятность заразиться коронавирусом, гриппом или другими инфекциями из группы ОРВИ. Это лучше, чем вообще не носить средства индивидуальной защиты, — пояснил Шунков.

Гигиенические маски уберегают от пыли, влаги и прочего, рассказал Жемчугов. Коронавирус редко встречается в «чистом виде» — чаще всего находится на какой-либо частице, добавил он.

— Конечно, размеры вируса гораздо меньше, чем отверстия в гигиенической маске. Однако он обязательно на чем-то «сидит». Например, на частичках пыли (благодаря электрическому заряду) или на частичках влаги (слюны и слизи). Так что свежая и чистая маска все же выполняет свою функцию, — заверил эксперт.

Ватно-марлевые повязки

Ношение ватно-марлевых масок — один из самых непопулярных вариантов СИЗ среди россиян. Как правило, такие маски делают в домашних условиях самостоятельно.

— Ватно-марлевые маски являются многоразовыми. Их можно стирать и гладить утюгом, но выглядят они очень громоздко. С ними тяжело обращаться, — прокомментировал иммунолог Жемчугов.

Тканевые маски

Степень эффективности тканевых многоразовых масок не доказана, заметили медики. По словам иммунолога Жемчугова, такие материалы «не несут защитной функции» и затрудняют дыхание.

Эпидемиолог Шунков также не рекомендовал использовать такие средства для профилактики с коронавирусом.

— Я скептически отношусь к заявлениям производителей многоразовых тканевых масок об эффективности таких изделий. Думаю, стоит доверять маскам, которые прошли государственную сертификацию и имеют разрешительные документы на применение, — высказался собеседник «ВМ».

Подобное мнение в диалоге с изданием высказал и молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

— Многоразовую маску уже превратили в элемент костюма. Но маска, когда вы в нее дышите, минут через 40 уже увлажняется, в ней начинают расширяться поры. И она своей функции практически не выполняет, — отметил он.

Как выбрать маску?

Защитные респираторы класса FFP лучше всего подойдут людям, которые вынуждены носить СИЗ большую часть дня. Такие средства не только признаны самыми эффективными после профессиональных медицинских антибактериальных полнолицевых и полулицевых масок, но и удобны в использовании.

— Лучше всего маски типа FFP подойдут для конкретных видов деятельности. Например, я бы посоветовал пользоваться такими масками продавцам магазинов, вынужденных работать в СИЗ весь день. В масках типа FFP легче выдыхать, так как там есть клапан, — разъяснил Жемчугов.

Эпидемиолог Шунков считает, что массовое ношение респираторов могло бы сделать жизнь россиян более «спокойной».

— Думаю, можно носить маски, соответствующие высокому защитному уровню (например, классу FFP3). Тогда можно будет спокойно ездить в общественном транспорте и максимально снижать вероятность заболевания, — поделился собеседник издания.

Он добавил, что в общественных местах часто выдают двухслойные маски. Такие средства подходят разве что для удаления пыли с поверхности мебели и не могут быть средством профилактики, заметил Шунков.

Как правильно носить маску?

Срок пригодности медицинской маски к использованию составляет приблизительно два часа при постоянном ношении, рассказал Шунков. Если маска находится на лице человека не так долго, можно менять ее раз в сутки, уточнил Жемчугов.

В то же время стоит ориентироваться и на влажность маски. После того как человек чихнул, нужно заменить ее на новую, посоветовали специалисты.

— Когда вы сняли маску, нужно положить ее в целлофановый пакет и только потом выбросить. Маску стоит менять как минимум раз в день, — сообщил Жемчугов.

Респираторные маски служат четыре часа, напомнили эксперты.

Россиян призвали не забывать о том, что эффективность любой маски сводится к нулю, когда она спущена с носа.

— Если не закрывать нос, толка от ношения маски вообще не будет. Человек запросто заразится, так как слизистая оболочка носа является воротами для инфекции, — заключил Шунков.