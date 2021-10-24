«Барьер против вируса»: какие маски защищают от COVID-19 лучше всего
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Медицинские, ватно-марлевые, респираторные или тканевые — к приобретению доступны маски различных типов. Однако не все варианты, предложенные на рынке, эффективны в борьбе против вируса. Какую маску лучше выбрать, чтобы обезопасить себя в период пандемии, — читайте в тексте «Вечерней Москвы».
Маски типов FFP1, FFP2 и FFP3: лидеры по эффективности
Самую эффективную защиту от вируса обеспечивают маски респираторного типа, считает эпидемиолог Эдуард Шунков. В беседе с «ВМ» он разъяснил, что производители предлагают подобные средства индивидуальной защиты в трех вариантах: FFP1, FFP2 и FFP3.
— Чем выше уровень такой маски, тем меньше веществ из окружающей среды она пропускает. Самой высокой эффективностью обладают маски типа FFP3: они работают как хорошие фильтры. Такие маски лучше всего осуществляют профилактику вирусных инфекций, задерживают их и не пропускают, — объяснил Шунков.
Еще одно преимущество масок-респираторов заключается в следующем: их можно менять в два раза реже, чем классические медицинские варианты. По словам специалиста, защитное средство классов FFP2 и FFP3 служит примерно четыре часа.
Медицинские маски: нестареющая классика
Медицинские маски подразделяются на два типа: трехслойные и хирургические. Последние имеют четыре слоя и чаще всего используются в профессиональной среде. Эпидемиолог Шунков напомнил, что медицинские маски проверены временем: они находятся в обиходе уже много лет и широко применяются в практике медицинских манипуляций. По мнению эпидемиолога, такой тип СИЗ работает хуже респираторного, но является допустимым вариантом защиты.
В то же время хирургическая четырехслойная маска затрудняет дыхательный процесс, добавил иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в диалоге с «ВМ». В связи с этим несколько большее количество воздуха при ношении такой маски проникает сбоку, уточнил он.
Гигиенические маски
Гигиенические маски из нетканого материала не сертифицируются как защитные средства, подчеркнул врач-иммунолог Жемчугов. Эксперты Роскачества считают такой тип СИЗ малоэффективным. И все же практически любая маска способна хотя бы незначительно снизить вероятность заражения вирусом, отметил эпидемиолог Шунков.
— Любая маска из любого материала может стать дополнительным барьером на пути вируса в организм. Для человека в маске снижается вероятность заразиться коронавирусом, гриппом или другими инфекциями из группы ОРВИ. Это лучше, чем вообще не носить средства индивидуальной защиты, — пояснил Шунков.
Гигиенические маски уберегают от пыли, влаги и прочего, рассказал Жемчугов. Коронавирус редко встречается в «чистом виде» — чаще всего находится на какой-либо частице, добавил он.
— Конечно, размеры вируса гораздо меньше, чем отверстия в гигиенической маске. Однако он обязательно на чем-то «сидит». Например, на частичках пыли (благодаря электрическому заряду) или на частичках влаги (слюны и слизи). Так что свежая и чистая маска все же выполняет свою функцию, — заверил эксперт.
Ватно-марлевые повязки
Ношение ватно-марлевых масок — один из самых непопулярных вариантов СИЗ среди россиян. Как правило, такие маски делают в домашних условиях самостоятельно.
— Ватно-марлевые маски являются многоразовыми. Их можно стирать и гладить утюгом, но выглядят они очень громоздко. С ними тяжело обращаться, — прокомментировал иммунолог Жемчугов.
Тканевые маски
Степень эффективности тканевых многоразовых масок не доказана, заметили медики. По словам иммунолога Жемчугова, такие материалы «не несут защитной функции» и затрудняют дыхание.
Эпидемиолог Шунков также не рекомендовал использовать такие средства для профилактики с коронавирусом.
— Я скептически отношусь к заявлениям производителей многоразовых тканевых масок об эффективности таких изделий. Думаю, стоит доверять маскам, которые прошли государственную сертификацию и имеют разрешительные документы на применение, — высказался собеседник «ВМ».
Подобное мнение в диалоге с изданием высказал и молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.
— Многоразовую маску уже превратили в элемент костюма. Но маска, когда вы в нее дышите, минут через 40 уже увлажняется, в ней начинают расширяться поры. И она своей функции практически не выполняет, — отметил он.
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Как выбрать маску?
Защитные респираторы класса FFP лучше всего подойдут людям, которые вынуждены носить СИЗ большую часть дня. Такие средства не только признаны самыми эффективными после профессиональных медицинских антибактериальных полнолицевых и полулицевых масок, но и удобны в использовании.
— Лучше всего маски типа FFP подойдут для конкретных видов деятельности. Например, я бы посоветовал пользоваться такими масками продавцам магазинов, вынужденных работать в СИЗ весь день. В масках типа FFP легче выдыхать, так как там есть клапан, — разъяснил Жемчугов.
Эпидемиолог Шунков считает, что массовое ношение респираторов могло бы сделать жизнь россиян более «спокойной».
— Думаю, можно носить маски, соответствующие высокому защитному уровню (например, классу FFP3). Тогда можно будет спокойно ездить в общественном транспорте и максимально снижать вероятность заболевания, — поделился собеседник издания.
Он добавил, что в общественных местах часто выдают двухслойные маски. Такие средства подходят разве что для удаления пыли с поверхности мебели и не могут быть средством профилактики, заметил Шунков.
Как правильно носить маску?
Срок пригодности медицинской маски к использованию составляет приблизительно два часа при постоянном ношении, рассказал Шунков. Если маска находится на лице человека не так долго, можно менять ее раз в сутки, уточнил Жемчугов.
В то же время стоит ориентироваться и на влажность маски. После того как человек чихнул, нужно заменить ее на новую, посоветовали специалисты.
— Когда вы сняли маску, нужно положить ее в целлофановый пакет и только потом выбросить. Маску стоит менять как минимум раз в день, — сообщил Жемчугов.
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Респираторные маски служат четыре часа, напомнили эксперты.
Россиян призвали не забывать о том, что эффективность любой маски сводится к нулю, когда она спущена с носа.
— Если не закрывать нос, толка от ношения маски вообще не будет. Человек запросто заразится, так как слизистая оболочка носа является воротами для инфекции, — заключил Шунков.