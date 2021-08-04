Бесполезные салфетки: почему медицинские маски перестали спасать от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Производители средств индивидуальной защиты попросили правительство ужесточить правила продажи медицинских масок, поскольку некоторые предприниматели выпускают изделия без необходимых испытаний. «Вечерняя Москва» разбиралась, насколько «похудели» маски с начала пандемии, какие из них вредят борьбе с ковидом, а также почему за их производством сегодня нет контроля.

На сегодняшний день вопросы правильного ношения масок и качественного производства средств индивидуальной защиты крайне актуальны и требуют внимания, уверен эпидемиолог Эдуард Шунков. По его словам, до пандемии медицинские маски даже весили больше: врач измерял вес трехслойных изделий на точных фармакологических весах. В его эксперименте участвовали маски одного производителя, произведенные до появления ковида и в период пандемии.

— Раньше они весили 3,8 грамма. Потом — 2,8 грамма. Затем вообще 2,4 грамма. Вес масок наглядно показывает плотность материала, из которого они сделаны. Количество составных частей не менялось. Я разрезал их, чтобы убедиться в наличии фильтрующего слоя. Соблюдается стандарт производства. Но можно заметить, что их стали делать менее плотными. Либо это было сделано из-за жалоб, что в них тяжело дышать, либо с целью экономии материалов на производство. Могу только предполагать, — сказал врач.

От плотности маски напрямую зависит эффективность фильтрации воздуха. Нередко в продаже также можно встретить под видом трехслойных масок двухслойные совсем без фильтрующего слоя, отметил врач. Такие изделия не держат форму, развеваются от дыхания и не плотно прилегают к лицу. С эпидемиологической точки зрения вероятность заражения ковидом в подобной маске такая же высокая, как и без нее.

— Эти маски вообще не защитят от инфекции, как и салфетки из нетканого материала, с прорезями для ушей, которые мне лично выдавали в магазинах электроники и обуви. Такие салфетки, кстати, обычно используются для протирки поверхностей. Мало того, что они неэффективны, так еще и смотришься в них глупо. Зато охранники спокойно пропускают и на кассе обслуживают, — рассказал Шунков.

Кроме того, сегодня часто можно встретить в продаже маски из различных синтетических или хлопковых материалов. Производители таких средств индивидуальной защиты заявляют, что эффективность их масок выше, чем у трехслойных медицинских. Однако, по словам врача, это звучит «слишком сомнительно».

— У людей, работающих на улице, я наблюдаю такие маски в потрепанном виде. Значит, они их носят слишком долгое время и часто. Сомневаюсь, что такие маски дезинфицируются, а не просто стираются обычным порошком. А если и дезинфицируются, то при использовании неправильных дезинфектантов, они могут оказать токсическое воздействие на организм, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Подобные маски могут попросту вызвать отравление. Каким бы ни был барьер, закрывающий дыхательные пути от вирусных частиц, он будет задерживать часть вирусных частиц. При этом даже самые лучшие респираторы в двух процентах случаев не спасают, говорит эксперт. Именно поэтому человеку в маске или без нее, у которого нет иммунитета к ковиду, нельзя приближаться к людям с признаками ОРВИ.

— Как эпидемиолог я ни за что не отправлю работать в «красную зону» человека в СИЗ, в которых не буду уверен. Из имеющихся на рынке средств защиты от дыхания проверены временем респираторы класса FFP3 N95. При правильном использовании они обеспечат защиту дыхательных путей за счет эффективной фильтрации воздуха и плотного прилегания к лицу. Их же можно носить в общественных местах, где риск заражения высокий. То есть в общественном транспорте и людных местах, — подчеркнул врач.

Шунков напомнил, что носить маски на открытом воздухе и при занятиях спортом не только бессмысленно, но иногда и опасно. Регулярное и длительное использование СИЗ может сказаться на жизненной емкости легких и обострении хронических заболеваний дыхательной системы. Что касается респираторов класса FFP3 N95, то при долгом ношении они увлажняются и перестают эффективно фильтровать воздух. Кроме того, в них становится тяжело дышать.

— Их нужно заменять в среднем после четырех часов непрерывного ношения. Трехслойные медицинские маски всегда рекомендуют носить в период эпидсезона гриппа и ОРВИ. Они эффективно сдерживают распространение аэрозоля из легких и бактерий вместе с ним, но из-за особенностей формы при неправильном ношении, а также при появлении мест прямого доступа воздуха с краев маски риск заражения остается, — отметил врач.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный также рассказал, что сегодня существует проблема с качественными масками в продаже. Она возникла после того как в начале распространения коронавируса в России порядок регистрации изделий для индивидуальной защиты сделали упрощенным. Такая мера должна была помочь в быстром производстве СИЗ и доведения их до населения, а также для недопущения дефицита масок на рынке.

— Лично я сталкивался с некачественными изделиями. К сожалению, еще не вернулись к прежнему порядку регистрации. Думаю, сегодня пришло время вернуться к прежнему порядку и сертификации, и регистрации медицинских изделий, и контролю за их качеством, — сказал депутат.

Он вспомнил, как однажды в Ульяновске проводил экспертизу средств индивидуальной защиты. И она выявила целую партию недоброкачественных респираторов, с которыми медики работали в красной зоне.

— Партия была снята... Как раз в это время была вспышка заболеваемости среди медперсонала через применение этих новых респираторов. Думаю, что сегодня ситуация позволяет вернуться к прежнему порядку, — подчеркнул Куринный.

Для того чтобы регистрация изделий индивидуальной защиты проходила допандемийным образом, время не требуется. Нужно одно постановление правительства об отмене упрощенного порядка. В таком случае, уточнил Куринный, старые партии масок, которые сегодня в продаже, отзывать из продажи не будут. А новые изделия будут выпускать по жестким стандартам.

Специалисты Роскачества совместно с Федеральным медико-биологическим агентством ранее исследовали основные типы масок, которые можно найти в розничной продаже: медицинские маски, лицевые (одноразовые и многоразовые) маски и средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2). Всего было проверено 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять — в Китае. Согласно результатам исследования, лучшей медицинской маской является образец торговой марки CSVT. Самыми эффективными нетканевыми многоразовыми масками являются МД СТМ и Petty Star Mask.