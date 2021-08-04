На кухне и в аптечке? Может ли чернушка посевная стать лекарством от COVID-19

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Возможное лекарство от коронавируса — цветок Nigella sativa (чернушка посевная), растущий в Северной Африке и Западной Азии, — известно людям не одно тысячелетие. В России растение выращивают для кулинарии. Однако стать лекарством для больных ковидом у чернушки вряд ли получится. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, что это за растение, чернушка, и какое будущее ждет его в фармакологии.

Согласно статье ученых, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, один из активных ингредиентов растения может предотвращать развитие легочной инфекции. Кроме того, цветок способен блокировать цитокиновый шторм, возникающий у тяжело больных коронавирусом пациентов, которые лежат в больницах.

Это вещество называется тимохинон, и уже известно о некоторых других его полезных свойствах. Оно мешает высвобождению противовоспалительных химических веществ. Таким образом, его можно добавлять в лекарственные препараты от аллергии, артрита и склероза.

Кроме того, Nigella sativa также помогает снизить высокое кровяное давление, снизить уровень холестерина и сахара в крови. Ее противовоспалительные свойства могут использоваться в лечении пациентов с аллергическим ринитом, синуситом и детской эпилепсией.

Ботаник, доктор биологических наук, профессор МГУ Александр Зернов рассказал, что чернушка посевная выращивается на территории России как пищевое растение. В условиях средней полосы растение высеивают как декоративное однолетнюю траву. На юге страны — для употребления в пищу. Nigella sativa нередко используют в выпечке.

— Особенно это популярно в странах Средней Азии, Среднего Востока. Но и у нас используют: те же булочки, посыпанные черными семенами, похожими на черный кунжут, — это семена чернушки, — сказал ботаник.

Он отметил, что растение известно человечеству уже тысячелетия. В странах Северной Африки и Ближнего Востока чернушка — традиционный элемент национальной кухни.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что за время пандемии заявлений об обнаружении трав и растений, которые могли бы эффективно бороться с коронавирусом было огромное количество. Работ, которые In vitro (выполнение экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке», вне живого организма — прим. «ВМ») показывают эффективность новых соединений веществ или веществ, которые раньше использовались по другим показаниям или в составе других лекарств, в отношении ковида уже проведено больше сотни.

— Очень важно понять, что таких веществ, которые показывают эффект, когда снижается так называемый титр вируса в In vitro в пробирках, этих работ многие сотни. И таких веществ уже найдено сильно больше за сотню, которые действительно прям резко снижают титр. Но это совершенно не означает, что их можно применять в качестве лекарственных средств, — сказал Крючков.

При экспериментах на эффективность вещество в чистом, неметаболизированном виде добавляется в пробирку к культуре клеток. И тогда оно легко проникает в каждую клетку без «фильтра», которым обычно являются организм и ткани человека.

— Кроме того, речь идет о такой высокой концентрации вещества, которую или практически нереально обеспечить в целевых тканях организма человека, или вообще невозможно, — добавил врач.

Например, человек выпивает таблетку, она попадает в желудок, а потом начинает всасываться в кровь из кишечника, через двенадцатиперстную кишку. При этом лекарство не всасывается на сто процентов. В клетки проникает примерно 30–40 процентов от введенной дозы. А уже после этого вещество распределяется по тканям организма.

— А в каждой отдельной ткани концентрация этого препарата может быть разная. Есть препараты, которые, например, лучше в жировой ткани распределяются. Получается так, что концентрация, которая нужна в определенных тканях, например, в верхних дыхательных путях или в легких, будет совершенно не такой, которую вы достигаете в пробирке, — подчеркнул Крючков.

Также, ряд веществ могут обладать токсическими свойствами при введении в больших дозах. Тогда, чтобы скомпенсировать первый эффект, человеку нужно будет вводить следующие дозы в 100-1000 раз выше первоначальной. Но они, как правило, являются высокотоксичными.

— Это, конечно, хорошо, что находят эти вещества. Но от момента их нахождения, эффектов в пробирке и до регистрации фармпрепарата — бездна. И поэтому до стадии готовой лекарственной формы доходят мизерные проценты из таких веществ. Шансы очень маленькие, — заключил врач.