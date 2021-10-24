Поехать на красном: почему мухоморы завоевывают умы россиян

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Мухомор завоевывает умы россиян. Свято веря в его целебность и божественную сущность, адепты новой религии вовсю наворачивают красные шапки. Зачем?

Информацией о поглощении красноголового Рунет буквально переполнен. Рецепты, хитрости сбора, заготовки и хранение, письменные, устные и видеоотчеты об ощущениях после употребления — этого добра в сети сейчас хоть ведрами ешь.

И контент явно находит своего потребителя. Недавний документальный фильм в тему, например, всего за месяц набрал более 2 миллионов просмотров. Кино, рассказывающее о невообразимых высотах духа, к коим может воспарить подгоняемое галлюциногенами тело, сделано настолько красиво, что у большинства зрителей и впрямь закрадывается мысль — а не попробовать ли? Тем более что из шести «говорящих голов», представленных в документалке, лишь одна попыталась хоть как-то вразумить общественность от поглощения. Остальные же, хоть и с дежурными «будьте осторожны», впаривают тему «вкусно, красиво и даже местами научно».

Настолько, что из головы зрителя как-то быстро испаряется тот факт, что как минимум четверо из шести имеют хорошо налаженный грибной и окологрибной бизнес.

Что же пытаются донести до обывателя эти «святые и непредвзятые» люди? Основные постулаты, на которых держится сейчас мухоморная лихорадка, состоят в том, что гриб этот не такой уж и ядовитый — и берсерки-то мухоморы лопали, и шаманы ими закусывали, и древние арии без компота из них к своим мистериям не приступали, и усталые путники, закусив красношляпным, показывали рекорды скорости и выносливости; а в жареном (с двумя предварительными варками) виде это и вовсе сплошной кулинарный экстаз. Да и вообще, на сегодня, мол, известен лишь один смертельный случай отравления красным мухомором, да и тот из XIX века — заблудилась американская девочка в лесу, бродила там, бродила, ела два дня красивые грибочки, ну и умерла. Сколько той малютке надо-то было?

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Как пища духовная мухомор тоже неплох — и сознание-де расширит, и новые горизонты покажет, и как жить объяснит, а заодно и интересные мультики на сон грядущий перед глазами прокрутит. Нет-нет, что вы, это мы вовсе не о вульгарных глюках, заверяют грибоеды, мы все больше о духовных исканиях и нахождениях, о самосовершенствовании и просветлении. Ведь мухомор — это ж практически древо жизни: корни в земле (читай — в нижнем мире), шляпка в горних высях (мире верхнем), ну а ножка в юбочке — это мир средний, наш, в общем. Почему не опенок или масленок, тоже в юбки обряженные? Ну так мухомор ведь гриб шаманский, а шаманам лучше знать.

Ну и постулат третий, убойный — мухомор лечит. Тут уж даже самый упертый ретроград дрогнет и призадумается. Медицина-то наша, вусмерть оптимизированная, помогает не всем, здоровьишко у ретроградов, как правило, потрепанное — почему бы и не попробовать? Тем более что список болячек, с которыми вроде как борется мухомор, что называется, на все возрасты и вкусы. Молодым и здоровым даст сил, энергии и драйва, старым да немощным подлечит болячки. Предки ж вон лечились, а мы чем хуже?

Думается, что хуже мы прежде всего тем, что верим на слово всему, что нам говорят. Берсерки мухоморы лопали, говорите? А вот не было такого! Мало того, что мухоморные галлюциногены в силу своих свойств редко в ком агрессивность включают, так и с историческими доказательствами полная засада. Примерно как с рогатыми шлемами викингов.

Ноги грибной обдолбанности растут из конца XVIII века, когда норвежский священник Самуэль Эдман, начитавшись о жизни народов Сибири, решил почему-то тоже приписать викингам увлечение мухоморами.

В 50-е годы ХХ века американский нейропсихолог Говард Даннинг вспомнил старую байку, когда экспериментировал с буфотенином, следы которого находят в некоторых видах мухоморов. Этот алкалоид есть в моче большинства больных депрессией и шизофренией, из-за чего его считают одним из индикаторов этих заболеваний. Вот только подопытные Даннинга, накушавшись буфотенина, напрочь отказались бить друг другу морды и вообще выдали на-гора лишь один схожий с берсерковским симптом — изменение цвета лица. Насчет зороастрийцев и прочих ариев, прихлебывающих священный компотик, — тоже враки.

Любимую ими хаому заваривали на эфедре — тоже, конечно, прекурсор, но уж точно не гриб. Смертельные отравления мухоморами, если покопаться, опять-таки находятся, и не только сырыми, но и жареными.

Причем к праотцам отправлялись не только дети, но и вполне себе взрослые граждане. Выходы из окна под грибами и прочие полеты во сне и наяву — тоже не редкость. А считать их отравлением или нет — это уж как кому совесть или логика подскажет.

— Нам как-то привозили на экспертизу грибы, которые употребила девушка, вылетевшая с 9-го этажа в окно, — вспоминает завкафедрой микологии и альгологии МГУ Александр Кураков. — Съели с подружкой сушеных шляпок, разбежались и полетели. Одна на диван приземлилась, а другая — на асфальт под домом. Обычный красный мухомор оказался. Слышал я эти разговоры про кулинарную обработку. Но стоит понимать, что это все же лотерея. Кто-то что-то недоварит, у кого-то что-то не прокипит, в одном грибе одно количество галлюциногена, в другом, даже растущем рядом, может быть совершенно другое.

Там тысяча нюансов на самом деле. Все кивают на шаманов, но у них опыт предков, они знали, когда, кому и сколько этого гриба можно употребить. И потом, даже если экспериментальным путем (то есть на собственном здоровье) вы установите для себя какую-то, как вам кажется, безобидную дозу, ну, скажем, 1/5 шляпки, надо понимать, что грибы-то между собой отличаются! В одном месте эта 1/5 шляпки содержит одно количество веществ, в другом — абсолютно другое, то есть это совершенно не стандартизированный продукт.

А бывают же ситуации, когда в плодовом теле накапливаются и сторонние элементы — тяжелые металлы, прочая дрянь. Захоронили, скажем, посреди леса какие-нибудь отходы, все уж и забыли про них, свалка давно деревьями поросла. А вы это в рот…

Что касается шаманской практики — тут, конечно, крыть скептикам особо нечем. Мухомор — гриб для многих северных народов священный, и для камлания, и для других обрядов грызли они его, конечно, только так. Но, во-первых, грызли, как правило, под присмотром кого-то стороннего и трезвого, чтоб в случае чего оградил от инцидентов (коряки и вовсе наевшемуся мухоморов связывали руки и ноги, чтоб бесновался тихо). А во-вторых, на тех же Камчатке с Чукоткой новичка всегда проверяли на адекват — давали немного экстракта мухомора и смотрели, как тот себя по пьяни поведет. Если демонстрировал опасность себе и ближним, запрещали даже приближаться к грибу.

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Теперь про расширение сознания.

— В шаманских практиках аборигенных народов для выхода в измененные состояния сознания (ИСС) действительно периодически использовались галлюциногенные растения и грибы, — говорит психолог Дмитрий Смыслов. — Но современный человек всякую изначально, может, и уместную идею склонен доводить до абсурда. Насколько психотропы расширяют сознание — это, конечно, вопрос, который уходит корнями в 1960-е годы, к Тимоти Лири, пытавшемуся найти подтверждение своей идее о том, что подобные вещества могут улучшить скорость обучения и восприятия. Не нашел…

К слову о «божественных откровениях», накрывавших потребителей мухоморов и прочей веселой флоры и фауны. Попытки передать словами виденное, как правило, заканчиваются у них пшиком. А попытки записать — полным фиаско. Потому что неземные ощущения, пережитые под галлюциногеном, по трезвянке на бумаге или в диктофоне оборачиваются банальностями вроде «шкаф деревянный», «картошку удобнее чистить ножом» и «шкурка банана больше банана».

— Есть масса других вариантов выйти в ИСС, — продолжает Смыслов. — Медитация, молитва, то же холотропное дыхание, которое тоже вещь непростая и, я бы сказал, в некоторых случаях опасная. Потому что появилась как раз в 60-е как альтернатива запрещенным на тот момент наркотикам. Это шаманская, довольно сложная практика, которая обязательно требует ситтера, то есть сиделки, подстраховывающей человека. Многим людям хочется быть более совершенными. Но более совершенным человек должен быть как минимум в своих мыслях и восприятии реальности, начав трезво, без волшебных таблеток оценивать свои жизнь и поступки. Ну и к вопросу о том, в какие миры отправляют людей мухоморы.

В русском фольклоре они всегда растут у жилища Бабы-яги, стерегущей границу между Явью (миром живых) и Навью (миром мертвых). Будучи, по сути, ходячим мертвецом (костяная нога), наевшись мухоморов, она просто физиологически не может дотянуться до Прави — мира светлых богов. Так что делайте выводы, граждане ищущие.

Интернет пестрит историями про чудесные результаты микродозинга — периодического употребления небольших (от 0,1 до 2 граммов) доз мухомора для самолечения. Верить им или нет — решать каждому читающему. Официальная медицина осторожно и неохотно признает разве что эффективность наружного применения настоек и мазей на основе мухомора, которые дают облегчение при некоторых болезнях опорно-двигательного аппарата, артритах, отдельных микозах, воспалениях, экземе и т.д.

Пару лет назад интернет-общественность развернула глобальный эксперимент по выявлению других болячек, склоняющихся перед мухомором. Три с лишним тысячи микродозеров следили за своим состоянием и рапортовали о достижениях.

Многие констатировали уход от депрессии, астении и бессонницы, прерывание алкогольной и других видов зависимостей, помощь при ожогах, себорее, псориазе и нейродермитах… Отчет об испытании можно найти в интернете.

Фото: Рixabay / LoggaWiggler

Но тут опять-таки кроется множество «но». И главное — в качестве сырья. Волну мухоморизации радостно подхватили мошенники всех мастей, предлагающие гриб оптом и в розницу, в виде настоек, порошков, сухих шляпок и даже капсул. Качество всего этого, а также истинные места сбора остаются проблемой веры покупателя. Многие производители без вопросов метут все, что им сдают грибники, сушат и упаковывают как бог на душу положит — вместе с землей и мусором, налипшим на грибы. Чем и в каких условиях начиняются капсулы — тоже большой вопрос, так как случаи осложнения после их приема нередки (дотошные грибоеды обнаруживали там и сахар, и песок, и даже чью-то шерсть). То есть страсть к самолечению, если таковая возникнет, проще все же удовлетворять самому: лично идти в лес с определителем грибов (да, мухомор мухомору рознь), лично изучать технологию приготовления и лично, на свой страх и риск, стряпать себе зелье.

А риск ведь не только в потенциальном отравлении.

— Мухомор содержит нейротоксины, — объясняет Алексей Казанцев, психиатр-нарколог и главврач наркологической клиники. — А любой нейротоксин рано или поздно приводит к гибели нейронов и появлению энцефалопатии, а проще говоря, к слабоумию, которое нарастает по мере употребления психоактивного вещества.

Отек головного мозга — еще одна очень распространенная вещь, которую мы встречаем у алко- и наркозависимых пациентов. А это уже чревато смертельным исходом. Плюс на употреблении психоактивных веществ практически у всех рано или поздно происходит паралич дыхательного центра. Да, микродозы кажутся вещью безобидной, но они, увы, имеют накопительный эффект. Да, наркоманы верят в расширение сознания, и галлюциногены действительно изменяют сознание, это не иллюзии и обманы восприятия — они влекут реальные изменения психики, зачастую необратимые.

Не говоря уж о том, что некоторые люди в силу возраста или генетической предрасположенности таким способом буквально открывают шлюзы для возникновения психических патологий.

С мозгом вообще баловаться нельзя, особенно сейчас, когда и энцефалопатия молодеет, и Альцгеймер… Многие, уже страдая заболеванием, даже не отдают себе в этом отчета — ну в чем-то начал тупить, где-то что-то забыл, не сообразил вовремя, это ж все постепенно происходит. А восстановить очень сложно, если вообще можно.

Часто слышу: вон дед, пил всю жизнь и помер в 100 лет, при этом почему-то забывают еще про 30 человек, которые пили и закончили не очень хорошо и в довольно раннем возрасте. И надеяться, что проскочишь именно ты, как минимум глупо. Это как с марихуаной — мол, легкий наркотик, надо легализовать. Ничего такого легкого и без последствий в этой сфере не бывает. За удовольствие надо платить. В том числе и собственным мозгом.

ПОМОЩЬ

При первых признаках отравления мухомором вызвать скорую, затем выпить около литра воды и вызвать рвоту путем раздражения пальцами корня языка. Промывать желудок следует до тех пор, пока выходящая вода не будет прозрачной, без примеси съеденной пищи. Такой способ промывания желудка можно использовать только у взрослых, находящихся в сознании. Принять сорбент (активированный уголь, смекта, полисорб, энтеросгель и т.д.), который поглотит часть токсинов, попавших в тонкий кишечник, и уменьшит их всасывание в кровоток.

КСТАТИ

Белые точки на шляпке мухомора — остатки «одеяла», которое укрывало плодовое тело гриба в начальной фазе развития. С ростом гриба оно рвется, верхняя его часть остается на шляпке в виде точек, а нижняя — в виде юбочки на ножке.