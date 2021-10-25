Лапша быстрого приготовления оказалась богата токсинами и пестицидами

Фото: Pexels

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления 17 наиболее популярных брендов. Эксперты не переставали удивляться на всех этапах исследования.

Сначала удивление приятное. Вопреки слухам о том, что в подобной продукции нет мяса, его нашли. У марок «Анаком», «Биг Ланч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», BIGBON в составе обнаружили курицу либо куриный фарш. А вот в «Первой цене» курицу не нашли, хотя она и была заявлена.

Затем начались удивления неприятные.

Так, например, в «Биг Ланче» Роскачество обнаружило следы пестицида бифентрина. Следы регулятора роста нашли в лапше марок «Биг Ланч», «Золотистая жатва », «Роллтон» и «Моя цена».

«Пестициды и регулятор роста растений в следовых количествах могли попасть в лапшу только через основное сырье — муку», — говорится в сообщении Роскачества.

В лапше «Скоровар» эксперты обнаружили превышение допустимого уровня охратоксина А — он продуцируется микроскопическими плесневыми грибами. По мнению Роскачества, такой лапшой можно даже отравиться. Следы охратоксина также обнаружены в продукции восьми торговых марок.

— Кроме соли и пальмового масла в лапше быстрого приготовления практически всегда есть усилители вкуса, антиокислитель E319 и глутамат натрия, — рассказывает диетолог Анна Кудрявцева. — С одной стороны, они для использования разрешены. С другой — эти ингредиенты могут быть вредны для здоровья. Например, для людей, страдающих желудочными заболеваниями. А еще я бы не рекомендовала такую лапшу детям. Хотя они ее обычно очень любят — из-за вкусовых добавок.

Как пояснила эксперт, для изготовления «быстрорастворимой » лапши используется мука из мягких сортов пшеницы. Она содержит так называемые быстрые углеводы, которые моментально усваиваются и дают заряд бодрости.

— Именно поэтому «лапшу из пакета» многие так любят — она в буквальном смысле слова бодрит, — пояснила эксперт. — Проблема в том, что, во-первых, этой бодрости хватает ненадолго — через час вы снова голодны, а во-вторых, после ее употребления резко растет уровень сахара в крови.

Поэтому диабетикам, а также людям в преддиабетическом состоянии употреблять ее нельзя! Но даже если вполне здоровый человек будет часто есть такую лапшу, он рискует растолстеть. Быстрые углеводы довольно быстро превращаются в жир.

Тем не менее, пояснила эксперт, есть такую лапшу можно — если правильно.

— Во-первых, нечасто. Во-вторых, без приправы, потому что там содержится слишком много соли, вредной для почек и сердца. В-третьих, после обеда с такой лапшой желательно хорошо подвигаться, чтобы сжечь быстрые углеводы, — пояснила Анна Кудрявцева. — В общем, будьте с такой лапшой внимательны: блюдо потенциально опасно.