Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лапша быстрого приготовления оказалась богата токсинами и пестицидами

Никита Миронов

Сюжет: 

Конкурс «Московское качество»
Общество
Лапша быстрого приготовления оказалась богата токсинами и пестицидами
Фото: Pexels

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления 17 наиболее популярных брендов. Эксперты не переставали удивляться на всех этапах исследования.

Сначала удивление приятное. Вопреки слухам о том, что в подобной продукции нет мяса, его нашли. У марок «Анаком», «Биг Ланч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», BIGBON в составе обнаружили курицу либо куриный фарш. А вот в «Первой цене» курицу не нашли, хотя она и была заявлена.

Затем начались удивления неприятные.

Так, например, в «Биг Ланче» Роскачество обнаружило следы пестицида бифентрина. Следы регулятора роста нашли в лапше марок «Биг Ланч», «Золотистая жатва », «Роллтон» и «Моя цена».

«Пестициды и регулятор роста растений в следовых количествах могли попасть в лапшу только через основное сырье — муку», — говорится в сообщении Роскачества.

В лапше «Скоровар» эксперты обнаружили превышение допустимого уровня охратоксина А — он продуцируется микроскопическими плесневыми грибами. По мнению Роскачества, такой лапшой можно даже отравиться. Следы охратоксина также обнаружены в продукции восьми торговых марок.

— Кроме соли и пальмового масла в лапше быстрого приготовления практически всегда есть усилители вкуса, антиокислитель E319 и глутамат натрия, — рассказывает диетолог Анна Кудрявцева. — С одной стороны, они для использования разрешены. С другой — эти ингредиенты могут быть вредны для здоровья. Например, для людей, страдающих желудочными заболеваниями. А еще я бы не рекомендовала такую лапшу детям. Хотя они ее обычно очень любят — из-за вкусовых добавок.

Как пояснила эксперт, для изготовления «быстрорастворимой » лапши используется мука из мягких сортов пшеницы. Она содержит так называемые быстрые углеводы, которые моментально усваиваются и дают заряд бодрости.

— Именно поэтому «лапшу из пакета» многие так любят — она в буквальном смысле слова бодрит, — пояснила эксперт. — Проблема в том, что, во-первых, этой бодрости хватает ненадолго — через час вы снова голодны, а во-вторых, после ее употребления резко растет уровень сахара в крови.

Поэтому диабетикам, а также людям в преддиабетическом состоянии употреблять ее нельзя! Но даже если вполне здоровый человек будет часто есть такую лапшу, он рискует растолстеть. Быстрые углеводы довольно быстро превращаются в жир.

Тем не менее, пояснила эксперт, есть такую лапшу можно — если правильно.

— Во-первых, нечасто. Во-вторых, без приправы, потому что там содержится слишком много соли, вредной для почек и сердца. В-третьих, после обеда с такой лапшой желательно хорошо подвигаться, чтобы сжечь быстрые углеводы, — пояснила Анна Кудрявцева. — В общем, будьте с такой лапшой внимательны: блюдо потенциально опасно.

Читайте также:
вредлапша быстрого приготовленияРоскачество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте