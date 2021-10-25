Потребители оценят пользу технологических новинок

Генеральный директор компании-разработчика «Блиндозера» Максим Зайцев демонстрирует работу аппарата по производству блинов. Предприятие тестировало устройство при поддержке города, а также стало победителем премии «Новатор Москвы» в 2021 году / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В понедельник, 25 октября, в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы сообщили, что с начала года подано 169 заявок от технологических компаний на апробацию своих разработок в городской среде.

Сегодня уже запущено 146 испытаний, 105 из них успешно завершено. Один из проектов, который прошел тестирование, — стартап под названием «Блиндозер». Это специальный вендинговый автомат, который печет блины.

— Мы вели его разработку почти 10 лет, к созданию привлекались пищевой технолог и специалисты из ресторанного бизнеса, которые помогли выработать наиболее интересные рецепты, — рассказал один из основателей компании-разработчика Максим Иванов.

Почти три года проводились только полевые испытания устройства, затем аппарат тестировался на территории одного из государственных учреждений столицы. Сегодня «Блиндозер» уже вышел в коммерческое использование, встретить такого робота можно в нескольких точках Москвы, в том числе он установлен в парке «Зарядье ».

— Готовит робот два вида блинов из двух разных видов теста — используем гречневую и пшеничную муку, к которым предлагаются порядка 20 видов начинок, — добавил Максим Иванов.

У покупателей уже появились любимые рецепты блинчиков. Большой популярностью пользуется рецепт с ветчиной и сыром. Безопасность пищевой продукции является приоритетом компании, за этим показателем следят тщательно.

— Каждый ингредиент находится в отдельном контейнере, который прочипирован. И весь процесс хранения и перемещения продукта отслеживается дистанционно, — отметил сооснователь проекта.

Если начинка заканчивается или у нее истекает срок годности, аппарат сам снимает ее с продажи.

— Внутри используется система телеметрии. Удаленно мы видим всю техническую информацию, в том числе давление и температуру в холодильниках, а также коммерческую информацию, такую, как объемы продаж, — уточнил Максим Иванов.

Предусмотрен и алгоритм действий на случай отключения электричества. «Блиндозер» автоматически запоминает время отключения и включения, затем анализирует состояние всех ингредиентов, чтобы принять решение о дальнейшем их использовании.

— Установка «Блиндозера» выгоднее, чем оборудование места для работы повара, нет затрат на оплату труда, не нужно предусматривать условия для соблюдения СанПиНов. Требуется только розетка и небольшое место для аппарата, — подчеркнул Максим Иванов, добавив, что уникальной разработкой уже заинтересовались за рубежом. — Мы, к слову, изначально выбрали блины, потому что думали на перспективу — это блюдо любят и с удовольствием едят люди по всему миру.

Большую поддержку проекту оказывает Агентство инноваций Москвы. Благодаря их участию в ближайшее время аппарат появится в медицинских и образовательных учреждениях столицы.

Стоит отметить, что компания не планирует останавливаться на достигнутом. Она уже получила несколько патентов на свою разработку, но будет совершенствовать проект.

— Сейчас у нас нет конкурентов, но мы хотим увеличить количество видов теста, добавить функцию выбора разной пропеченности блина, его объема — кто-то любит потоньше, кто-то потолще, — поделился планами Максим Иванов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— Одна из задач нашей городской программы тестирования инновационных решений — это дать возможность авторам инноваций оценить свои проекты и разработки на практике, при необходимости оперативно доработать их и найти своих первых потребителей. На сегодняшний день на территории Москвы доступно 143 такие площадки, где можно апробировать свои уникальные решения.