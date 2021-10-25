При оказании помощи важно оставаться спокойным

Участники учебно-тренировочного дня Александр Рублев (слева) и Диана Йоргова оказывают первую помощь Александру Губанову, который изображает человека с травмой головы, переломами руки и ноги / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В подмосковном лесу прошел учебно-тренировочный день по оказанию первой помощи. Команды волонтеров оттачивали свои навыки в условиях, приближенных к реальным. Свои умения проверил и корреспондент «Вечерней Москвы».

На поляне под ветвистыми елями и соснами расположился лагерь организаторов учебно-тренировочного дня по оказанию первой помощи. Сверху территорию закрывает от моросящего дождя тент. В центре — костер, на котором уже кипятится вода в походном котелке. Сосуд подвешен над огнем на металлической леске, которую натянули между двух деревьев.

Пока часть организаторов готовит материалы для соревнований, другие проводят инструктаж для участников.

— Все мы зубрим правила оказания первой помощи со школьной скамьи. Но одно — знать теорию, совершенно другое — уметь ее применять. Для того чтобы отточить уже имеющиеся навыки и приобрести новые, мы и проводим сегодня этот учебно-тренировочный день в полевых условиях, а не на полигоне или в кабинете, — рассказал организатор акции Михаил Маклаков.

Всех участников разделили на две команды по пять человек. Михаил сразу же предупредил, что приза за первое место не будет, ведь это не соревнования. Однако дух соперничества помогает превратить обучение в увлекательное приключение.

Пока все готовятся и проверяют обмундирование, знакомимся с участниками. Большинство из них состоят в различных волонтерских объединениях по поиску и спасению людей. Для них сегодняшняя акция не только способ с пользой провести выходные, но и очередная тренировка. Но есть и новички, которые хотят научиться оказывать первую помощь.

— Я участвовала в подобном мероприятии во время туристических походов за рубежом. Там инструктор обучал нас базовым вещам. Было интересно и познавательно. Поэтому когда узнала про учебно-тренировочный день, то сразу же захотела приехать с друзьями. Есть, конечно, и вторая причина. Я учусь на третьем курсе медицинского вуза. У нас из-за дистанционного обучения было мало практики. Хочу наверстать, — рассказала Диана Йоргова.

Первое задание: нужно помочь человеку с многочисленными травмами. По легенде человек упал и пробил голову, сломал руку и ногу. Мы с другими участниками надеваем медицинские перчатки и начинаем осмотр. Как только диагноз установлен, шею «пострадавшего» зафиксировали специальным корсетом. Рану на голове перебинтовали. На руку наложили шину из аптечки, но по легенде медикаменты закончились. Перелом голени приходится фиксировать подручными средствами.

Нахожу подходящую ветку дерева, прикладываю ее к ноге пострадавшего, но меня сразу останавливает другой инструктор, Артем Назаров.

— Идея хорошая. Но ногу нужно сначала зафиксировать. К тому же эта ветка слишком короткая. Нужна такая шина, которая зафиксирует два ближайших к перелому сустава: в данном случае колено и лодыжку, — посоветовал Артем Назаров.

Все указания выполнены беспрекословно. Задание выполнено. После того как мы оказали помощь пострадавшему, бежим к следующему этапу.

Здесь ситуация не такая плачевная: нужно помочь человеку вытащить инородный предмет из пальца. Сам процесс сложностей не вызвал, но инструкторы обратили внимание участников на необходимость тщательной дезинфекции раны.

Последнее испытание настигло нас неожиданно. По заданию мы прибежали к лагерному костру. На месте нас встретил Михаил Маклаков. Когда все собрались, он достал из кармана учебную гранату. Взрыв. У нас двое людей с «ожогами» и «мелкими осколками» в мягких тканях. Снова осмотр, наложение повязок. У одного из людей «контузия».

— Самая частая ошибка при оказании первой помощи — недостаточно тщательный осмотр. Человек может говорить, что у него болит нога. Но это не значит, что осмотреть нужно только ее. Ведь в состоянии шока он может просто не заметить других ранений.

Еще важно сохранять спокойствие и собранность. Не нужно делать того, что ты не умеешь. Если рядом есть более опытный человек, лучше доверить все ему и помогать при необходимости, — рассказала спасатель общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» Екатерина Козловская.

В конце дня для участников провели несколько мастер-классов. Инструкторы рассказали, как можно поднять с земли человека, который гораздо тяжелее, какими методами стоит переносить людей на руках и при каких травмах это допустимо.

Завершился учебно-тренировочный день дружескими посиделками у костра. Участники очень устали, но чувствовали себя отлично. Теперь они смогут оказать пострадавшему первую помощь.

НУЖНО ЗНАТЬ

— Ушиб. Если человек ушибся и образовался кровоподтек, то на поврежденное место нужно наложить холодный компресс. Все это стоит зафиксировать повязкой, слегка сдавливающей место ушиба. Пострадавший должен некоторое время находиться в состоянии покоя.

— Вывих. Ни в коем случае не нужно его вправлять самостоятельно. Стоит надежно зафиксировать конечность, дать пострадавшему обезболивающее, наложить на поврежденное место холодный компресс.

— Ожог. Если у пострадавшего ожог первой степени, нужно подержать поврежденное место в холодной воде, потом смазать его одеколоном, приложить спиртовой компресс. Ни в коем случае нельзя смазывать ожог маслом или жиром. Это усугубит ситуацию.