Поток туристов заворачивает на родину

Крым, город Щелкино. Туристка Ольга Микулик и ее дочь Ева отдыхают на берегу Азовского моря / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

За три квартала 2021 года москвичи купили на 27,6 процента больше путевок, чем за три квартала допандемийного 2019 года. Об этом сообщает оператор фискальных данных OFD.ru.

Туристический рынок, похоже, стремительно восстанавливается. В пандемийный 2020 год он буквально рухнул: москвичи потратили на отдых на 169,8 процента меньше средств и приобрели на 118,4 процента меньше путевок, чем в 2021 году. Постепенное восстановление, по данным OFD.ru, началось в начале нынешнего года. Причем в течение первых двух кварталов этого года сохранялось отставание по числу купленных путевок и потраченных на отдых средств по сравнению с 2019 годом. Однако в третьем квартале случился фантастический рывок: число купленных туров по сравнению с 2019 годом выросло аж на 58,7 процента. Объем потраченных средств — на 27,4 процента. В чем дело?

— Налицо эффект отложенного спроса, — убежден аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев. — Люди из-за пандемии долго не ездили в отпуск, но в какой-то момент решились. Отсюда столь резкий рост как числа туристов, так и объема потраченных средств.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что Россию в этом году накрыл туристический бум.

— Количество людей, которые хотя бы на одну ночь останавливались в гостиницах, за восемь месяцев 2021 года составило чуть более 40 миллионов. Это в два с лишним раза больше, чем в 2020 году, — пояснила эксперт. — При этом мы понимаем, что часть людей путешествуют без ночевки либо ночует не в гостиницах. По экспертным оценкам, их количество примерно такое же. То есть всего около 80 млн человек за восемь месяцев путешествовали внутри страны!

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подтверждает:

— В 2020 году число туристов составляло примерно 60 процентов 2019-го. А в этом году, я думаю, турпоток будет даже выше, чем в позапрошлом. Помимо Крыма и Краснодарского края растет популярность Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Карелии, Байкала, Самары, Пскова, Алтая.

— Все очень просто: мы по-прежнему хотим отдыхать, но денег на заграницу у многих просто нет. Или они есть, но люди на отдыхе предпочитают экономить, чтобы, например, поменять или отремонтировать автомобиль, сделать ремонт дома или дачи, купить новую мебель и т.д., — считает Виктор Кудрявцев. — Поэтому многие из тех, кто отдыхал за границей, летят в Крым или Сочи. Что бы ни говорили злые языки, но отдых там существенно дешевле, даже чем в демократичной Турции.

Зарина Догузова подтверждает: Крым, например, принял в нынешнем году около 8 миллионов туристов. Это фактически уровень СССР — когда население страны было почти вдвое больше, а мест возможного отдыха было существенно меньше. 8 миллионов туристов — это рекорд за все постсоветское время. Впрочем, активно растет и турпоток за рубеж. Среди наиболее популярных направлений — Турция, Египет, Кипр, Греция, Хорватия и Болгария.

— Турция по-прежнему первая. Если в 2020 году там отдохнули 2,1 миллиона российских туристов, то в нынешнем, как ожидается, будет уже 4,5 миллиона. А вот Египет, к сожалению, не очень радует: путевки туда пока стоят дорого. Если цена недельного отдыха в Турции на двоих по системе «все включено» — от 50 тысяч рублей, то в Египте — от 80 тысяч, — привел цифры Дмитрий Горин.

Если же брать другие сегменты путешествий, то туристическая отрасль в целом, по прогнозу экспертов, восстановится лишь к 2024 году.

— Совершенно очевидно, что пойдут в рост Крым и Краснодарский край. Турпоток на зарубежных направлениях будет расти медленнее, — считает Дмитрий Горин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

— Все больше стран снимают ограничения для россиян. С 9 ноября открываются Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд. Но главная новость в том, что отменяются ограничения на рейсы в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Теперь летать туда могут даже чартеры — чего, напомню, не было долгих шесть лет. А где чартеры, там и снижение цен на туры, поскольку авиаперелеты, во-первых, будут стоить существенно дешевле, а во-вторых, их число возрастет. Помимо Египта чартерные рейсы в ноябре полетят в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Доминикану. Вот эти зарубежные направления и будут у наших туристов наиболее востребованными. В общем, я жду постепенного возвращения турпотока в привычные объемы.

Фото: moscow-live

Арендаторы квартир предпочли элитное жилье

В Москве с июля по сентябрь число договоров на аренду квартир стоимостью от 150 тысяч рублей в месяц выросло в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные обзора рынка, проведенного одной консалтинговой компанией.

Аналитики сравнили рынок аренды элиток 2020 и 2021 годов. Оказывается, число заявок на аренду элитного жилья в январе-сентябре этого года выросло на 64 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Самые дорогие квартиры выставляются в районе Остоженки. На втором месте — Замоскворечье и Якиманка. На третьем — окрестности Тверской. Средняя цена аренды там колеблется в районе 500–700 тысяч рублей в месяц. Кто и почему снимает квартиры, месячной стоимостью в 5–7 средних московских зарплат?

— Большая часть арендаторов — люди 30–39 лет. Как правило, это топ-менеджеры крупнейших российских и международных компаний, — рассказывает директор департамента аренды крупного риелторского агентства Ирина Матюжова. — Поскольку офисы крупнейших компаний располагаются в центре, то топ-менеджеры там и живут. Рабочий день у них длинный, много времени на дорогу они тратить не хотят. Зато хотят жить в максимально комфортных условиях. Если, например, у них есть семья, то почти всегда снимается квартира с отдельными помещениями для прислуги: няни и горничной. Ну и, конечно, подземными машино-местами.

Кстати, как пояснила эксперт, за аренду элитной недвижимости нередко платят компании, поэтому топ-менеджеры не экономят ни на размерах жилья, ни на дизайне, ни, понятно, на цене.

— А среди тех, кто платит за аренду сам, преобладает такая точка зрения:

— Я не хочу покупать квартиру и привязывать себя к одному месту, — рассказывает Ирина Матюжова. — К тому же многие предпочитают вкладывать деньги не в покупку недвижимости, а в собственный бизнес или ценные бумаги.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев, рассуждает:

— Богатые люди отличаются способностью к правильному анализу. Зачем им покупать элитное жилье? Это не лучшая инвестиция, потому что цены на него растут значительно медленнее, чем, скажем, на «однушки» в Южном Бутове. На свободные деньги куда логичнее, например, купить долю в фонде, который работает с акциями индекса S&P 500 — т.е. крупнейших американских компаний. И доходность вложений точно будет выше, чем от квартиры в 500 «квадратов» где-нибудь в районе Патриарших или Арбата. К тому же продать элитную квартиру, да еще по хорошей цене, крайне сложно — слишком узок круг потенциальных покупателей. Такое жилье может выставляться годами, т.е. «вынуть» свои вложения будет крайне проблематично. При этом акции, облигации или пай в фонде можно «сбросить» почти моментально. Так что «элитных» арендаторов я прекрасно понимаю. Они купят жилье, только если свободных денег у них будет совсем уж много.

По словам Ирины Матюжовой, еще одна категория «элитных» арендаторов — те, кто как раз хотел бы купить шикарную квартиру, но пока не может себе этого позволить.

— Как правило, это люди в возрасте до 35 лет. Среди них много сотрудников сферы IT, специалистов в сфере блокчейн-технологий и успешных дизайнеров, — рассказывает эксперт. — Они просто не хотят терять в качестве жизни в ожидании своего жилья.

Кстати, по данным исследования, сейчас отмечается повышенный спрос на элитную загородную недвижимость.

— Ситуация в экономике сейчас такова, что богатые становятся все богаче, а бедные — все беднее, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Поэтому говорить о том, что высокий спрос на элитное жилье — это свидетельство роста благосостояния граждан, я бы не стал. Растут доходы довольно узкого круга людей: нескольких процентов населения.

Руководитель общественного движения «АнтиДилер» Денис Терсков во время рейда в магазине по продаже контрафактного табака. Он светит ультрафиолетовым фонариком на акциз, чтобы проверить его подлинность / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Табачный акциз заставит меньше курить

Продажи сигарет в Москве на протяжении нескольких лет демонстрируют отрицательную динамику. А в январе — августе 2021 года они снизились на 4,8 процента, следует из данных крупной компании.

При этом, по данным той же компании, дешевые сигареты стали лидерами продаж — стоимостью до 125 рублей. Их доля выросла с 32,6 до 37,7 процента, обогнав средний сегмент (от 125 до 145 рублей), который сократился до 31,3 процента. А самые дорогие сигареты (ценою более 178 рублей за пачку) сократили темпы падения продаж с 14,7 процента за восемь месяцев 2020 года до 2,5 процента в этом году. Что происходит на рынке?

— Как известно, с начала года акциз на табачную продукцию вырос на 20 процентов. В результате сигареты подорожали и, как следствие, снизились их продажи, — пояснил член координационного совета Минздрава РФ по борьбе против табака Виктор Зыков. — Вообще, повышение акциза и дальнейшее повышение цены — самый эффективный способ сокращения потребления табака. Как показывает мировая практика, повышение цен на табачные изделия на 10 процентов сокращает потребление табака на 6 процентов в странах со средним уровнем дохода. Экономический стимул на курильщиков очень хорошо влияет. Они либо снижают потребление табачных изделий, либо отказываются совсем. Этот факт уже зафиксирован в ходе многих исследований.

Андрей Лоскутов, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков, убежден, что курить москвичи меньше не стали.

— На самом деле выросла доля контрафактных сигарет. До резкого повышения акциза она составляла около 15 процентов, а сейчас, возможно, уже все 30 процентов, — считает эксперт.

Контрафактные сигареты завозят в Россию из стран СНГ. В основном — Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Акцизы на табак там ниже, поэтому и сигареты более дешевые.

— Контрафакт на московском рынке присутствует, но его доля точно не 30 процентов, — рассуждает маркетолог Дмитрий Литяхин. — Дело в том, что москвичи, как правило, покупают сигареты в торговых сетях, а они с контрафактом не связываются: слишком велики риски, в том числе имиджевые. Скорее на табачном рынке имеют место и будут сохраняться две тенденции. Первая — переход части курильщиков на более дешевые сигареты. Вторая — сокращение числа потребляемых сигарет.