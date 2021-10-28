Галина Самойлова: Главная мотивация — защитить себя

Галина Самойлова держит в руках два сертификата — о вакцинации и повторной прививке / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Старшее поколение входит в группу риска по коронавирусу. Поэтому этой категории граждан крайне важно сделать прививку. 28 октября «Вечерняя Москва» встретилась с пенсионеркой Галиной Самойловой, которая недавно вакцинировалась.

Галина Михайловна по профессии медицинская сестра, но уже несколько лет на пенсии. Все таки возраст, здоровье не позволяло продолжать трудовую деятельность, хоть и желание такое было.

— Я 30 лет проработала в инфекционном отделении, поэтому знаю, как важны прививки, — рассказала она. — Это надежный и безопасный способ защитить себя и окружающих.

Москвичка полностью поддерживает вакцинацию и защищает себя от разных заболеваний. Когда стартовала прививочная кампания от коронавируса для старшего поколения, она не раздумывая одна из первых записалась.

— Мне немало уже лет, боюсь заболеть сама да и заразить детей, внуков не хочется, — пояснила Галина Самойлова.

Первый раз вакцинацию она перенесла хорошо. По ее словам, болело только место укола несколько дней, но никакой температуры, озноба и других негативных реакций не было.

— Когда спустя семь месяцев я пошла на повторную прививку, то после нее тоже ничего такого не было, но рука болела сильнее — от плеча до локтя, — рассказала Галина Михайловна.

Все знакомые пенсионерки старшего возраста тоже сделали прививку. Кого-то она убедила лично, а кто-то и сам сразу был настроен положительно.

— Для меня, конечно, удивительно, как люди даже с высшим образованием выступают против вакцинации. Ведь раньше были чума, холера — и все прививались. Голова же должна быть на плечах, — поделилась своим мнением Галина Самойлова.

Кстати, как и все представители старшего поколения, она получила подарочный набор «С заботой о здоровье».

— Очень приятно, что есть такой подарок. Там много нужных предметов оказалось — тонометр, пульсоксиметр, витамины, защитные маски, без которых сейчас никак, — отметила она.

Правда, Галина Михайловна считает, что такой набор не должен быть основной мотивацией к вакцинации.

— Все-таки в первую очередь людям надо думать о своем здоровье, — добавила пенсионерка.