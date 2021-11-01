Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вязаные игрушки внуку и бумажные букеты коллегам

Александр Кудрявцев

Общество
Вязаные игрушки внуку и бумажные букеты коллегам
Фото: Из личного архива Любови Пашковой

В самом разгаре период нерабочих дней. Жительница района Дорогомилово Любовь Пашкова знает, как провести свободное время с пользой. В прошлый локдаун она самостоятельно освоила несколько видов рукоделия.

Любовь Пашкова до пенсии не занималась творчеством: работа и забота о семье не оставляли на это времени. Сейчас, в 66 лет, свободного времени много. То Любовь делает букет из гофрированный бумаги в подарок коллегам, то вяжет мягкую игрушку внукам.

— Я по образованию экономист. Раньше много работала за компьютером, умею с ним обращаться. Поэтому я легко нашла в интернете нужные курсы и уроки. Причем посмотреть их можно бесплатно. Сначала я освоила вязание. Училась, как легче всего делать носочки для внуков. И меня это увлекло. Теперь стараюсь изучать новые техники рукоделия, — поделилась Любовь Пашкова.

Сейчас женщина уже освоила квилинг: она умеет создавать разные композиции из скрученных лент бумаги. Еще Любовь прошла курсы по лепке из полимерной глины, научилась работать в техниках декупаж и скрапбукинг. А в стремлении позаботиться об окружающей среде она научилась делать украшения для дома и елочные игрушки из пластиковых бутылок.

— Это оказалось просто. Конечно, может, сразу красиво и не получится, но с опытом, шаг за шагом, выходят прекрасные вещи. Я для внука своими руками сделала погремушку. В маленький пластиковый контейнер насыпала бисер. А затем сшила поверх него мягкого зайчика, — рассказала Любовь Пашкова.

Творческие начинания женщины поддерживает ее 76-летний супруг Сергей Косов. Он инженер, раньше работал на Останкинской башне. Любовь к точным наукам он совместил с бальными танцами. Вместе с женой они выступали на множестве конкурсов.

— Самое яркое воспоминание — как мы танцевали в столице Франции во время «Русских сезонов в Париже» в 2006 году. Это было волшебное путешествие, — добавила Любовь Пашкова.

ИНТЕРЕСНО

Онлайн можно научиться многим необычным видам рукоделия. Например, энкаустике — рисованию воском на картоне с помощью горячего утюга. Еще один вид творчества — флокирование (нанесение текстиля на поверхность предметов). Из-за этого на ощупь они становятся похожими на бархат. Можно освоить и юбинуки — создание колец-наперстков на пальцы для шитья.

Читайте также:
Игрушкитворчествохобби
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Преступное авось и глупость

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Неделя честных признаний

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасались все, кроме Михалыча

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Все мнения
О проекте