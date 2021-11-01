Вязаные игрушки внуку и бумажные букеты коллегам

Фото: Из личного архива Любови Пашковой

В самом разгаре период нерабочих дней. Жительница района Дорогомилово Любовь Пашкова знает, как провести свободное время с пользой. В прошлый локдаун она самостоятельно освоила несколько видов рукоделия.

Любовь Пашкова до пенсии не занималась творчеством: работа и забота о семье не оставляли на это времени. Сейчас, в 66 лет, свободного времени много. То Любовь делает букет из гофрированный бумаги в подарок коллегам, то вяжет мягкую игрушку внукам.

— Я по образованию экономист. Раньше много работала за компьютером, умею с ним обращаться. Поэтому я легко нашла в интернете нужные курсы и уроки. Причем посмотреть их можно бесплатно. Сначала я освоила вязание. Училась, как легче всего делать носочки для внуков. И меня это увлекло. Теперь стараюсь изучать новые техники рукоделия, — поделилась Любовь Пашкова.

Сейчас женщина уже освоила квилинг: она умеет создавать разные композиции из скрученных лент бумаги. Еще Любовь прошла курсы по лепке из полимерной глины, научилась работать в техниках декупаж и скрапбукинг. А в стремлении позаботиться об окружающей среде она научилась делать украшения для дома и елочные игрушки из пластиковых бутылок.

— Это оказалось просто. Конечно, может, сразу красиво и не получится, но с опытом, шаг за шагом, выходят прекрасные вещи. Я для внука своими руками сделала погремушку. В маленький пластиковый контейнер насыпала бисер. А затем сшила поверх него мягкого зайчика, — рассказала Любовь Пашкова.

Творческие начинания женщины поддерживает ее 76-летний супруг Сергей Косов. Он инженер, раньше работал на Останкинской башне. Любовь к точным наукам он совместил с бальными танцами. Вместе с женой они выступали на множестве конкурсов.

— Самое яркое воспоминание — как мы танцевали в столице Франции во время «Русских сезонов в Париже» в 2006 году. Это было волшебное путешествие, — добавила Любовь Пашкова.

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Онлайн можно научиться многим необычным видам рукоделия. Например, энкаустике — рисованию воском на картоне с помощью горячего утюга. Еще один вид творчества — флокирование (нанесение текстиля на поверхность предметов). Из-за этого на ощупь они становятся похожими на бархат. Можно освоить и юбинуки — создание колец-наперстков на пальцы для шитья.