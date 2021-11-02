Как привитым за рубежом россиянам и иностранцам получить QR-код в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Из-за антиковидных ограничений некоторые столичные учреждения открыты только для обладателей QR-кодов. Для получения матричного штрихкода необходимо иметь сертификат о вакцинации одним из российских препаратов, быть переболевшим или сдать ПЦР-тест. «Вечерняя Москва» выяснила, как эти правила действуют в отношении иностранцев и россиян, которые привились за рубежом.

Как получить

Иностранные туристы, которые приехали в Москву для посещения культурных объектов или ресторанов, обязаны предоставлять при входе QR-код, как и российские граждане. Эта система ранее уже применялась в столице — в июне текущего года. Код тогда требовали на массовых мероприятиях с численностью не более 500 человек, в кафе и ресторанах.

Нынешние правила практически не изменились. Москвичи автоматически получают электронный вариант QR после вакцинации вторым компонентом. В таком же порядке код предоставляется, если человек привился однокомпонентной вакциной. Главное правило: препарат должен быть зарегистрирован на территории РФ. Срок действия кода указан на сертификате о вакцинации.

Если у гражданина имеется медицинский отвод или он не прошел вакцинацию, ему следует сдать ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системе города Москвы). При получении отрицательного результата на ковид код предоставляется автоматически. Он может быть использован для входа в «бесковидные зоны», если с момента регистрации результата ПЦР-теста прошло не более 72 часов. Получение матричного штрихкода предусмотрено и для тех лиц, которые переболели COVID-19. QR будет в таком случае действителен в течение полугода с даты выздоровления.

Россияне, которые привились иностранной вакциной, и туристы из других стран, которые желают посетить культурные учреждения и заведения общепита, тоже могут получить QR-код. Как рассказали «ВМ» в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом, для этого следует сдать анализ на COVID-19:

— Иностранный гражданин должен пройти ПЦР-тестирование в любой из лабораторий, которая входит в систему ЕМИАС. Затем, получив отрицательный результат ПЦР-теста, он должен ввести номер паспорта и патента на сервисе mos.ru, чтобы получить QR-код. Действовать он будет 72 часа. Такой алгоритм получения QR-кода действует абсолютно для всех приезжих иностранцев и россиян, которые привиты иностранной вакциной.

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При сдаче ПЦР-теста в лаборатории турист должен указать в анкете номер паспорта, личные данные, дату рождения и электронную почту. Когда результаты анализа будут готовы, лаборатория автоматически внесет данные в систему ЕМИАС. Далее на электронную почту туриста направляется результат ПЦР-теста, после чего гость столицы может воспользоваться сервисом mos.ru/qr для получения QR-кода.

В сервисе следует выбрать раздел «для иностранных граждан» (english available). В открывшемся окне нужно указать ФИО, дату рождения, мобильный телефон от российского оператора связи, серию и номер иностранного паспорта в точности, как это указывалось при заполнении анкеты на ПЦР-тест, и номер патента на работу в РФ, если он имеется.

После отправки запроса будет найден QR-код. Его можно распечатать или сфотографировать (сделать скриншот) и предъявлять по требованию в ресторанах и иных учреждениях.

Что можно посетить

С 8 ноября текущего года QR-код понадобится предъявить при посещении: театров, музеев, культурных, развлекательных, концертных просветительских, зрелищных, спортивных мероприятий. В свою очередь, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере предоставления услуг, обязаны проверять наличие QR-кодов у посетителей и документ, удостоверяющий личность.

При входе в ресторан или помещение, в котором предусмотрен контроль, сотрудник организации или организатор мероприятия попросит вас показать QR-код и паспорт. Затем он отсканирует QR-код и сверит полученную информацию с данными документа, удостоверяющего вашу личность. QR-код подтверждает, что вы защищены от COVID-19 и не опасны для окружающих.

Что с туризмом

Отдельные требования сегодня у туристической индустрии и гостиничного дела к приезжим из-за рубежа туристам. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, при размещении в отелях от приезжих требуют наличие QR-кода лишь в тех регионах, где действуют серьезные ковидные ограничения:

— Речь идет о Краснодарском крае и Крыме — там при въезде в гостиницу с иностранца потребуют такой код. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, от туриста в обеих столицах требуется только наличие отрицательного ПЦР-теста, с которым он сможет снять номер в отеле или посетить экскурсию с ограниченным количеством людей.

Собеседник «ВМ» уточнил, что в связи введением QR-кодов некоторые туристы отказываются от путешествий:

— Да, есть отказы, но это больше связано с тем, что массового потока туристов в РФ сейчас нет.

Барзыкин добавил, что туриндустрия пострадала из-за того, что некоторые туристы переносят свои поездки в Россию на новогодние праздники.