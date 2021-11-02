Общественники презентовали социальные инициативы

Новый уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова (в центре) впервые выступила в новой роли на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 2 ноября, в столице на площадке Гостиного Двора стартовал итоговый форум «Сообщество». «Вечерняя Москва» узнавала, какие проблемы обсуждали участники московского форума в этом году.

Форум «Сообщество» представляет собой площадку для диалога между представителями власти и активными гражданами. Он проводится во всех федеральных округах России, а ко Дню народного единства проходит итоговая встреча в Москве.

В этом году основной темой для обсуждения была пандемия и борьба с ее последствиями. Однако во время пленарной сессии «Диалог ради изменений», которая стала основным пунктом программы первого дня, говорили также о реализации национальных проектов, о развитии молодежной политики и содействии волонтерскому движению.

— Этот форум подводит итоги работы общественной палаты России и отдельных субъектов РФ за этот год, — рассказала секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. — Мы провели четыре региональных форума во Владикавказе, в Твери, Саранске и Хабаровске. Общались с людьми, которые на площадках форума высказывали жалобы, предложения, пожелания и идеи о том, как улучшить жизнь в их регионах. Мы встречаемся с чиновниками федерального уровня, депутатами, министрами. И вместе с ними мы можем обсудить законодательные инициативы. Надеемся, что все предложения и пожелания, которые россияне высказывали нам, будут услышаны представителями властей.

Для Марии Львовой-Беловой выступление на итоговом форуме стало первым в роли уполномоченного представителя президента по правам ребенка. 27 октября Владимир Путин назначил ее детским омбудсменом.

— Сюда я пришла за партнерством и поддержкой, потому что понимаю, насколько ценен ресурс некоммерческих организаций, — призналась Львова-Белова. — Сегодня мы озвучили предложения по партнерству с некоммерческими организациями.

Интересным событием первого дня форума стало открытие выставки финалистов конкурса социально ориентированных инициатив «Мой проект — моей стране!».

Участница конкурса и выставки москвичка Наталья Малько, например, разрабатывает школьную одежду для детей с инвалидностью.

— Если ребенок в силу каких-то особенностей не может самостоятельно одеваться, то ему нужна подходящая к ситуации одежда. Дети, у которых плохо работают руки, которые не способны переодеться самостоятельно, очень зависят от сторонней помощи. Им постоянно нужен рядом кто-то, кто поможет одеться. Мы пытаемся изменить ситуацию, — говорит она.

Наталья — дизайнер одежды. У нее родилась дочь с ДЦП. Придумав адаптивную одежду для собственного ребенка, Наталья на этом не остановилась и стала помогать другим семьям решить проблему, вызывающую дискомфорт.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

— На площадке «Сообщества» представители некоммерческих, добровольческих организаций, экспертных кругов из разных регионов России неизменно получают отличную возможность обсудить ключевые проблемы, обменяться накопленным опытом.