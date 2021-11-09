Крупные компании сферы услуг проводят вакцинацию своих сотрудников

Медсестра Евгения Горяинова делает прививку от коронавируса курьеру Андрею Митронину / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в офисе крупной компании по доставке еды на Огородном проезде.

Андрей Митронин работает курьером больше года. Он начал доставлять заказы москвичам незадолго до введения первых ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Тогда, понимая всю важность и ответственность своей работы, он решил не бросать ее, несмотря на риск заразиться.

— В самом начале пандемии и сейчас работа курьеров очень важна. Мы помогаем людям получать все необходимое не выходя из дома, не контактируя с окружающими. Но при этом так или иначе москвичи контактируют с нами. Увидев, насколько сейчас увеличилось число заболевших, я решился на вакцинацию, — рассказал Андрей Митронин.

Процедура проходит по всем стандартам столичных поликлиник. Сначала Андрей заполнил типовую анкету, где подтвердил согласие на прививку и отсутствие у него аллергии и хронических заболеваний. Затем мужчина прошел осмотр у врача-терапевта, и только после этого ему сделали укол с первой дозой вакцины «Спутник V».

— Теперь организм будет защищен, но я все равно продолжу соблюдать меры безопасности. Сейчас клиенты по-разному реагируют на это. Многие просят бесконтактную доставку, когда мы оставляем заказ у двери. Но находятся и те, что без маски и перчаток сразу тянутся к сумке, хотя ты ее даже не успел открыть, — поделился Андрей Митронин.

Пока компания открыла только один собственный пункт вакцинации. Но всем курьерам этого сервиса не обязательно делать прививку именно здесь. Для удобства доставщиков программисты компании добавили в фирменное приложение новую функцию: теперь система показывает ближайший открытый пункт вакцинации в одной из поликлиник столицы или Подмосковья и строит маршрут до него.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Запольский, директор по развитию бизнеса компании в сфере доставки и пассажирских перевозок:

— Согласно новым требованиям правительства Москвы и Роспотребнадзора, в столице вакцинацию должны пройти не менее 80 процентов работников сферы услуг. Наши партнеры из таксопарков и курьерских центров делают все, чтобы соблюсти эти требования. И наш сервис оказывает им поддержку в организации процесса вакцинации. Те, кто уже прошел процедуру, получают приоритет к заказам за каждый введенный компонент препарата.