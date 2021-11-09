Какие из открывшихся стран примут туристов и когда лучше покупать туры

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С 9 ноября Россия возобновила авиасообщения с девятью странами: Тунисом, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией. Также снова появятся чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В целом сейчас для граждан РФ открыто более 70 стран, но не в каждую могут попасть туристы. О том, какие из открывшихся направлений будут пользоваться большим спросом у российских путешественников, чего ожидать от цен на туры и как выгоднее купить путевку, — в материале «Вечерней Москвы».

Готовиться заранее

Не в каждую из девяти открывшихся стран сейчас могут попасть русские туристы, рассказал в беседе с «ВМ» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Например, Швеция, Нидерланды и Норвегия не выдают визы и не пускают туристов. Туда могут летать путешественники с гражданством Евросоюза, с видом на жительство, рабочей или семейной визами либо по специальному деловому предложению, пояснил эксперт.

— На Багамы у нас никогда не было прямого регулярного рейса. Туда можно путешествовать транзитом через другие страны. А есть страны, обладающие туристическим потенциалом. Это Таиланд и Тунис. Рейсы туда всегда были, но грузопассажирские. Теперь можно выполнять и регулярные. Но нужно помнить, что в каждой стране есть свои правила въезда. Например, в Таиланд без карантина могут путешествовать российские туристы, вакцинированные «Спутником». Тунис тоже популярен, но это больше летнее направление. Самое важное, что с 9 ноября открылись чартерные рейсы, помимо регулярных, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Хорошо, что количество открытых стран увеличивается, — сказал Горин.

Стоимость отдыха на египетских курортах будет зависеть от наличия квот, спроса и предложений, отметил собеседник «ВМ». По его мнению, цены на перелет в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут быть ниже на 10–20 процентов из-за появления чартеров. Поэтому Египет должен пользоваться спросом у россиян.

— Если туристы планируют поездки на Новый год, не надо забывать, что стоимость складывается еще и из цены за проживание в отеле. Нужно учитывать этот факт. А в период повышенного спроса она будет находиться на максимуме. Так что поездки лучше планировать заранее. Если боитесь заболеть, то можно купить страховку от невылета, которая компенсирует потери в случае отмены поездки по причине болезни. Стоимость тура будет зависеть от категории гостиницы. Есть туры и за 60–90 тысяч на двоих, где все включено, — поделился вице-президент АТОР.

Нестабильный чек

Перед Новым годом стоит ожидать привычного спада цен, а в праздники — их повышения. Об этом в беседе с «ВМ» предупредила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. По ее мнению, большим спросом у русских туристов будет пользоваться Египет. А из вновь открытых девяти стран — Таиланд, так как в зимний сезон он всегда был популярен, уточнила эксперт.

— Остальные направления еще надо будет дораскручивать. В любом случае люди все равно меньше летают: понимают, что это не совсем безопасно в пандемию. Сейчас глубина продаж сократилась, конечно. За несколько месяцев до вылета туры меньше берут, чем в допандемийное время, — сказала Санаева.

Продажи новых путевок «традиционно начинают с малого» из-за достаточно высоких цен. Об этом «ВМ» сказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. Так что на первом этапе, добавил он, массового спроса на открытые направления мы не увидим.

— Все это будет ограничено и категориями пассажиров, которым разрешено летать. Поэтому пока на примере того, что происходило в последние полтора года, когда восстанавливалось транспортное сообщение, мы изначально видели достаточно высокие цены. Потом, когда будут расширяться категории, начнут массово летать сразу несколько компаний на этих направлениях, все это будет приходить в определенные нормы. В том числе с точки зрения цены, — уверен собеседник «ВМ».

Ситуация со спросом путешественников и ценой в ближайшие полтора месяца может быть и более оптимистичной. Это произойдет, если изменятся санитарные требования и будет «континентальное расширение зон» для туризма, заключил Осауленко.