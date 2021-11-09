«Омерзительные практики»: нужно ли запрещать в России фильмы с сексуальными извращениями

кадр из фильма «Беспокойная Анна»

В Роскомнадзоре предложили ввести запрет для онлайн-кинотеатров на демонстрацию фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. К последним относятся эксгибиционизм, садизм, педофилия и мазохизм. «Вечерняя Москва» спросила у законодателей и представителей киноиндустрии, нужен ли подобный запрет и как он может отразиться на работе медиасервисов.

«За гранью человеческих понятий»

Предложение Роскомнадзора «очистить» онлайн-кинотеатры от сцен с элементами секс-девиаций правильное, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» заместитель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Он обратил внимание на то, что на данных платформах размещается контент, в котором отсутствует нравственность:

— Вся эта разнузданность в современном кинематографе, преимущественно в западных кинолентах, в голливудских картинах, привела этот вид искусства к вымиранию. Фильмы с содержанием омерзительных сексуальных практик нам мировое нетрадиционное общество специально навязывает, чтобы продемонстрировать свои либеральные взгляды, которые недопустимы для традиционного общества. Это идет против культуры и стран, которые чтят свои корни.

Ющенко подчеркнул, что кадры, которые содержат сцены однополой любви или сексуальной девиации, «за гранью человеческих понятий»:

— Давно все это нужно было исключить с этих площадок. В данном контексте инициатива Роскомнадзора абсолютно здравая. Другое дело — запретами все эти проблемы не решить. Здесь нужен комплексный подход. В нынешнем обществе нравственность должна воспитываться с детского сада, система образования тоже должна этому способствовать. По-хорошему, следует создать совет в области культуры, который будет курировать именно этот сегмент интернета и телевизионного контента.

При этом экранизация произведений, которые содержат эротические сцены с демонстрацией запретной любви, по мнению депутата, должна восприниматься как элемент культуры:

— Например, в набоковской «Лолите» нет каких-либо запрещенных сцен, поскольку Набоков не пропагандирует запретную любовь. Он художник, классик, писатель. Не нужно доводить до абсурда все, ведь по такой логике любое художественное произведение можно представить как культурное произведение, а можно представить как отвратительное зрелище.

Парламентарий добавил, что в произведениях Набокова нет «ужасных сцен, которые могут возмутить» читателя.

Всплеск пиратства и скудный контент

Предлагаемый запрет спровоцирует рост числа пиратских ресурсов, считает генеральный директор «Megogo Россия» Виктор Чеканов. По его словам, идея Роскомнадзора стала для представителей медиасервиса неожиданностью:

— Мы с удивлением узнали о возможной инициативе от коллег из СМИ. На сегодняшний день законодательством разрешен показ взрослого контента только с пометкой «18+». Регулирование того, что смотреть совершеннолетним людям, является чрезмерной инициативой, больше похожей на цензуру.

По мнению Чеканова, если инициатива будет реализована, пострадают пользователи и легальные видеосервисы:

— Любые запреты на контент тут же провоцируют рост числа пиратских ресурсов, которые будут готовы удовлетворить зрительский спрос на так называемую запрещенку в кино.

Собеседник «ВМ» также отметил, что пострадают правообладатели, которые платят налоги.

По мнению продюсера CEО LANA Cinemа Светланы Большаковой, которая занимается снабжением онлайн-кинотеатров контентом, возможное введение запрета непосредственно отразится на производительности площадок. По ее мнению, продюсеры и режиссеры вынуждены будут отказываться от воплощения интересных идей:

— Они перестанут создавать контент, который часто становится не только фестивальным хитом, но и показывает зрителям ролевые модели и жизненные сценарии. Скажем, как можно запретить фильмы Альмодовара, если это — великое кино, говорящее о сложных темах взрослых людей?

Большакова заключила, что намерение Роскомнадзора ударит по индустрии и финансово.