Историк Михаил Тимин: Говорю всю правду о войне

Фото: Vk/Михаил Тимин

Мы продолжаем рубрику о блогерах и популярных сетевых деятелях. Наши герои анализируют и фиксируют происходящие перемены в политике, обществе, культуре и науке. Сегодня нашим гостем стал Михаил Тимин, автор проекта «Архивная революция» и интернет-канала, посвященного военной истории. Видеобеседы Михаила Тимина с современными военными историками находят живой отклик у аудитории, которая неуклонно растет.

Мы в студии, где снимаются ролики канала «Тактик Медиа». Тут просто, как дома. Небольшая комната, синий стол — все хорошо известно зрителям самого популярного видеохостинга. Скромно и уютно. Михаилу Тимину и его команде — хватает. Их аудитория стабильно прирастает, а тематика расширяется. Как говорят авторы, все делается на энтузиазме и любви к военной истории.

— Михаил, решение попытать силы в интернете было продиктовано этой любовью?

— Это произошло в 2016 году. Тогда мне стало ясно, что книжный рынок продукции, посвященный военно-исторической теме, коллапсирует.

— Но в магазинах много книг по теме со свежими годами издания…

— Посмотрите на тиражи. Что такое тысяча или полторы тысячи экземпляров? Это очень мало. И это приносит очень небольшой доход как авторам, так и издательствам. В середине 1990-х действительно был всплеск интереса к теме, такие книги активно раскупались. Тогда открывались отечественные архивы, с помощью интернета можно было работать и с иностранными хранилищами документов, поэтому появилось много интересных исследований, которые нельзя было представить при СССР. Сегодня же мы видим иные процессы.

Интересно, что военные историки, выступающие в эфире нашего канала, набирают число просмотров в разы большее, чем тиражи их книг. Потому, видимо, что у нас исследователь имеет возможность общаться с широкой аудиторией и доносить до нее свою точку зрения.

— Вы были у очень популярного Дмитрия Пучкова в эфире. Помогло?

— Безусловно, он к тому времени уже был весомой медийной фигурой с большой аудиторией, и я захотел у него выступить. Дмитрий Юрьевич согласился, пригласил меня в эфир, за что ему большое спасибо.

— Создается впечатление, что у нас с документалистикой о войне как-то небогато.

— Не то чтобы небогато. Есть студии, которые снимают документальные фильмы о военной технике разных периодов, привлекая обширный архивный материал. Это очень неплохие фильмы, но их уровень — начальный, своеобразный ликбез. Кстати, некоторые гости нашего канала, да и я в том числе, принимали участие в съемках таких документальных фильмов в качестве экспертов, которые дают комментарии в кадре. Разумеется, такие материалы тоже нужны, но ведь хочется копнуть какие-то темы и глубже, так что интернет — очень хорошая площадка для общения с аудиторией.

— Легко соглашаются желанные гости приходить к вам на эфиры?

— Военный историк Алексей Исаев, который получил сегодня широкую известность благодаря своим книгам и выступлениям, быстро согласился. Видео с ним сразу стали популярны. Так что он хорошо помог каналу, мы с тех пор взаимодействуем, надеюсь, что продолжим.

— У вас в эфирах есть немало людей, так сказать, «с разным медийным весом». Стал ли для кого-нибудь ваш канал дебютом, первым выступлением перед интернет-аудиторией?

— Пожалуй, для историка военно-морского флота Мирослава Морозова. Он занимается темой участия советского флота в Великой Отечественной войне. Ролики с его участием очень популярны.

— Ваш канал не оригинален по подаче: за столом в студии сидят пара человек и беседуют на заданную тему. А число подписчиков и просмотров растет. Откуда, по-вашему, такой интерес?

— Мы работаем над контентом. В интернете и до нас были какие-то ролики, выступления, посвященные теме войны. Но именно мы стараемся объединить военные темы в рамках одного канала. У нас ведь довольно широкий охват — и сухопутные театры военных действий, и морские. Современность не оставляем без внимания. В рамках проекта «Специнформ» к нам приходят ветераны боевых действий в Афганистане, получающиеся ролики тоже популярны. Нашей аудитории это интересно.

— Михаил, вы сами вплотную занимаетесь темой авиации в Великой Отечественной войне. При этом вы не профессиональный историк. И Алексей Исаев тоже не историк по образованию, как и многие ваши гости. Историческую науку двигают сегодня любители? Где же профессионалы?

— Есть у нас и профессиональные историки — как раз Мирослав Эдуардович. Но он выходец из Института военной истории Минобороны, а научным учреждениям, подобным этому, опыт Великой Отечественной войны интересен лишь отчасти. Их больше волнуют Афганистан, Чечня, Сирия. Так что для профессиональных военных историков многие темы, по которым выступают наши гости, неактуальны.

Фото: Vk/Михаил Тимин

— Не мешает ли отсутствие профильного образования?

— При должной усидчивости и настойчивости — нет. Сегодня многие признали, что работы квалифицированных любителей часто не уступают их профессиональным коллегам, а некоторые кандидаты и даже доктора исторических наук, увы, халтурят. Образование само по себе не играет решающей роли. Важно, насколько качественно, грамотно работает исследователь. Профессиональные историки зачастую следуют определенным традициям, даже стереотипам, а любители от них свободны. В этом их преимущество. Я не утверждаю, что профессионалы хуже любителей, просто так сегодня складывается ситуация.

— Легко ли быть любителем?

— После того как был снят гриф секретности с большинства наших архивов и появился доступ к иностранным, в частности к немецким документам, вывезенным в США, к части тех, которые остались в самой Германии, работать стало легче, тем более что были сняты цензурные ограничения и можно писать практически на любую тему. А цифровизация, возможность найти нужные материалы в два клика, произвела взрывной рост публикаций и популярности темы.

— Архивная революция?

— Она самая. В полном смысле этого слова. Плюс цифровизация. Собственно, наш проект, с которого начинался канал, так и назвали — «Архивная революция».

— Есть сетования, что еще не все грифы секретности поснимали…

— У меня опыт работы в архивах более 10 лет. Сегодня доступны все документы, которые позволяют установить достоверную картину событий. Действительно, остались еще те, с которых не сняты грифы, но это, как правило, чисто формальный бюрократический момент. То, что там содержится, точно не перевернет наших представлений.

— Когда вы стали заниматься своей темой, военной авиацией, сделали вы какие-то открытия лично для себя, например, было ли нечто, о чем вы вообще не знали и не предполагали?

— Например, оказалось, что, несмотря на горы разной литературы, о первом дне войны, в частности о действиях авиации, никто подробно не писал. Например, о судьбе летчика-аса, сбившего три немецких самолета в первый день войны. Я говорю о Николае Ермаке. Мне удалось установить это как раз во время работы с документами в архивах. И снова хотелось бы отметить мощь интернета. Есть румынский историк Дан Антонио — чуть ли не единственный, кто очень подробно исследовал именно первые дни войны. Он мне помог, дал материалы. Сильно помог и наш историк Дмитрий Хазанов, который тоже занимался авиацией.

— У вас на канале идет сбор средств на проект по Прохоровскому сражению. Успеете выпустить его до конца года?

— Полагаю, что да, такие шансы есть.

— Чем будет он отличаться от того, что уже можно найти в интернете о Прохоровке?

— Детализацией и взглядом под несколько необычным углом. Дело в том, что в основном события, которые случились во время той или иной боевой операции, мы знаем по документам Сухопутных войск. Между тем свое планирование в рамках подготовки к обороне Орловско-Курского выступа, а потом и контрнаступления осуществляли и ВВС. И когда мы читаем документы «летчиков», а не «сухопутчиков», то смысл некоторых событий, причинно-следственные их связи представляются более рельефно. Ну и за счет широкого привлечения документов мы воссоздаем картину боев на уровне полк — батальон, в то время как ранее в работах на тему Курской битвы редко опускались ниже дивизионного или корпусного уровня.

— Зачем такое «высокое разрешение»?

— Для более полной картины событий. Это позволяет нам лучше понять: кто где ошибся, кто принял верное решение, которое в конечном счете привело к победе Красной армии. Мы хотим показать не только непосредственно Прохоровку, но и те события, которые были вокруг нее.

— Кто-то из ваших гостей будет в качестве приглашенных экспертов?

— Активно помогают нам Алексей Исаев и Валерий Замулин. Они будут привлечены в качестве комментаторов. Но мы хотим уйти от просто демонстрации говорящих голов и сделать качественный продукт с инфографикой, понятными объяснениями.

— Существует аудитория, которая не вполне разделяют точку зрения вашу и многих ваших гостей — что нужно рассказывать правду, несмотря на то, что она может быть горькой. Почему вы думаете, что нужно?

— Потому что это в том числе цена победы. Да, и командование Красной армии совершало ошибки, да, были поражения, серьезные потери. Но в итоге мы выиграли войну. Так что, говоря, например, о поражениях лета-осени 1941 года, мы должны понимать, что, несмотря на тяжелейшее положение на фронте, страна сумела выстоять. К сожалению, не все готовы, не все любят воспринимать информацию об ошибках Красной армии спокойно. Им кажется, что это какой-то вид очернительства. Это не так.

— Михаил, в этом году мы вспоминаем об обороне Москвы и трагической судьбе дивизий народного ополчения, есть ли в планах сделать ролики на эту тему?

— Да. Есть планы пригласить историка-краеведа, чтобы он рассказал о тех местах, где как раз и сражались московские ополченцы, поскольку краеведы часто знают какие-то подробности, не замеченные исследователями, которые трудятся, что называется, «широким охватом», «широким мазком».

Фото: Vk/Михаил Тимин

— Прошлым летом мы пережили нашествие коронавируса. Многие отправились работать на удаленку.

— Ощутил ваш канал на себе эти перемены и как реагировала на это аудитория? Можно было бы прогнозировать всплеск числа просмотров в связи с тем, что люди сидят дома, но этого не произошло. Эпидемия мало повлияла на нашу работу — ролики как снимали, так и продолжаем снимать. Число подписчиков как росло, так и продолжает расти. В среднем по пять тысяч в месяц.

— Каков усредненный портрет вашего зрителя?

— Это взрослые мужчины, старше 30–35 лет. Примерно 7 процентов тех, кто нас смотрит, — женщины.

— Жены, подруги, родственницы ваших гостей?

— Столько родственников не наберется. Нас смотрит и остальная прекрасная половина человечества.

— Как привлекаете зрителей?

— Известно как: когда ролики на канале появляются регулярно — приходят подписчики.

— Вы определили список тем, на которые аудитория реагирует лучше всего?

— Всегда хорошо смотрятся ролики с известными людьми, такими как те же Алексей Исаев и Мирослав Морозов. Хотя из всех правил всегда есть исключения. Например, какой-то ролик, кажется мне, должен хорошо зайти аудитории, но какой-то другой, вопреки всем расчетам, набирает больше просмотров. Много причин, от которых зависит успех. От харизмы самого гостя, от того, как он в этот раз сумел преподнести тему, как излагал.

— Есть ли шанс попасть к вам специалисту, скажем, по наполеоновским войнам?

— Да. Это было бы интересно. Если нам поступит предложение, мы его рассмотрим. Полагаю, что возможны выступления и по теме военного дела Средневековья, например.

— Что на канале интересно лично вам?

— Недавно выступал историк Алексей Пастухов с лекцией об освоении Сибири русскими землепроходцами. Очень интересный материал. Для нашего канала он не совсем обычный. Но зрители его тепло приняли.

— Кроме комментариев зрителей есть ли какая-то обратная связь от проекта?

— Нашу работу заметили, и к ней есть интерес среди людей, увлеченных военной историей. Вообще, так сложилось, что это относительно небольшой круг людей, где все друг друга знают. Мы сейчас заняты совместным проектом с Музеем техники Вадима Задорожного — это настоящее собрание раритетов. Снимали ролик совместно с парком «Патриот». Так что проект вышел и в офлайн. Бывало, что приходили письма от родственников участников войны, которых упоминали в роликах.

Канал прибыльный?

Мы вполне удовлетворены результатом.

ДОСЬЕ

Михаил Тимин — военный историк-любитель. Первую свою монографию «Воздушное сражение за сталинскую Прибалтику», посвященную истории противостояния ВВС Красной армии и люфтваффе, опубликовал в 2019 году. Кроме монографии Михаил Тимин автор многих статей, посвященных советской авиации в годы Великой Отечественной войны, на многих профильных интернет-ресурсах.

С 2016 года ведет канал «Тактик Медиа» на популярном видеохостинге, получивший известность за счет проекта «Архивная революция», в котором участвуют самые известные сегодня военные историки. Совокупное число просмотров роликов достигает 50 миллионов.