Стандарт качества: первичная медицинская помощь стала более доступной для москвичей

Администратор Диагностического центра № 5, филиал № 1, Ирина Столярова встречает посетителей поликлиники. Она помогает пациентам записаться на прием к специалисту и отвечает на вопросы о работе медицинского учреждения / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С момента открытия 30 новых поликлиник после капремонта врачи провели более 1,8 миллиона приемов пациентов, сообщили 10 ноября в Департаменте здравоохранения Москвы.

После масштабного капитального ремонта, который проводится в столице в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, открылись уже 30 поликлиник. Сейчас, уточнили в Департаменте здравоохранения столицы, в ремонте находятся еще почти 50 зданий. Обновление поликлиник про‑ водится в полном соответствии с новым московским стандартом. Результат преображения уже оценили жители Алтуфьевского района.

— Наш первый филиал открылся в августе этого года, ремонт начался в июле 2020‑го и не прерывался из-за пандемии, — рассказал главный врач Диагностического центра № 5 Павел Гуляев.

По его словам, здание изменилось полностью. Постройка 1970 года морально и физически устарела, требовался серьезный ремонт.

— Полностью заменили инженерные коммуникации, вентиляционное оборудование, всю планировку здания, перекрытия, — отметил он. — Если говорить о внешне заметных изменениях, то помещения стали светлее и просторнее.

— Кабинеты врачей теперь современные, с удобной мебелью, даже есть подставки для ног, ведь врачи очень много времени проводят за компьютером, — добавил Павел Гуляев.

Стала удобнее логистика: процедурные кабинеты разместили на первом этаже, врачей общей практики — на втором, а профильных специалистов — на третьем. Оборудование теперь полностью цифровое.

— Ремонт понравился всем, сделано очень качественно и красиво. Мы видим, что пациентам результат пришелся по душе, — подчеркнул главврач.

Доброжелательная атмосфера чувствуется сразу на входе, где посетителей встречают администраторы в голубых жилетках. Ирина Столярова работает здесь с самого открытия и всегда готова прийти на помощь пациентам.

— Я сегодня первый раз в новом здании, впечатления очень приятные, — поделилась местная жительница Ольга Капылова. — Стало действительно гораздо уютнее, и девушки-администраторы отвечают на вопросы, помогают записаться к специалистам на прием.

С радостью на работу ходят и медики. Врач общей практики Сона Ваградян принимает пациентов в своем новом просторном и светлом кабинете. Она сидит в комфортном офисном кресле, на столе стоит удобная лампа, современный компьютер, в котором благодаря системе ЕМИАС видна история болезни пациента.

— Совершенно несравнимо с тем, как было здесь раньше, — считает она. — И это не только мы, врачи, замечаем. Я это вижу по восторженным глазам пациентов, которые ко мне приходят. Им тоже очень нравятся все обновления в поликлинике.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Алексей Сапсай, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы:

— В головных зданиях поликлиник после ремонта появятся аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, оборудование для контроля состояния пациентов с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца, денситометры для исследования костной ткани, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование. Во всех филиалах поликлиник установят рентгеновские комплексы, маммографы, а также аппараты УЗИ и функциональной диагностики.

Денис Лебедев, заместитель руководителя Департамента капремонта Москвы:

— Во время капремонта проводится перепланировка всех помещений. Кабинеты обустраиваются под конкретного специалиста с необходимым набором медоборудования. За счет переустройства подвальных и цокольных помещений, где размещаются склады и бытовые комнаты, увеличивается полезная площадь. В зданиях выполняется качественная отделка из экологически чистых материалов, а для создания уюта стены окрашиваются в светлые тона. Также создается наглядная система навигации, чтобы пациенты могли легко ориентироваться.