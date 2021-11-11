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Битву под Москвой выиграли бойцы из разных регионов

Екатерина Гаврилова

Общество
Битву под Москвой выиграли бойцы из разных регионов
Патриотическая акция у мемориала воинам-сибирякам / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году проводится много мероприятий, посвященных 80-летию одного из решающих сражений Великой Отечественной войны — Битвы под Москвой. Столицу защищали бойцы из разных городов страны. Как сохраняют память об этих героях представители региональных землячеств в Москве, узнала «Вечерняя Москва».

В Битве под Москвой немецкие захватчики потерпели первое серьезное поражение. Но и с нашей стороны потери были очень серьезные — почти миллион погибших и порядка 899 тысяч раненых солдат и офицеров Западного, Резервного, Брянского и Калининского фронтов. Не зря говорят, что Москву отстояли всей страной.

И каждый регион сегодня старается сохранить историческую память о том, как его жители в числе большой армии не дали врагу прорваться в столицу. В рамках этой задачи региональные землячества в Москве ведут уроки мужества в школах, рассказывая детям о героях, организуют поисковые работы в местах ожесточенных боев, занимаются восстановлением сведений о погибших земляках, выпуском о них книг, проведением митингов памяти. А еще открывают новые памятники и заботятся о содержании установленных ранее. И все это делается для того, чтобы новые поколения помнили о тех, благодаря кому Москва не пала в годы войны.

Сибиряки подоспели вовремя

Огромную роль в сдерживании врага сыграли сибиряки, переброшенные с Дальнего Востока. Соединения, сформированные в Сибири, сражались на всех главных направлениях. 10 сибирских дивизий и одна стрелковая бригада были преобразованы в Гвардейские. В 1941-м, на 42-м километре Волоколамского шоссе держала оборону 78-я стрелковая дивизия.

«Обрадовала нас прибывшая из Сибири 78-я стрелковая дивизия. Ее привел под Москву замечательный боевой командир полковник А. П. Белобородов. Состояла она преимущественно из сибиряков, а среди наших прекрасных солдат сибиряки всегда отличались особой стойкостью, была полностью укомплектована и снабжена всем положенным по штатам военного времени. Трудно даже сказать, насколько своевременно сибиряки влились в ряды наших войск!» — так писал маршал Константин Рокоссовский.

Командовавший 78-й стрелковой дивизией Афанасий Белобородов родился в Иркутской губернии. Его сын, Владимир Афанасьевич Белобородов, который многие годы входит в число членов иркутского землячества в Москве, трепетно хранит память о своем отце.

Битву под Москвой выиграли бойцы из разных регионовКомандарм Афанасий Белобородов (справа) на штурмовом плотике / Фото: public domain

В этом году стараниями землячества в местах ожесточенных боев, которые держа ли сибиряки, командиру 78-й стрелковой дивизии был установлен памятный бюст. В 2001 году на 42-м километре Волоколамского шоссе у поселка Снегири при непосредственном участии многих землячеств — иркутского, красноярского, новосибирского, томского, омского, кемеровского, алтайского и других — был открыт мемориал воинам-сибирякам «Рубеж славы». На памятных плитах увековечены имена солдат двух армий, 26 дивизий, 6 стрелковых бригад и поименный список 19 воинов-сибиряков, которые были удостоены звания Героя Советского Союза в ходе Битвы под Москвой.

Каждый год почтить память земляков приезжают не только члены сибирских землячеств, но и уроженцы Республики Коми, Костромы, Челябинска и других городов. Не редки здесь и школьные экскурсии. В этом месте похоронен и сам Афанасий Белобородов.

Отец и сын

«Многие воины-дальневосточники отличились в первых боях, — вспоминал в своих мемуарах подвиги сослуживцев генерал Белобородов. — Красноармеец Гордополов штыком заколол семерых фашистских солдат, а когда гитлеровцы окружили командира роты, гранатами уложил их.

Старший сержант Сувертей, доставляя товарищам боеприпасы, лицом к лицу столкнулся с десятком гитлеровцев. Отважный воин не растерялся, меткими выстрелами он обратил врагов в бегство. Пулеметчик Бортников, тяжело раненный, остался в строю и во время контратаки гитлеровцев встретил их огнем «Максима» в упор; он уложил два десятка фашистов. Образцы доблести и геройства показали наши политработники. Политрук Гребенюков, младшие политруки Бордюков, Зайцев и другие политработники полка вели за собой бойцов в атаку, отражали вражеские контратаки. В первых рядах сражающихся были коммунисты...».

— В феврале на могиле отца, генерала армии, дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова мы установили памятник, — рассказывает 82-летний сын героя Владимир Афанасьевич. — Последняя воля отца — быть похороненным со своими боевыми товарищами. Там, где стояла стела, ею тоже мы занимались в 1990 году. А инициатива установить бюст принадлежит его землякам. Я написал книгу об отце. Когда ему дали звание Героя СССР, в качестве поощрения разрешили семье навестить его на фронте. Помню в деталях, как летали к нему.

География Победы

Есть в Москве и улица Генерала Белобородова. За ее появление в Северо-Западном округе нужно сказать «спасибо» в том числе иркутскому землячеству. Другие активисты, представляющие свои регионы в столице, не отстают.

— Мы около 30 лет дружим с Лотошинским районом. С администрацией, школой. Мы к ним приезжаем, там у нас захоронения. Четыре небольших памятника, где похоронена наша 62-я мотострелковая дивизия, — говорит секретарь приморского землячества Валентина Авсеенко. — Она была направлена на подступы к Москве 28 декабря 1941 года. Из всей дивизии остались в живых только четыре человека. И те были ранены. Ребята-поисковики лотошинской школы нашли очень много останков наших солдат. А землячество отправляло этих ребят на отдых своими силами — так мы благодарим детей за их труд. Последнее перезахоронение было три года назад. Нашли героя, которого считали без вести пропавшим в Крыму.

Битву под Москвой выиграли бойцы из разных регионовВалентина Авсеенко с фото земляков / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Костромское землячество восстанавливает память солдат 26-й отдельной роты фугасных огнеметов из Костромы. Они тоже защищали Москву и помешали прорваться крупной фашистской группировке в город. Также костромское землячество следит за состоянием мемориала павшим воинам 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии в деревне Акулово.

Не забывает о героях войны и землячество Коми, вот что рассказывает член правления Тамара Вокуева:

— Мы больше 10 лет назад запустили проект «Неделя памяти». Выезжаем в Тверскую область, где захоронены около 80 человек из Коми. Разыскиваем захоронения земляков. Нас поддерживают поморы, мурманское землячество и представители других региональных объединений. И каждый из них во время таких поездок находит кого-то своего.

ФАКТ

Представители региональных землячеств столицы устраивают выездные патриотические акции, чтобы почтить память павших бойцов. Так, в сентябре курское землячество совершило поездку к мемориалу «Поклонная высота 269» в Курской области. А летом представители Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы посетили Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области.

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