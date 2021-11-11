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Греция ближе, чем кажется

Вера Журавлева

Общество
Греция ближе, чем кажется
Выставка «Москва Греческая. От Феофана Грека до наших дней» / Фото: АГН Москва

До 21 ноября в Музее современной истории России жители столицы могут посетить выставку «Москва греческая. От Феофана Грека до наших дней».

Открытие выставки приурочено сразу к трем событиям: перекрестному Году истории Россия — Греция и сразу двум юбилеям: в этом году исполняется 200 лет с начала освободительного движения Греции и празднует свое 30-летие Московское общество греков. Данный проект знакомит посетителей с влиянием выдающихся греков на становление Москвы. Он охватывает историю нескольких столетий начиная с конца XIV века.

— Название выставки включает имя выдающегося представителя греческой земли Феофана Грека. Святые образы этого иконописца украшают соборы Московского Кремля и другие исторические храмы России, хранятся в государственных музеях как драгоценное духовное и культурное сокровище, — отметил на открытии выставки митрополит Волоколамский Иларион.

Но знакомит экспозиция не только с вехами жизни и деяниями Феофана Грека, Максима Грека, Софьи Палеолог и других выдающихся представителей этой нации. Здесь можно узнать о том, как в XV веке в Москве за рекой Яузой образовалась греческая слобода, о деятельности Московского общества греков и многом другом.

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